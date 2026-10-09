Perú

Perfil y hoja de vida de César Pérez: Virtual alcalde provincial de Callao se mantiene en el cargo con más del 55 % de votos

César Pérez Barriga asumió el cargo luego de la renuncia de Pedro Spadaro para postular al Gobierno Regional. Pérez es ahora el virtual alcalde electo con más del 55 % de los votos, según conteo de la ONPE al 97.655 %

César Pérez Barriga, que asumió el cargo de alcalde provincial del Callao luego de la renuncia de Pedro Spadaro, es el virtual burgomaestre con más del 55 % de los votos, según conteo de la ONPE al 97.655 %.
César Pérez Barriga, que asumió el cargo de alcalde provincial del Callao luego de la renuncia de Pedro Spadaro, es el virtual burgomaestre con más del 55 % de los votos, según conteo de la ONPE al 97.655 %.
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César Pérez Barriga el el virtual alcalde provincial del Callao por Renovación Popular Perú y se mantendrá en el cargo luego de obtener el 55.683% de los votos válidos en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 según el conteo de la ONPE al 97.655 %. El teniente alcalde provincial obtuvo cerca de 300.000 votos.

Al 8 de octubre, Renovación Popular Perú encabezaba la elección provincial con 2.832 de 2.900 actas contabilizadas. Las actas pendientes y la proclamación definirán la oficialización del resultado.

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Según su hoja de vida enviada al JNE, el candidato declaró ingresos anuales por S/ 487.620 durante 2025. Además, el documento consigna dos camionetas valorizadas en conjunto en S/ 278.600, acciones o participaciones en tres empresas e inmuebles en Santiago de Surco y San Isidro.

Actividad empresarial y cargos políticos en el Callao

Pérez Barriga nació el 17 de diciembre de 1977 en San Isidro, Lima, y declaró domicilio en Ventanilla. Es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, donde obtuvo el grado de bachiller en Derecho y Ciencia Política y el título profesional en 2001.

César Pérez Barriga, que asumió el cargo de alcalde provincial del Callao luego de la renuncia de Pedro Spadaro, es el virtual burgomaestre con más del 55 % de los votos, según conteo de la ONPE al 97.655 %.
César Pérez Barriga, que asumió el cargo de alcalde provincial del Callao luego de la renuncia de Pedro Spadaro, es el virtual burgomaestre con más del 55 % de los votos, según conteo de la ONPE al 97.655 %.

También registró estudios concluidos de una maestría en Derecho Constitucional en la misma universidad, aunque sin el grado de maestro. En su experiencia política figura como regidor de la Municipalidad Provincial del Callao entre 2023 y 2026.

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Su declaración incluye experiencia como gerente general de Policlínico Ventanilla E.I.R.L. entre 2021 y 2026, presidente del directorio de Glamour & Style Salon Spa S.A.C. entre 2024 y 2026 y asesor legal de V Capital S.A. entre 2023 y 2024. También consignó participación en el Comité Ejecutivo Regional de Fuerza Callao en 2018 y como secretario general de Contigo Callao entre 2021 y 2024.

El formulario electoral no registra sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos ni resoluciones firmes por obligaciones familiares, laborales, contractuales o violencia familiar.

Fiscalía archivó caso por dinero hallado en una vivienda

La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima decidió no formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra Pérez Barriga por presunto enriquecimiento ilícito. Según El Comercio, el funcionario demostró que la suma de S/ 360.000 hallados en su vivienda durante una intervención en julio del 2023, correspondía a un adelanto por la venta de una propiedad adquirida años antes de ejercer cargos municipales.

En 2023 la Fiscalía encontró en poder del teniente alcalde César Pérez billetes que sumaron 360 mil soles, pero desistió de formalizar una investigación sobre un presunto enriquecimiento ilícito. (Foto. Ministerio Público/Agenda País)
En 2023 la Fiscalía encontró en poder del teniente alcalde César Pérez billetes que sumaron 360 mil soles, pero desistió de formalizar una investigación sobre un presunto enriquecimiento ilícito. (Foto. Ministerio Público/Agenda País)

Durante esa actuación, la Fiscalía indicó que no se pudo acreditar inicialmente la procedencia del dinero y dispuso su incautación para continuar con las diligencias. La Municipalidad Provincial del Callao sostuvo entonces que el allanamiento no formaba parte de una investigación sobre la gestión municipal ni guardaba relación con el trabajo del teniente alcalde como regidor.

Pérez Barriga entregó documentación a la Fiscalía sobre el origen del efectivo, afirmó después de la diligencia. “La diligencia fiscal que se realizó en el domicilio que alquilaba fue una diligencia donde yo no estoy ni investigado ni procesado y no tengo absolutamente nada que ver”, declaró.

El entonces teniente alcalde vinculó el monto a una operación inmobiliaria previa a sus responsabilidades en el Callao. “Ese dinero fue producto de un adelanto de la venta de una propiedad que yo adquirí hace más de ocho años, antes de ejercer cualquier cargo de envergadura en el Callao”, sostuvo Pérez Barriga.

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