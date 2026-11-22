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La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que este lunes 23 de noviembre vence el plazo para acceder al régimen excepcional que permite pagar determinadas multas de tránsito con un descuento del 90%. La medida está prevista en el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC y permite cancelar únicamente el 10% del valor de las sanciones comprendidas.

El beneficio alcanza a los administrados cuyas infracciones estén incluidas en la disposición. Sutran señaló que el mecanismo busca que los conductores regularicen obligaciones pendientes sin acudir a sus oficinas.

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La entidad recomendó revisar el estado de cada multa antes del vencimiento, pues luego de esa fecha dejará de aplicarse la reducción. La consulta y el pago pueden realizarse desde Sutran Digital, la plataforma oficial habilitada para estos trámites.

La herramienta permite identificar las multas de tránsito pendientes y conocer el importe que corresponde cancelar bajo el régimen. En la pantalla, el usuario debe distinguir las infracciones que califican para el descuento de aquellas que no están comprendidas.

El sistema mostrará el monto actualizado antes de que se concrete el abono. Si hay dudas sobre el registro, la entidad cuenta con otro canal para consultar sanciones de años anteriores.

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(Sutran)

Cómo acceder al descuento del 90% y revisar las multas pendientes

Para acogerse al descuento, el conductor debe verificar primero que su deuda figure dentro de los periodos habilitados.

Sutran Digital incluye por ahora expedientes de cobranza coactiva correspondientes a 2026 y multas ordinarias impuestas entre 2021 y 2026. Las sanciones registradas antes de ese intervalo requieren una consulta mediante Verifica tu Infracción.

Ingrese a Sutran Digital desde su navegador y acceda a la sección destinada a consultas de infracciones y pagos en línea.

Revise el listado de sanciones que aparezca asociado a sus datos y ubique las que el sistema señale como aptas para el régimen excepcional de descuento.

Verifique el importe actualizado de cada multa seleccionada. El monto debe reflejar la reducción establecida, por lo que corresponde pagar el 10% del valor original.

Elija el medio de pago disponible dentro de la plataforma y complete la operación. Antes de confirmarla, revise los datos del expediente y conserve la constancia emitida por el sistema.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), recordó que los usuarios deben identificar el periodo de imposición antes de iniciar el trámite.

Ese dato define cuál de los dos portales corresponde utilizar. Los expedientes de cobranza coactiva de 2026 y las multas ordinarias de 2021 a 2026 aparecen en Sutran Digital. Las infracciones más antiguas deben revisarse en Verifica tu Infracción, el otro servicio oficial.

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El régimen fue establecido mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC. Según Sutran, “representa una oportunidad para que los ciudadanos regularicen sus obligaciones pendientes pagando únicamente el 10% del valor de las multas comprendidas en este régimen”.

La entidad sugirió no esperar el último día para hacer la consulta y el pago, debido a que el beneficio vence el lunes 23 de noviembre. El trámite virtual evita desplazamientos a las oficinas, pero cada usuario debe confirmar que su sanción sea elegible.

Después de completar el pago, el administrado podrá conservar la constancia digital y revisar la información registrada en el sistema. Sutran no detalló cambios posteriores al vencimiento del régimen excepcional ni nuevas prórrogas disponibles.

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