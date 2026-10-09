Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canal TV

Programación de la fecha 3 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

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Hoy, viernes 9 de octubre, se define la clasificación a las semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026, que se disputa en Maracaibo. Perú, Uruguay, Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, y Paraguay afrontarán la fecha 3 con la misión de mantenerse en carrera rumbo al título.

La selección peruana aseguró su pase a la siguiente etapa tras ganarle a Venezuela por 3-1 con parciales de 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17. El equipo de Martín Escudero viene mostrando un gran desempeño en la competencia y se ilusiona con el próximo Mundial, donde accederán tres equipos.

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Programación de la fecha 3 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Viernes 9 de octubre

Bolivia vs Ecuador (13:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Perú vs Uruguay (15:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Brasil vs Argentina (17:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Venezuela vs Chile (19:00 horas de Perú / Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte)

Así se juega la fecha 3 del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Canal TV para ver el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

El Sudamericano Sub 19 de vóley se disputará en Maracaibo, en el estado venezolano de Zulia, entre el 7 y el 11 de octubre. Los partidos del torneo clasificatorio podrán verse en el canal de YouTube VOLEY ZONE TV, que transmitirá la competencia.

El certamen reunirá al seleccionado dirigido por Martín Escudero y contará con una cobertura digital que incluirá los resultados y la tabla de posiciones a lo largo de las jornadas. La señal VOLEY ZONE TV ofrecerá los encuentros mediante su plataforma de YouTube.

Infobae Perú seguirá la participación del equipo con información previa, transmisiones minuto a minuto, declaraciones e incidencias de cada fecha en su sitio web.

A qué hora juega Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Triunfazo de Perú frente Venezuela y clasificación a semifinales

La selección peruana femenina Sub 19 venció 3-1 a Venezuela en el Campeonato Sudamericano 2026 y aseguró su clasificación a las semifinales del torneo que se disputa en Maracaibo.

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El equipo dirigido por Martín Escudero resolvió el encuentro en cuatro sets, con parciales de 25-19, 17-25, 25-23 y 25-17. El resultado representó su segunda victoria consecutiva en el certamen.

El cuadro peruano se impuso 25-17 ante las venezolanas y se llevó el partido por 3 sets a 1 - Crédito: Vóley Zone TV.

El combinado nacional tomó ventaja desde el inicio con un 25-19 en el primer set. La ‘vinotinto’ respondió en la segunda manga, donde igualó el partido tras imponerse por 25-17 ante el combinado nacional.

La selección peruana recuperó el control en el tercer parcial, que se definió por un ajustado 25-23. Luego, cerró el triunfo con otro 25-17 en el cuarto set, pese a la presión del público local.

Camila Monge fue la máxima anotadora peruana con 17 puntos. La venezolana Yalesca Colina terminó como la principal puntuadora del partido con 23 unidades. La capitana de Perú tuvo una actuación determinante para que la ‘bicolor’ avanzara a la siguiente instancia del Sudamericano.

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