Show de drones para BTS convocó a una multitud en Miraflores y Barranco: estas son las figuras que aparecieron en el cielo limeño

Cientos de fans de la banda de K-pop BTS se reunieron en el Malecón Paul Harris de Barranco, Lima, para presenciar un evento sin precedentes: un show de drones que dibujó mensajes de afecto en el cielo nocturno. | Canal N

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Un show de drones en honor a BTS iluminó el cielo de Lima y reunió a decenas de seguidores en el malecón Paul Harris, en Barranco. La actividad fue organizada como una bienvenida para RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, quienes se encuentran en la capital peruana para sus conciertos en el Estadio San Marcos.

Las figuras formadas con drones pudieron verse desde distintos puntos de Barranco y Miraflores. Entre los mensajes proyectados aparecieron frases como “BTS Perú fanclub”, “BTS paved the way”, “Perú ama BTS” y “Road To7”, además de la imagen de una ARMY Bomb, el bastón de luz oficial de la agrupación surcoreana.

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El espectáculo convocó a una gran cantidad de personas en los alrededores del malecón. Sin embargo, la asistencia también dificultó la visibilidad para parte del público, ya que algunos edificios y la cantidad de asistentes impidieron que todos observaran las imágenes proyectadas en el cielo.

Un show de drones organizado por seguidores de BTS iluminó el cielo de Barranco y Miraflores con mensajes como “Perú ama BTS” y “BTS paved the way”. X: @JACKLV1306

El espectáculo de drones que reunió al ARMY en Barranco

Un reportero de Canal N informó desde el malecón Paul Harris que el show de drones se realizó en honor a la llegada de BTS al Perú. La presentación llamó la atención de seguidores que acudieron al lugar para presenciar las figuras y frases que aparecieron sobre el cielo de Lima.

“Nos encontramos en el malecón Paul Harris, aquí en Barranco. Acabamos de presenciar un evento sin precedentes, un show de drones en honor a la llegada de BTS, la boy band coreana a Perú”, señaló durante una transmisión.

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Las imágenes iluminaron el cielo de Barranco y Miraflores mientras los drones formaban mensajes de apoyo a la agrupación. Una de las frases que destacó fue “BTS paved the way”, expresión en inglés que los seguidores utilizan para señalar el camino que, consideran, abrió el grupo surcoreano dentro de la industria musical internacional.

Los drones formaron frases como “Perú ama BTS” y “BTS paved the way” durante la actividad organizada por el ARMY. X:@jimnsassy

También se proyectaron mensajes en español y coreano. Las frases fueron acompañadas por referencias visuales vinculadas con BTS y su comunidad de seguidores, entre ellas la figura de una ARMY Bomb. El objeto, utilizado por el público durante los conciertos, se convirtió en una de las imágenes reconocibles de la presentación aérea.

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El show de drones incluyó mensajes en español, inglés y coreano, además de la imagen de una ARMY Bomb, el bastón de luz oficial de BTS. X:@jimnsassy

Una de las asistentes consultadas por el medio describió su experiencia tras observar el espectáculo. “Estuvo bonito y divertido porque escribieron todo en coreano y estaba bien bonito”, comentó. Los mensajes en coreano se mezclaron con frases dirigidas al grupo y con expresiones de afecto del ARMY peruano.

Los drones formaron frases como “Perú ama BTS” y “BTS paved the way” durante la actividad organizada por el ARMY. X:@jimnsassy

La actividad fue concebida como una celebración entre fans y como una muestra de bienvenida para los siete integrantes de BTS. Las asistentes esperaban que RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook pudieran conocer la iniciativa realizada desde Lima.

El cielo nocturno de Lima fue el lienzo para un espectacular show de drones organizado por el BTS PERU FANCLUB. Cientos de luces formaron el logo de BTS, un corazón, el icónico ARMY Bomb y emotivos mensajes para el grupo. | X / @golden_mimi13

La multitud complicó la vista de algunos asistentes

La concentración de seguidores fue uno de los elementos que marcó el show de drones. El reportero de Canal N indicó que la cantidad de personas reunidas en el malecón fue tal que solo una parte del público consiguió observar con claridad las figuras formadas en el cielo.

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“Son tantas las personas que el show lo han podido ver solo unos cuantos, porque, eh, la calle, el malecón, estaba totalmente abarrotado. Entonces, quienes estuvieron más hacia la vía expresa lo pudieron ver y algunas fanáticas se lo perdieron lamentablemente porque había demasiada gente y quienes estuvieron detrás de los edificios no lo pudieron ver”, relató.

Aun así, la actividad permitió que decenas de seguidores se reunieran para celebrar la presencia de BTS en Lima. El espectáculo se produjo en medio de la expectativa por las presentaciones del grupo en el Estadio San Marcos, donde el ARMY peruano volverá a encontrarse con los artistas.

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En redes sociales también circularon imágenes de personas reunidas frente al hotel Marriot donde se hospeda BTS. La presencia de seguidores en los exteriores del establecimiento ocurre luego de que RM pidiera al público que evite permanecer en esos espacios, debido a las dificultades de descanso que el ruido puede generar para los integrantes, su equipo y otros huéspedes.

La concentración de asistentes en los exteriores del hotel Marriot impidió que parte del público pudiera observar con claridad las figuras proyectadas. X: @FACE95ALE

El líder de BTS agradeció el cariño de los seguidores peruanos, pero solicitó que ese entusiasmo no afecte la privacidad del grupo durante su visita. En ese contexto, algunos fans expresaron su deseo de que quienes acudieron al show de drones se retiraran después de la actividad y respetaran el pedido del artista.

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La iniciativa aérea no sería la única actividad preparada por seguidores peruanos durante la estadía de BTS. El ARMY también alista otro show de drones en honor a Jimin, cuyo cumpleaños se celebrará el 13 de octubre. La actividad buscará rendir homenaje al integrante antes de que el grupo continúe con los siguientes destinos de su gira.

Un espectáculo de luces en el cielo nocturno celebra el cumpleaños de Jimin, integrante de la agrupación BTS, junto a una vista costera. (Infobae Perú / Analí Espinoza)