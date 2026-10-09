Perú

Incautan 29 armas y cerca de 200 kilos de explosivos en Ayacucho y Piura durante operativos de fiscalización

Las intervenciones permitieron retirar armamento de establecimientos con autorizaciones vencidas y de una empresa de vigilancia privada que incumplía los requisitos, además de intervenir un inmueble con explosivos almacenados sin permiso

La Sucamec retiró 29 armas de fuego y aproximadamente 198 kilos de explosivos en operativos realizados en Ayacucho y Piura. Composición: Infobae
La Sucamec retiró 29 armas de fuego y aproximadamente 198 kilos de explosivos en operativos realizados en Ayacucho y Piura. Composición: Infobae
Guardar

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ejecutó operativos en Ayacucho y Piura que permitieron retirar armas de fuego y material explosivo de lugares que no cumplían las condiciones exigidas para su posesión, custodia o almacenamiento.

Las intervenciones comprendieron establecimientos con autorizaciones vencidas, empresas de vigilancia privada que incumplían los requisitos para trabajar con armamento y un inmueble donde se almacenaban explosivos sin el permiso correspondiente.

PUBLICIDAD

En total, las acciones permitieron incautar 29 armas de fuego y aproximadamente 198 kilos de explosivos. Los procedimientos contaron con la participación de distintas instancias, de acuerdo con las características de cada caso.

Las medidas forman parte de las acciones de fiscalización del Ministerio del Interior, mediante la Sucamec, para controlar la tenencia de armas y explosivos, así como prevenir su desvío hacia actividades ilícitas.

Ayacucho: retiran 23 armas de un establecimiento con autorización vencida

En el distrito de San Juan Bautista, región Ayacucho, la Sucamec intervino un establecimiento que mantenía su autorización vencida y no cumplía las condiciones requeridas para custodiar armamento.

Durante el operativo, el personal retiró 23 armas de fuego: 17 pistolas, cuatro revólveres y dos carabinas. La medida respondió a las irregularidades detectadas en las condiciones de autorización y custodia del material.

La intervención se enmarca en las labores de supervisión de la entidad sobre los establecimientos que poseen armas de uso civil, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

PUBLICIDAD

Piura: incautan seis armas a una empresa de vigilancia privada

Se retiraron seis armas de una empresa de vigilancia privada que no cumplía los requisitos para prestar servicios de seguridad con armamento. Difusión
Se retiraron seis armas de una empresa de vigilancia privada que no cumplía los requisitos para prestar servicios de seguridad con armamento. Difusión

En Paita, Piura, la Sucamec retiró seis armas de fuego de una empresa de vigilancia privada que no cumplía los requisitos para prestar servicios de seguridad con armamento.

El material incautado estaba compuesto por cuatro escopetas y dos carabinas. La actuación respondió a las condiciones detectadas durante la fiscalización de la empresa.

El superintendente nacional de la Sucamec, Eswin Alexander Manay Guerrero, vinculó estos operativos con las acciones del Ministerio del Interior para reforzar el control de armas en el país.

“Nuestra prioridad es fortalecer el control para contribuir a la lucha frontal contra la inseguridad y proteger a la ciudadanía. Cada arma que retiramos de una situación irregular reduce el riesgo de que pueda ser desviada o utilizada para fines ilícitos”, declaró Manay Guerrero.

Talara Alta: intervienen inmueble con 198 kilos de explosivos

Las autoridades intervinieron un inmueble donde se almacenaban cerca de 198 kilos de explosivos procedentes de Loreto, cuyo traslado se habría realizado sin la autorización correspondiente. Difusión
Las autoridades intervinieron un inmueble donde se almacenaban cerca de 198 kilos de explosivos procedentes de Loreto, cuyo traslado se habría realizado sin la autorización correspondiente. Difusión

Otra intervención tuvo lugar en Talara Alta, Piura, donde la Sucamec participó en un operativo conjunto con el Ministerio Público y unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú.

Las autoridades intervinieron un inmueble en el que se almacenaban aproximadamente 198 kilos de material explosivo procedente de Loreto. Según la información proporcionada por la Sucamec, el traslado se realizó sin la autorización correspondiente.

El material estaba destinado a la perforación de pozos petroleros. Sin embargo, su almacenamiento en un lugar no autorizado motivó su retiro inmediato debido al riesgo asociado a esas condiciones.

La participación del Ministerio Público y de unidades especializadas de la Policía Nacional acompañó el procedimiento de control del material. El caso se suma a las intervenciones efectuadas en Piura para verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre posesión, traslado y almacenamiento de explosivos.

