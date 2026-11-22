Dos flamencos altoandinos permanecen en las aguas de un humedal andino, hábitat prioritario para su monitoreo y conservación regional. (Foto: Serfor)

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Los humedales del sur del Perú reciben cada invierno a más de 45 mil flamencos altoandinos, aves que encuentran en estos espacios alimento y condiciones para desarrollar parte de su ciclo de vida. Su presencia convierte a las lagunas y bofedales de regiones como Arequipa, Puno y Ayacucho en lugares importantes para la conservación de estas especies. Sin embargo, distintos problemas ambientales amenazan los ecosistemas de los que dependen.

La minería no regulada, los incendios forestales, el cambio climático y la degradación de los humedales figuran entre los principales riesgos identificados por las autoridades. Estas amenazas pueden alterar los espacios donde los flamencos se alimentan, descansan y se reproducen, lo que dificulta su conservación a largo plazo.

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Frente a esta situación, representantes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina se reunieron en Arequipa para coordinar medidas de protección. El encuentro, liderado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), permitió revisar las investigaciones disponibles, identificar problemas comunes y actualizar los compromisos asumidos por los cuatro países.

Varios flamencos altoandinos buscan alimento en las aguas someras de un humedal andino rodeado de colinas en el sur del Perú. (Foto: Serfor)

Los humedales del sur del Perú concentran más de 45 mil flamencos en invierno

Los censos realizados en 52 humedales del sur del país registraron más de 26.500 flamencos altoandinos durante el verano y más de 45.000 en invierno. Los conteos corresponden a dos especies: el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y el flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi), ambas consideradas vulnerables en el Perú.

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Entre los lugares donde se registra su presencia destacan la laguna Loriscota, en Puno, la laguna Parinacochas, en Ayacucho, y la laguna Salinas, en Arequipa. También figura la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, ubicada entre Arequipa y Moquegua.

Estos espacios cumplen una función importante para las aves porque les proporcionan alimento y zonas para descansar y reproducirse. Por eso, conocer cuántos ejemplares llegan a cada humedal permite identificar cuáles necesitan mayor atención y orientar las acciones de conservación.

Crédito: Enrique Derlindati/Universidad Nacional de Salta

Minería no regulada e incendios forestales ponen en riesgo sus hábitats

Aunque los flamencos altoandinos encuentran condiciones favorables en distintos humedales de la región, los espacios donde viven enfrentan presiones ambientales. La pérdida y fragmentación de estos hábitats pueden reducir las condiciones necesarias para que las aves encuentren alimento y se reproduzcan.

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Durante la reunión en Arequipa, el director ejecutivo del Serfor, Erasmo Otárola, mencionó cuatro problemas que requieren atención: el cambio climático, la actividad minera no regulada, la degradación de humedales y bofedales, y los incendios forestales.

El funcionario explicó que estas aves están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas altoandinos. Su conservación también implica proteger las lagunas y bofedales que comparten los países de la región.

Otárola destacó que estos ambientes tienen un valor que va más allá de la biodiversidad. Su protección también puede favorecer actividades sostenibles, como la observación de aves, que representan oportunidades para las comunidades locales.

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Cuatro países coordinan acciones para conservar a los flamencos altoandinos

La segunda reunión de los países que integran el Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de los Flamencos Altoandinos y sus Hábitats se desarrolló en la Biblioteca Mario Vargas Llosa, en Arequipa. Participaron funcionarios y especialistas de Perú, Bolivia, Argentina y Chile.

Autoridades y especialistas de Perú, Bolivia, Argentina y Chile posan en Arequipa durante la reunión internacional sobre la conservación de los flamencos altoandinos. (Foto: Serfor)

Durante el encuentro, las delegaciones compartieron investigaciones y resultados de monitoreo sobre las poblaciones de flamencos. También revisaron las amenazas que afectan a estas especies y actualizaron el plan de acción para fortalecer las medidas de protección.

El acuerdo internacional está vigente desde el 4 de diciembre de 2008, en el marco de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Su propósito es mejorar la conservación de los flamencos y de los ecosistemas que utilizan en los cuatro países.

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El plan de acción, aprobado en Cusco en 2016, contempla tres aspectos centrales: investigación, gestión de humedales e intercambio de información. La intención es que las autoridades puedan compartir datos y coordinar medidas frente a problemas ambientales que afectan a territorios que no reconocen fronteras.

Al respecto, Otárola señaló que es necesario reforzar el monitoreo y la vigilancia, además de mejorar la coordinación entre instituciones públicas, gobiernos regionales, científicos y organizaciones locales. El objetivo es que los acuerdos entre países se traduzcan en medidas concretas para proteger a estas aves y los espacios naturales donde viven.