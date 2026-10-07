Federico Urciouli desvela la clave de Alianza Atlético para llegar a la final de la Copa de la Liga 2026: “Lo tomamos con seriedad”

El equipo ’churre’ le endosó una nueva goleada a Sport Boys y se clasificó a la final del certamen, donde se medirá a Sporting Cristal. Crédito: Inka Digital TV.

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Alianza Atlético disputará la final de la Copa de la Liga 2026 después de imponerse con autoridad sobre Sport Boys en las semifinales. El equipo de Sullana ganó 5-2 en el Callao y completó la serie con un 3-0 en el estadio Campeones del 36, resultado que selló un global de 8-2 y su pase a la definición ante Sporting Cristal.

El entrenador Federico Urciuoli destacó la respuesta de su plantel tras alcanzar una instancia inédita para la institución. “Estoy orgulloso de este grupo de jugadores, de llegar a una final que es histórica para el club. Si bien falta mucho tiempo para enfrentar a Cristal, lo tomaremos con mucha seriedad. Por ahora, hay que pensar en Sport Boys nuevamente por el Clausura”, afirmó en diálogo con ’Inka Digital TV’.

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La clasificación llegó tras una serie en la que Alianza Atlético sostuvo la ventaja conseguida en el primer encuentro y amplió la diferencia en casa. Williams Guzmán abrió el marcador en Sullana, mientras Hernán Lupu y Erick Perleche completaron el 3-0 que dejó sin opciones al conjunto rosado.

Federico Urciouli y una temporada sobresaliente en su primer curso con Alianza Atlético. Crédito: Instagram Alianza Atlético.

Urciuoli atribuyó el rendimiento a la planificación desarrollada desde el inicio de la campaña. El técnico señaló que la participación en la Copa Sudamericana obligó al cuerpo técnico a administrar esfuerzos y a utilizar distintas alternativas dentro del plantel. Esa rotación, según explicó, permitió que varios futbolistas llegaran con ritmo competitivo al tramo decisivo.

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El técnico también remarcó el enfoque con el que el cuadro sullanense afrontó la nueva competición. “Cuando llegó este torneo lo tomamos con seriedad. No había diferencia entre los que jugaban el torneo y la Copa, por lo que todos mostraron un gran nivel”, señaló tras eliminar a Sport Boys.

Alianza Atlético había conseguido una ventaja de tres goles en el partido de ida, pero Urciuoli evitó dar la llave por resuelta antes de la revancha. El comando técnico utilizó la serie para equilibrar las cargas físicas de algunos futbolistas, sin descuidar el objetivo de clasificar a la final.

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El cuadro chalaco cayó 3-0 en Piura y quedó eliminado del certamen. Los 'churres' van a la final con Sporting Cristal - Crédito: América.

“La clasificación no estaba asegurada. Nos dio cierta tranquilidad, pero en los partidos tuvimos la oportunidad de equilibrar las cargas con algunos jugadores. Teníamos que tomarlo con mucha seriedad y se dio un buen resultado”, completó el entrenador. Ahora, el plantel deberá repartir su atención entre el Torneo Clausura y la definición copera.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa de la Liga?

La final entre Sporting Cristal y Alianza Atlético está prevista para el domingo 15 de noviembre. La organización contempla un partido único en cancha neutral, aunque todavía no confirmó el estadio ni el horario del encuentro que definirá al campeón de la primera edición del certamen.

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El cuadro ’celeste’ accedió a la final luego de superar a ADT con un marcador global de 6-0. La definición reunirá a dos equipos que resolvieron sus respectivas semifinales con amplias diferencias y que buscarán sumar un nuevo título a sus campañas.

Sporting Cristal y Alianza Atlético irán por el título de la Copa de la Liga 2026. Crédito: ITEA

Además del trofeo y del premio económico, el campeón recibirá dos puntos adicionales para la tabla acumulada de la Liga 1 2027. El subcampeón, en tanto, obtendrá un punto. La competencia también contempla para el vencedor la posibilidad de disputar la Recopa frente al ganador nacional.

Alianza Atlético y Sport Boys se volverán a ver las caras

Antes de pensar en la final, Alianza Atlético deberá enfrentar otra vez a Sport Boys por el Torneo Clausura. El partido se jugará el domingo 11 de octubre a las 15:30, en el estadio Miguel Grau del Callao, por la fecha 11.

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Será el tercer cruce consecutivo entre ambos equipos, después de los dos encuentros correspondientes a las semifinales de la Copa de la Liga. El antecedente inmediato favorece al conjunto de Sullana, que ganó los dos partidos y marcó ocho goles en la serie.

En la tabla del Clausura, Alianza Atlético ocupa el cuarto puesto con 19 puntos, mientras que Sport Boys figura octavo con 18 unidades. El resultado tendrá incidencia en la lucha por acercarse a los primeros lugares del torneo, con varios equipos separados por una diferencia mínima.