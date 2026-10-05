Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del partido por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Universitario y Melgar volverán a enfrentarse por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

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La Liga 1 2026 volverá a la acción después del parón por la fecha FIFA. El Torneo Clausura retomará su actividad con el desarrollo de la fecha 11 y tendrá como uno de sus encuentros más atractivos el Universitario de Deportes vs Melgar, duelo que pondrá frente a frente a dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

El conjunto ‘crema’ volverá a jugar en el Estadio Monumental después de varias semanas y buscará reaccionar tras la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso en la jornada anterior. Al frente tendrá a un cuadro arequipeño que también llega con la necesidad de sumar, luego de dejar dos puntos en casa frente a Sport Boys.

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Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV

El partido entre Universitario y Melgar se disputará el sábado 10 de octubre, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. De acuerdo con la programación oficial, el encuentro comenzará a las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Estadio Monumental U Marathon, en Ate.

La transmisión para el público peruano estará a cargo de L1 MAX. Los aficionados podrán seguir el compromiso a través de los operadores que cuenten con esta señal dentro de su programación, además de la plataforma de streaming L1 Play, disponible mediante suscripción en cualquier dispositivo móvil u ordenador.

El duelo marcará el regreso de la Liga 1 tras el parón generado por la fecha FIFA, en la que la selección peruana disputó sus últimos compromisos internacionales. La jornada 11 se desarrollará entre el jueves 8 y el domingo 11 de octubre, con el enfrentamiento entre ‘cremas’ y ‘rojinegros’ como uno de los principales atractivos del sábado.

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Universitario se alista para recibir a Melgar en el Estadio Monumental. Crédito: Prensa U

¿Cómo llegan Universitario y Melgar?

Universitario llegará a este compromiso con la necesidad de dejar atrás el duro golpe de su última presentación. El conjunto crema cayó 4-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco por la décima fecha del Clausura, resultado que le costó el liderato del torneo y permitió que el cuadro cusqueño asumiera la punta.

Ahora, la ‘U’ buscará recuperarse ante su público y volver a sumar para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. El duelo, además, marcará el inicio de una nueva etapa en el banquillo, luego de la salida de Héctor Cúper y el regreso de Fabián Bustos, quien volverá a dirigir al equipo tras su exitoso paso por el club.

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Por su parte, Melgar llega después de empatar 1-1 ante Sport Boys en el Estadio Monumental de la UNSA. Jhonny Vidales adelantó al conjunto arequipeño, pero Hernán Da Campo estableció la igualdad en el cierre del primer tiempo. El marcador ya no se movió en la segunda mitad.

El conjunto dirigido por Miguel Rondelli también se encuentra entre los equipos que pelean en la zona alta del Clausura. El empate ante Sport Boys significó dejar escapar dos puntos como local, por lo que buscará recuperarlos en una visita complicada a Lima.

El cuadro 'crema' fue goleado 4-0 en Cusco y cedió el primer lugar de la tabla a su rival de turno - Crédito: L1MAX.

Antecedente más reciente entre Universitario y Melgar

El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos terminó con victoria de Melgar por 2-1. El partido se disputó el 19 de abril de 2026, en el Estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

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El conjunto arequipeño tomó una ventaja rápida con los goles de Matías Zegarra y Jhonny Vidales, ambos durante los primeros minutos del encuentro. Universitario reaccionó con un tanto de Jairo Concha, pero no pudo conseguir el empate y terminó cayendo por 2-1.

Ahora, varios meses después, ambos equipos volverán a enfrentarse, aunque esta vez en el Monumental de Ate y con tres puntos importantes en juego para la parte alta del Torneo Clausura.