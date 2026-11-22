Un zorro andino permanece de pie sobre una ladera natural, especie cuyos restos fueron decomisados recientemente en Cusco por comercio ilegal de fauna silvestre. (Foto: Serfor)

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La cola de un zorro andino se ofrecía como amuleto de la suerte en plena vía pública de Cusco. El vendedor también llevaba una piel disecada que conservaba la cabeza y las orejas del animal, cuyos restos terminaron incautados durante una intervención policial.

El intervenido fue identificado como Alfredo Lázaro Morales Campos, de 67 años, quien ofrecía estas partes del animal a los transeúntes cerca del paradero San Miguel, en la avenida La Cultura, distrito de San Sebastián. El operativo ocurrió el 11 de noviembre y derivó en una investigación por el delito de depredación de fauna silvestre en agravio del Estado peruano.

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El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) anunció que también iniciará un procedimiento administrativo sancionador, debido a la posesión y comercialización de partes de un ejemplar sin autorización.

Detrás de este tipo de comercio existen creencias que convierten determinadas partes del cuerpo del zorro andino en supuestos objetos de protección o fortuna. La demanda de estos amuletos alimenta prácticas ilegales que afectan a una especie que cumple una función importante en los ecosistemas altoandinos.

La policía incautó la piel disecada de un zorro andino que era ofrecida en la vía pública del distrito de San Sebastián, en Cusco. (Foto: Serfor)

Una cola y la piel de un zorro andino eran ofrecidas como amuletos en Cusco

La intervención policial ocurrió el 11 de noviembre, cerca del paradero San Miguel, en la avenida La Cultura, distrito de San Sebastián. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) encontraron a Morales Campos cuando ofrecía los restos del animal a las personas que transitaban por el lugar.

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Entre los objetos incautados figuraban una cola de zorro andino y una piel disecada artesanalmente que aún conservaba la cabeza y las orejas. El ciudadano no contaba con autorización para tener estos restos ni para comercializarlos.

Tras el operativo, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Cusco, dependencia del Serfor, elaboró un informe técnico dirigido a la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y a la unidad de protección ambiental de la PNP.

Ejemplar de zorro andino (Lycalopex culpaeus) fotografiado en su hábitat natural en la región altoandina del norte del Perú. Foto: Agencia Andina

El documento confirmó que las partes incautadas pertenecían al patrimonio de fauna silvestre de la Nación. Este sustento técnico permitió respaldar la intervención durante el proceso penal.

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Sentencia incluye trabajo comunitario, una multa y una reparación civil de S/ 2.000

El proceso judicial concluyó mediante un acuerdo de terminación anticipada. El órgano jurisdiccional impuso inicialmente a Morales Campos dos años, nueve meses y 10 días de pena privativa de libertad, que fueron sustituidos por 144 días de prestación de servicios a la comunidad.

La resolución también estableció el pago de una multa de 1.309 soles y una reparación civil de 2.000 soles. Si el sentenciado incumple las jornadas de trabajo comunitario, podría ser internado en un establecimiento penitenciario.

A esta condena se sumará una evaluación administrativa del Serfor. Roberto Camero, responsable de la ATFFS Cusco, explicó que la entidad espera recibir formalmente la sentencia de la Fiscalía para iniciar el procedimiento correspondiente.

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El zorro andino es el más grande de las tres especies de zorro distribuidas en el Perú.

“Una vez que la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Materia Ambiental (FEMA) nos remita formalmente la sentencia judicial, iniciaremos el Proceso Administrativo Sancionador a este ciudadano, que correrá de manera paralela al proceso penal”, precisó.

Este procedimiento permitirá determinar las responsabilidades administrativas y establecer una eventual sanción, que puede comprender una multa, amonestación o inhabilitación.

¿Cuáles son las características del zorro andino?

El zorro andino (Lycalopex culpaeus), también conocido como zorro culpeo o colorado, es la especie de zorro más grande de las tres que habitan en el Perú. Se caracteriza por su pelaje tupido de tonalidades rojizas y marrón oscuro, con algunas zonas blanquecinas. En su etapa adulta puede medir entre 60 y 115 centímetros de longitud y pesar hasta 14 kilos.

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El zorro andino presenta un pelaje denso con tonalidades rojizas y marrón oscuro. Es el segundo cánido viviente más grande de Sudamérica. Foto: Agencia Andina

Habita principalmente en la región altoandina y puede adaptarse a distintos ecosistemas, como la puna, los pastizales, los matorrales, los páramos y los bosques montanos. Su distribución también comprende países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile.

Es un animal omnívoro que se alimenta principalmente de pequeños y medianos vertebrados, como roedores, aves y lagomorfos. También consume frutos, semillas, restos vegetales e invertebrados. Su presencia cumple una función importante en el equilibrio ecológico, pues contribuye al control de poblaciones de roedores, la dispersión de semillas y la descomposición de la carroña.