Alejandro Hohberg reveló por qué Alianza Lima no le renovó el contrato y terminó firmando por Universitario de Deportes

El atacante de Cienciano, de 35 años, contó en el programa 'Entre Ceja y Ceja' los detalles de su salida del cuadro blanquiazul a fines de 2018 y cómo terminó fichando por Universitario de Deportes. (Alianza Lima)

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Alejandro Hohberg rompió el silencio sobre uno de los episodios más comentados de su carrera. En una extensa charla con el programa Entre Ceja y Ceja, el atacante uruguayo-peruano que hoy brilla en Cienciano explicó por qué no renovó su contrato con Alianza Lima a finales de 2018, reveló un encuentro casual con Miguel Ángel Russo en plena calle limeña.

Además, contó cómo Nicolás Córdova lo convenció de ponerse la camiseta de Universitario de Deportes cuando ya tenía todo acordado con Real Garcilaso.

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El balance de dos temporadas en Matute

Alejandro Hohberg guarda un recuerdo positivo de su etapa en Alianza Lima. El atacante destacó el título conseguido en 2017 y la final alcanzada un año después, pese a la derrota ante Sporting Cristal. (Entre Ceja y Ceja)

Hohberg valoró de manera favorable su ciclo en el cuadro victoriano, donde disputó dos temporadas consecutivas. En 2017 conquistó el título nacional junto al plantel dirigido por Pablo Bengoechea, y al año siguiente el equipo llegó hasta la final del campeonato, donde cayó ante Sporting Cristal. El extremo subrayó que en ese período estuvo disponible de manera casi permanente y que su rendimiento fue en ascenso.

“El balance que hago de mi paso por Alianza Lima es bastante positivo porque tuve dos grandes temporadas, ya que en una salimos campeón y en otra perdimos una final. Creo que en base al plantel del 2017, Alianza encadenó una buena época como la que vivió hace algunos años”, señaló.

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El jugador también destacó que durante ese período recibió ofertas para emigrar al exterior, pero que las rechazó porque se sentía a gusto en el ambiente del club y confiaba en la continuidad del proyecto deportivo. “Yo tenía oportunidades de salir al extranjero estando en Alianza, pero en ese sentido creo que estaba bien, me sentía cómodo. Tuve una chance de renovar por tres años y mi idea era también darle continuidad a ese proyecto que Alianza estaba formando porque sentía que iba a ser importante para mí”, afirmó.

Las negociaciones para extender el vínculo comenzaron en septiembre de 2018, según relató el propio futbolista. Las conversaciones avanzaban sin mayores tropiezos económicos, pero la final perdida ante el equipo celeste alteró el clima interno. “Me reuní un montón de veces con algunos dirigentes para hacer la renovación, pero justo el 2018 en el Clausura nos metimos a la final por el Acumulado y al final todo se enfrió, no sé por qué, pero asumo que puede ser el resultado de la final”, explicó.

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El encuentro fortuito con Russo y la decisión de la directiva

La incertidumbre sobre su futuro alcanzó a Hohberg hasta enero de 2019. Sin conocer las intenciones de Alianza Lima, el atacante se encontró casualmente con Miguel Ángel Russo, quien quería contar con él. (Alianza Lima)

Con el contrato vencido y sin respuesta formal del club, Hohberg llegó al 8 de enero de 2019 sin equipo. Fue en ese contexto que se produjo un cruce inesperado con Miguel Ángel Russo, el entrenador argentino que acababa de asumir la conducción técnica de Alianza Lima para la nueva temporada. El encuentro ocurrió de manera casual en una calle de la capital peruana.

“Por ahí que el club puede haber determinado que tenía que renovar el plantel y pasó por eso. Es más, ya era 8 de enero y no tenía club, en eso me encuentro con Miguel Ángel Russo y yo no lo conocía. Me lo encontré y me dijo que me quería, que me quería en su proyecto, pero no entendía bien qué es lo que pasaba y me lo preguntó a mí. Yo tampoco no tenía información”, relató.

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Esa situación le confirmó al jugador que la institución había optado por una renovación del plantel sin comunicárselo directamente. Sin embargo, Hohberg descartó cualquier conflicto de fondo. “Lo que sabía era que en septiembre se habló de la renovación, nunca hubo problema en lo económico, yo pensaba más en el tiempo. Entonces, creo que la cosa se enfrió y el club fue por otros jugadores, pero no más que eso, no es que haya pasado algo raro”, sostuvo.

El atacante también precisó cuál había sido su única condición para firmar la continuidad: que el acuerdo se concretara con anticipación y no a último momento. “Sí te puedo decir que la única condición que puse para renovar es que si me hablaban en septiembre, no iba a renovar el 7 de enero, porque si yo estaba en los planes quería que se haga así con tiempo, ya que en todo lo demás nos íbamos a poner de acuerdo”, precisó.

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Córdova fue a su casa y lo convenció de ir a la ‘U’

El salto entre los dos grandes de Lima nació de una conversación extensa. Córdova visitó personalmente a Hohberg y le planteó el reto de repetir en Universitario el buen rendimiento que había mostrado con Alianza. (Universitario de Deportes)

Con el futuro indefinido, Hohberg tenía prácticamente cerrado su pase a Real Garcilaso. Contrato firmado y pasajes en mano, el jugador se encontraba fuera del país durante sus vacaciones. Pero al regresar a Lima, todo cambió.

Nicolás Córdova, por entonces técnico de Universitario de Deportes, se presentó personalmente en el domicilio del futbolista para exponerle el proyecto que tenía en mente. La conversación se extendió por cinco o seis horas.

“Cuando regreso, Nicolás Córdova fue a mi casa queriendo hablar conmigo. Hablamos como cinco o seis horas y me dijo que me quería en la ‘U’, y bueno, me convenció y se me despertó el desafío de decir que estuve a la altura de Alianza y que ahora podría hacerlo en la ‘U’, aunque obviamente al principio iba a ser un poco más complicado, pero me sentí en capacidad de poder hacerlo bien”, recordó Hohberg.

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Aquel pase de Alianza Lima a Universitario generó una fuerte reacción en el ambiente del fútbol peruano, dado que los traspasos directos entre los dos clubes más populares del país no son habituales. Hoy, con 35 años y un presente destacado en Cienciano tras una sólida actuación en la Copa Sudamericana 2026, Hohberg es mencionado como posible convocado a la selección peruana para la fecha FIFA de noviembre.