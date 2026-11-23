El SENAMHI emitió un aviso meteorológico de nivel rojo por precipitaciones intensas en la costa norte y la sierra hasta el 26 de noviembre. (Andina)

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó medidas de preparación ante la continuidad de precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la costa norte y la sierra, un escenario que se mantendrá hasta el jueves 26 de noviembre, según el aviso meteorológico N.° 481 de nivel rojo emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

La alerta abarca los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

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El organismo de defensa civil pidió a las autoridades regionales y locales que adopten acciones preventivas ante la posibilidad de deslizamientos y huaicos. Entre las medidas planteadas figura la revisión de las rutas de evacuación, que deben permanecer libres de obstáculos y contar con una señalización adecuada para conducir a la población hacia zonas seguras.

Se prevén hasta 90 milímetros de lluvia por día en sectores de la costa norte

El aviso del SENAMHI contempla acumulados de lluvia de entre 5 y 90 milímetros por día en la costa norte. En la sierra norte, los valores esperados se ubican entre cinco y 50 milímetros por día, mientras que en la sierra centro se prevén registros de entre cinco y 25 milímetros diarios.

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Para la sierra sur, el pronóstico señala acumulados cercanos a 15 milímetros por día. Las precipitaciones se presentarán en distintos puntos de las zonas alertadas, con particular atención en los sectores expuestos a deslizamientos y huaicos.

En la costa norte, las lluvias podrían alcanzar una intensidad fuerte a extrema. El INDECI precisó que esta condición se concentraría principalmente en Tumbes y en sectores de la costa interior de Piura.

El reporte también advierte sobre la posible presencia de lloviznas en distritos próximos al litoral de la costa centro y sur. Estas condiciones forman parte del escenario meteorológico comunicado para los departamentos incluidos en el aviso de nivel rojo.

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También se esperan granizo y nevadas en zonas altas de la sierra

Además de las lluvias, el pronóstico contempla la presencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. La advertencia se extiende a las zonas altas de la sierra, donde las precipitaciones pueden adoptar otras formas según la altitud.

El SENAMHI prevé también nevadas sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar en la sierra centro y sur. Estas condiciones se suman a las lluvias previstas en los departamentos bajo alerta.

Ante este panorama, el INDECI indicó que los gobiernos regionales y locales deben comprobar la disponibilidad operativa de establecimientos de salud, compañías de bomberos y comisarías dentro de sus respectivas jurisdicciones. La recomendación busca asegurar una respuesta ante eventuales emergencias vinculadas con las precipitaciones.

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La entidad señaló que las rutas de evacuación deben permitir el traslado de los habitantes hacia áreas seguras si se producen deslizamientos o huaicos. La señalización y el despeje de esos caminos forman parte de las medidas planteadas para las autoridades.

La población debe reforzar los techos y organizar sistemas de alerta

El INDECI recomendó a la población proteger y reforzar los techos de las viviendas ante las precipitaciones previstas. La entidad también sugirió establecer sistemas de alerta temprana en coordinación con las autoridades locales.

Esos mecanismos pueden incluir silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes. El objetivo es que los habitantes cuenten con recursos para advertir situaciones de riesgo en sus localidades.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil mantiene el monitoreo de los departamentos incluidos en la alerta por medio del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Desde ese espacio, coordina con autoridades regionales y locales las acciones relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico.