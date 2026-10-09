Perú

Escolar sufre intento de secuestro al salir de su colegio en el Callao: sujeto bajó de un taxi y trató de llevársela por la fuerza

A raíz del hecho, padres de familia exigieron mayor seguridad en los alrededores del plantel, ubicado a pocas cuadras de una comisaría. La Divincri del Callao investiga el caso

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre intentó llevarse por la fuerza a una escolar de 16 años en el Callao. El sujeto descendió de un auto amarillo con casquete de taxi y forcejeó con la menor, pero su compañero intervino para impedir que la introdujera al vehículo. Fuente: ATV Noticias
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Una adolescente de 16 años fue víctima de un presunto intento de secuestro cuando salía de su colegio en el Callao. Un hombre descendió de un automóvil amarillo con casquete de taxi e intentó introducirla por la fuerza al vehículo, pero la resistencia de la menor y la intervención de uno de sus compañeros impidieron que se la llevara.

El incidente ocurrió la tarde del martes 6 de octubre en la avenida Los Nenúfares. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el sujeto abordó a la estudiante y forcejeó con ella mientras intentaba subirla al automóvil. Al no conseguirlo, regresó al vehículo y huyó del lugar.

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Tras lo ocurrido, ambos adolescentes regresaron al colegio policial Juan Ingunza para pedir ayuda. La escolar terminó con rasguños en los brazos y sus familiares acudieron al plantel. El padre de la menor presentó una denuncia en la comisaría de la zona, mientras la Divincri del Callao y la Fiscalía del Primer Puerto iniciaron las investigaciones, según informó Perú21.

Dos capturas de una cámara de vigilancia muestran una calle con un vehículo amarillo encuadrado en rojo y un acercamiento borroso
Unas cámaras de seguridad registraron el momento en que un hombre intentó subir por la fuerza a una estudiante a un automóvil en el Callao. (Composición: Infobae Perú)

Cámaras registraron cómo el auto amarillo esperó a los escolares antes del ataque

Las imágenes de seguridad muestran que el automóvil amarillo llegó a la calle Las Magnolias aproximadamente 12 minutos antes del incidente. El vehículo permaneció en las inmediaciones hasta que los dos estudiantes aparecieron en la zona.

El automóvil llevaba un casquete de taxi, un elemento que llamó la atención durante la revisión de las grabaciones. Desde distintos ángulos, las cámaras captaron los movimientos del vehículo y la espera previa al abordaje de la adolescente.

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Cuando los escolares se encontraban cerca del automóvil, un hombre vestido con un polo negro abrió la puerta y sujetó a la menor para intentar introducirla por la fuerza. Su compañero reaccionó y salió en su defensa, lo que dio paso a un forcejeo que frustró el presunto secuestro.

Un testigo describió la intervención del sujeto durante una entrevista con ATV Noticias: “Si no fuera por el chico, este, justamente se le iba a meter dentro del carro”. Tras desistir de su intento, el hombre subió al vehículo y escapó. Las grabaciones quedaron como parte de los elementos que las autoridades pueden utilizar para reconstruir lo sucedido e identificar al sospechoso.

Tres capturas de video de seguridad muestran a escolares junto a un automóvil amarillo en una calle con rostros borrosos y una flecha blanca
Cámaras de seguridad captan el momento en que un sujeto intenta subir por la fuerza a una escolar a un automóvil en la avenida Los Nenúfares del Callao. (Composición: Infobae Perú)

Escolar terminó con rasguños y padres exigieron mayor seguridad

Después del forcejeo, la adolescente quedó visiblemente afectada y presentó rasguños en los brazos. Ella y su compañero regresaron al colegio policial Juan Ingunza, situado a pocas cuadras del lugar, mientras sus familiares acudieron a la institución tras conocer lo sucedido.

La noticia generó preocupación entre los padres de familia, quienes cuestionaron la seguridad en los alrededores del plantel. Una madre entrevistada por América Noticias pidió reforzar la vigilancia durante los horarios de salida para proteger a los estudiantes que se desplazan a pie por la zona.

“Debe haber más, aunque sea a la hora de salida debe haber dos policías allá, dos policías para acá”, manifestó la mujer, al plantear que los agentes se distribuyan en los puntos por donde transitan los escolares.

Otro padre de familia expresó su preocupación por lo ocurrido cerca de una institución educativa policial. “Lo que más nos preocupa es la seguridad y la tranquilidad. Además, que es un colegio de policías”, señaló. Los testimonios reflejaron el temor de las familias ante un incidente registrado a poca distancia de la comisaría Juan Ingunza.

Dos capturas de seguridad muestran a personas junto a un auto amarillo y a dos escolares en una acera marcados con un círculo rojo
Una grabación de seguridad en El Callao registra el momento en que un sujeto intenta subir por la fuerza a una escolar a un automóvil amarillo. (Composición: Infobae Perú)

Divincri del Callao investiga el presunto intento de secuestro

El padre de la adolescente presentó la denuncia en la comisaría Juan Ingunza. La División de Investigación Criminal (Divincri) del Callao y la Fiscalía del Primer Puerto quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar al hombre que aparece en las grabaciones.

Las autoridades analizan las imágenes de seguridad para obtener información sobre el automóvil amarillo y los movimientos del presunto agresor antes y después del abordaje. La secuencia registrada podría contribuir a establecer la ruta de escape y reunir elementos para la investigación.

Durante la cobertura de América Noticias también se informó que el medio intentó comunicarse con las autoridades del colegio y con la Dirección de Imagen de la Policía, pero no obtuvo respuesta. Hasta la información difundida por los medios citados, no se había confirmado públicamente la identidad del sospechoso.

La investigación deberá determinar quién era el hombre que intentó llevarse a la escolar y cuáles fueron sus motivos. Por el momento, el caso continúa bajo investigación y las circunstancias del presunto intento de secuestro permanecen pendientes de esclarecimiento.

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