Ministerio del Interior refuerza la fiscalización de armas y explosivos

El Ministerio del Interior impulsa estas acciones a través de la Sucamec, entidad responsable del control de los servicios de seguridad privada y de las armas, municiones y explosivos de uso civil.

De acuerdo con la información oficial, los operativos buscan prevenir el uso irregular de estos materiales y reducir la posibilidad de que terminen en manos de personas o grupos vinculados con actividades ilícitas.

El superintendente Eswin Manay Guerrero señaló que las intervenciones responden al compromiso de la gestión del ministro del Interior, César Astudillo, de ampliar la fiscalización a nivel nacional y limitar los espacios de actuación de las organizaciones criminales.

Temas Relacionados

AyacuchoPiuraexplosivosSucamecperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caso Liceo Naval: abogado de víctima es hijo de quien defiende a implicado que salió del país, revela Beto Ortiz

El periodista cuestionó un posible conflicto de intereses por el vínculo familiar entre ambos letrados y pidió a especialistas en derecho que aclaren si esta situación es legalmente admisible

Caso Liceo Naval: abogado de víctima es hijo de quien defiende a implicado que salió del país, revela Beto Ortiz

Renzo Garcés en la cuerda floja: ¿por qué el defensor de Alianza Lima podría perderse un partido clave del Clausura 2026?

El jugador regresó de la gira con la Selección sin lesiones graves, pero el cuerpo técnico de Pablo Guede monitorea su estado físico antes de decidir si lo pone desde el arranque este domingo en Cusco

Renzo Garcés en la cuerda floja: ¿por qué el defensor de Alianza Lima podría perderse un partido clave del Clausura 2026?

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras victoria ante Venezuela por fecha 2

El equipo de Martín Escudero logró su segunda victoria al hilo en el certamen tras victorias frente a Chile y Venezuela. Y así van los grupos antes de la jornada 3 del torneo

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras victoria ante Venezuela por fecha 2

Más de 50 familias temen que El Niño provoque el colapso de la ribera del río Rímac y ponga en riesgo sus viviendas

Vecinos del Malecón Rímac, en San Martín de Porres, advierten que los daños registrados en 2017 siguen sin repararse y exigen obras de contención para proteger sus viviendas ante eventuales crecidas del río

Más de 50 familias temen que El Niño provoque el colapso de la ribera del río Rímac y ponga en riesgo sus viviendas

Show de drones para BTS convocó a una multitud en Miraflores y Barranco: estas son las figuras que aparecieron en el cielo limeño

Un espectáculo de drones organizado por las seguidoras de BTS iluminó el cielo de Barranco y Miraflores con mensajes como “Perú ama BTS”.

Show de drones para BTS convocó a una multitud en Miraflores y Barranco: estas son las figuras que aparecieron en el cielo limeño
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perfil y hoja de vida de César Pérez: Virtual alcalde provincial de Callao se mantiene en el cargo con más del 55 % de votos

Perfil y hoja de vida de César Pérez: Virtual alcalde provincial de Callao se mantiene en el cargo con más del 55 % de votos

Dina Boluarte recuerda su vacancia y reprocha al Congreso: “¿Acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?"

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Jesús Maldonado: conoce el perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Juan de Lurigancho

Peter Jaime Cori: Perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Martín de Porres

ENTRETENIMIENTO

Show de drones para BTS convocó a una multitud en Miraflores y Barranco: estas son las figuras que aparecieron en el cielo limeño

Show de drones para BTS convocó a una multitud en Miraflores y Barranco: estas son las figuras que aparecieron en el cielo limeño

Jin de BTS sorprende a ARMY en pleno concierto y habla en español: “Lo estudié por ustedes y el ceviche es delicioso”

Resultados La Tinka HOY 7 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario

Army day por BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones marcarán este 8, 9 y 10 de octubre

RM de BTS visitó la Huaca Pucllana en Lima y sorprendió con un chullo de diseños andinos

DEPORTES

Renzo Garcés en la cuerda floja: ¿por qué el defensor de Alianza Lima podría perderse un partido clave del Clausura 2026?

Renzo Garcés en la cuerda floja: ¿por qué el defensor de Alianza Lima podría perderse un partido clave del Clausura 2026?

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras victoria ante Venezuela por fecha 2

Perú 3-1 Venezuela: resumen del triunfazo ‘bicolor’ por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

DT del Gil Vicente elogió debut de Bassco Soyer con Perú y destacó presencia de Mano Menezes: “Lo entrena alguien con años de experiencia”

El agradecimiento de Teófilo Cubillas tras haber recibido el ‘Dragão de Ouro - Carreira del FC Porto’: “Siempre llevaré estos colores en mi corazón”