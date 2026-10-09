Día Mundial de la Salud Mental: pantallas desplazan el diálogo e impactan en las relaciones familiares y laborales

Tres adolescentes miran sus celulares con preocupación, sentados en un sofá, simbolizando la creciente ansiedad digital entre la juventud actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las pantallas pueden ocupar la mesa familiar, la pausa laboral y los trayectos diarios. Por el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, el Seguro Social de Salud (EsSalud) presentó la campaña “Desconecta para conectar”, que plantea hacer pausas tecnológicas para recuperar el diálogo presencial y el bienestar emocional.

La iniciativa advierte que factores sociales, económicos y políticos pueden aumentar el estrés y afectar la forma en que las personas afrontan dificultades cotidianas. Según Jesús Cacha, psicólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de EsSalud, cuando esas tensiones no se manejan de manera adecuada repercuten en los vínculos familiares, personales y profesionales. “De una u otra manera va a afectar nuestras relaciones laborales y personales”, explicó.

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La campaña sitúa el uso constante de dispositivos y redes sociales entre los asuntos que requieren atención. El especialista señaló que la comunicación mediada por pantallas ha modificado los encuentros cara a cara.

“Hoy tenemos más amigos virtuales que reales. La comunicación presencial ha cambiado muchísimo. Prácticamente no hay ese contacto físico que nos permite mantener una buena comunicación, sentimientos y emociones”, afirmó.

Separar el trabajo, la familia y el tiempo personal forma parte de la recomendación

Para EsSalud, la salud mental también se relaciona con la posibilidad de identificar aquello que genera tensión y ordenar las actividades diarias. Cacha recomendó separar los espacios destinados al trabajo, la familia, los hijos, las actividades sociales y el tiempo personal.

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“Como profesionales tenemos diferentes tipos de actividades, hay que separar cada una de esas áreas, sino eso genera una carencia”, indicó. La medida busca evitar que una misma rutina invada todos los ámbitos.

La propuesta incluye promover el diálogo directo, expresar emociones, cultivar empatía y sostener relaciones interpersonales saludables. La campaña no plantea abandonar la tecnología, sino reservar momentos sin dispositivos para conversar, descansar o compartir actividades con otras personas. En esa lógica, una pausa frente a la pantalla funciona como un intervalo para revisar cómo se distribuye el tiempo entre obligaciones, vínculos y descanso.

Los especialistas también recomiendan reconocer cuándo es necesario pedir apoyo. La información proporcionada por EsSalud señala que expresar lo que se siente y conversar con una red de confianza puede ayudar a enfrentar momentos de tensión. Si una persona requiere orientación en salud puede comunicarse de forma gratuita con la Central 113 Salud durante las 24 horas del día desde teléfonos fijos o celulares.

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Un joven observa la pantalla de su teléfono móvil mientras recibe notificaciones de "me gusta" en una red social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial de la Salud Mental abre una conversación sobre hábitos que inciden en la convivencia diaria. La sobreexposición a dispositivos puede desplazar instancias presenciales en el hogar y el trabajo, mientras que la falta de contacto directo limita espacios para reconocer gestos, silencios o cambios de ánimo.

Cacha planteó que identificar las fuentes de tensión permite buscar alternativas para recuperar el equilibrio emocional sin trasladar las preocupaciones de un ámbito a otro ni interrumpir los momentos de descanso necesarios cada día.

La campaña de EsSalud coincide con una fecha que recuerda la necesidad de atender la mente junto con la salud física. En ese marco, la institución propone revisar el tiempo de uso de celulares y redes sociales y abrir espacios para conversaciones sin interrupciones.

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La recomendación apunta a que cada persona encuentre formas acordes con sus necesidades. “Cada persona es única, por lo que es importante encontrar estrategias que mejor se adapten a tus necesidades”, finaliza la profesional citada en el material informativo difundido.