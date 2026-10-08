Cienciano se reencuentra con el triunfo en Torneo Clausura de Liga 1 2026: se impuso a CD Moquegua con goles de Neri Bandiera y Carlos Garcés

Carlos Garcés guió a los suyos a la victoria contra CD Moquegua. - Crédito: Cienciano

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Cienciano ha retornado al camino triunfal en la Liga 1. El entrenador Horacio Melgarejo aprovechó los cerca de 20 días del parón FIFA para reforzar aspecto tácticos y revitalizar la moral de los suyos. Aquellas medidas lograron surtir efecto; prueba de ello ha sido la manera en cómo se impusieron a CD Moquegua, en condición visitante.

Al ‘papá’ le tocó abrir fuegos en la jornada 11° del Torneo Clausura. No hubo especulaciones en la oncena inicial, arrancaron todos los referentes conocidos. Aunque el trámite fue áspero, los de Melgarejo se plantaron mucho mejor sobre la hierba y mantuvieron firmeza en el bloque defensivo.

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Cristian Souza, con su despliegue y velocidad, trajo a maltraer a los rivales de CD Moquegua. - Crédito: Cienciano

Con el avance de los minutos, Cienciano fue asomándose puntualmente al área. Hubo un aviso de acercamiento con Cristian Souza y luego llegaron los golpes certeros. A los 37′ minutos, Carlos Garcés, por unos instantes, abandonó su vocación goleadora para convertirse en un asistente.

Suyo fue el pase que dejó habilitado a Neri Bandiera para que rompiera el cero y adelantase al cuadro ‘imperial’ en el tablero electrónico. Pocos minutos después llegó la ampliación de la diferencia con el protagonismo de los intérpretes anteriores, solo que el ecuatoriano pasó a dejar su huella.

El 'papá' se impuso con anotaciones de Neri Bandiera y Carlos Garcés. | VIDEO: L1MAX

Intentó en el complemento CD Moquegua reaccionar, pero el oponente no reculó en ninguna circunstancia. Encima para acelerar las acciones, el DT Melgarejo oxigenó el plantel dándole entrada a varios efectivos de corte ofensivo, entre ellos Matías Succar, quien contó con una chance para redondear una goleada que no llegó.

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En cualquier caso, a Cienciano le fue suficiente con las anotaciones saldadas para superar al dueño de casa y volver a ganar después de más de un mes. Con lo logrado, además, se impulsa un poco en la clasificación sumando 11 unidades. Su siguiente asignatura, ya en casa, será contra un alicaído UTC.

Matías Succar entró de cambio y tuvo una oportunidad de gol contra CD Moquegua. - Crédito: Cienciano