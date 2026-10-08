Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido en el Callao por fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Crédito: RRSS clubes.

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Sport Boys y Alianza Atlético protagonizarán un cruce directo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los equipos de Carlos Desio y Federico Urciuoli se enfrentarán por cuarta vez en el año, con apenas un punto de diferencia en la clasificación. El resultado puede alterar sus opciones de mantenerse cerca de los puestos de arriba, luego de una serie reciente que dejó al elenco sullanense como finalista de la Copa de la Liga.

Sport Boys llega al compromiso en el octavo puesto, con 18 puntos en diez presentaciones. Alianza Atlético ocupa la cuarta casilla y suma 19 unidades, aunque comparte esa cifra con otros perseguidores de la zona alta. La cercanía en la tabla convierte el partido en una oportunidad para los ’rosados’ de recortar distancia y para los ’churres’ de fortalecer su ubicación antes de la recta final. Además, ambos deberán administrar el desgaste acumulado por sus recientes enfrentamientos.

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Sport Boys vs Alianza Atlético: programación

El encuentro se disputará el domingo 11 de octubre a las 15:30 horas de Perú en el estadio Miguel Grau del Callao. En Colombia y Ecuador comenzará a la misma hora; en Venezuela, Bolivia y Miami será a las 16:30; en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay arrancará a las 17:30. Para España, el pitazo inicial está programado a las 22:30. La jornada marcará el tercer partido consecutivo entre ambos tras las semifinales coperas.

Tercer partido al hilo para Alianza Atlético y Sport Boys.

Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético por Liga 1

La señal L1 MAX transmitirá el encuentro para el público peruano. El canal está disponible en los operadores que lo incorporan dentro de su programación. También se podrá acceder a la emisión mediante L1 Play, plataforma de streaming por suscripción para teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

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Asimismo, Infobae Perú ofrecerá en su sitio web la previa, el minuto a minuto, los goles y las incidencias. Tras el final, publicará las declaraciones de los protagonistas y la información que deje el duelo.

Así le fue a Sport Boys ante Alianza Atletico en el 2026

El historial de 2026 registra tres antecedentes y cada uno tuvo un desarrollo distinto. Sport Boys se impuso 1-0 en Sullana por el Torneo Apertura, el 19 de abril. Hansell Riojas convirtió a los 90+10 minutos, después de una prolongada interrupción. Ese triunfo significó el debut de Carlos Zambrano y Miguel Trauco con la camiseta del club chalaco. Fue, hasta ahora, la única victoria chalaca frente al cuadro norteño durante la presente temporada.

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El panorama cambió en la Copa de la Liga. Alianza Atlético ganó 5-2 la semifinal de ida, disputada el 27 de septiembre en el Miguel Grau. José Ingratti, Román Suárez, Ariel Muñoz, con un doblete, y Cristian Penilla anotaron para la visita; José Davey y Rolando Díaz descontaron para Sport Boys.

Alianza Atlético de Sullana mostró su poder ofensivo en una increíble victoria por 5-2 ante Sport Boys. El partido estuvo lleno de acción, con un doblete de Muñoz que se consagró como la figura del encuentro. No te pierdas los mejores momentos | América TV

En la revancha, jugada el 6 de octubre en Sullana, los dirigidos por Urciuoli vencieron 3-0 con tantos de Williams Guzmán, Hernán Lupu y Erick Perleche. El global de 8-2 clasificó al conjunto piurano a la final ante Sporting Cristal. El nuevo duelo del Callao dará continuidad a una rivalidad que, en menos de seis meses, pasó de un triunfo agónico rosado a una amplia eliminación copera en Sullana.

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Todos los partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jueves 8 de octubre

- CD Moquegua vs Cienciano (13:00 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Los Chankas (15:30 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Viernes 9 de octubre

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 10 de octubre

- ADT vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Universitario vs Melgar (19:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 11 de octubre

- UTC vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1