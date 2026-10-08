BTS en Lima: Jin sorprende a ARMY en pleno concierto de BTS en Lima y habla en español: “Lo estudié por ustedes, y el ceviche es delicioso”

El cantante Jin habla en español ante los asistentes durante una presentación del grupo surcoreano BTS en la ciudad de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El primer concierto de BTS en Lima dejó una larga lista de momentos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Entre ellos, uno de los más comentados tuvo como protagonista a Jin, quien sorprendió al público del Estadio San Marcos al intentar comunicarse en español y revelar que había estudiado el idioma especialmente pensando en sus seguidores.

La escena ocurrió durante la presentación del grupo surcoreano este 7 de octubre, en una noche marcada por los gritos de miles de ARMY que llegaron hasta el recinto universitario para acompañar a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

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Jin aprovechó uno de sus momentos sobre el escenario para dirigirse directamente al público peruano. Aunque su español fue breve y estuvo acompañado por algunas frases que provocaron risas y gritos, el detalle que más emocionó a los asistentes fue saber que el cantante había hecho un esfuerzo por aprender algunas palabras para comunicarse con ellos.

Jin sorprendió a las ARMY peruanas durante el concierto del 7 de octubre al revelar que estudió español para comunicarse con ellas y cerrar su intervención con un particular mensaje. X.

Jin sorprende a ARMY y revela que estudió español

En medio de los gritos del público, Jin comenzó su intervención con un saludo que llamó inmediatamente la atención de las ARMY. “Hola”, dijo el integrante de BTS, provocando una nueva reacción entre los asistentes.

Sin embargo, la sorpresa llegó inmediatamente después, cuando explicó por qué estaba intentando hablar en español durante el concierto. “Estudié español por ustedes”, afirmó Jin.

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BTS en Lima: Jin habla en español y causa furor con inesperada frase durante su concierto en San Marcos. Captura: x.

La declaración fue recibida con gritos por parte del público. El cantante había decidido utilizar parte de lo que aprendió para dirigirse directamente a las ARMY peruanas, generando uno de los momentos más espontáneos de la primera presentación de BTS en Lima.

El esfuerzo del integrante de la agrupación surcoreana no pasó desapercibido. En redes sociales, el fragmento comenzó a ser compartido por los seguidores que asistieron al concierto y por quienes siguieron desde internet los detalles de la primera fecha.

BTS en Lima: Jin habla en español y causa furor con inesperada frase durante su concierto en San Marcos. Captura: x.

Jin continúa hablando en español y desata las risas

Después de explicar que había estudiado español, Jin continuó con su particular intervención frente al público. “Entiendo. Pero es el mejor”, expresó.

La frase generó nuevamente gritos entre las ARMY. El cantante continuó entonces con una serie de expresiones que terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de su presentación. “El ceviche es delicioso”, señaló Jin.

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El momento tomó un tono todavía más divertido cuando Jin comenzó a elogiar tanto a sus compañeros de grupo como a sí mismo. “BTS son guapos”, afirmó. “Jin es cute”, dijo el cantante.

BTS en Lima: Jin habla en español y causa furor con inesperada frase durante su concierto en San Marcos. Captura: x.

“Los ARMYs son hermosos”: Jin elogia al fandom peruano

Pero Jin todavía tenía un mensaje para quienes se encontraban frente al escenario. Después de hablar sobre BTS y bromear con su propia imagen, el cantante dirigió sus palabras hacia las personas que habían llegado al Estadio San Marcos. “Los ARMYs son hermosos”, expresó.

El comentario generó una nueva ola de gritos en el recinto. La frase fue interpretada por los seguidores como un gesto de cariño hacia el fandom que había esperado durante meses la llegada de BTS al Perú.

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La presentación del grupo había generado una enorme expectativa entre las ARMY peruanas, que durante los días previos compartieron fotografías, videos y experiencias relacionadas con la llegada de los integrantes a Lima.

BTS en Lima: Jin habla en español y causa furor con inesperada frase durante su concierto en San Marcos. Captura: x.

Jin cierra su discurso y se despide de ARMY

Después de lanzar sus particulares frases en español, Jin decidió poner punto final a su intervención. “Eso es todo”, dijo.

La reacción del público volvió a hacerse sentir en el Estadio San Marcos. El integrante de BTS, antes de retirarse de ese momento de interacción, agradeció a quienes lo habían escuchado. “Gracias por escucharme. ¡Nos vemos!”, expresó.

BTS en Lima: Jin habla en español y causa furor con inesperada frase durante su concierto en San Marcos. Captura: x.

BTS todavía tiene dos conciertos en Lima

La emoción de las ARMY peruanas todavía no termina. Después de la primera presentación realizada este 7 de octubre, BTS continuará con su paso por Lima y volverá a subir al escenario del Estadio San Marcos en otras dos fechas.

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RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tienen programadas nuevas presentaciones en la capital peruana este jueves 9 y sábado 10 de octubre, por lo que el fandom todavía tendrá dos oportunidades más para disfrutar del espectáculo de la agrupación surcoreana.

BTS en Lima: Jin habla en español y causa furor con inesperada frase durante su concierto en San Marcos. Captura: x.