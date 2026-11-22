Keiko Fujimori participa en una entrevista grabada junto a un periodista de televisión frente a la bandera de Perú. Durante el diálogo, se aborda la incorporación de herramientas tecnológicas, conectividad e inteligencia artificial en los servicios del Estado, con mención a su aplicación en salud y educación.

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La presidenta Keiko Fujimori planteó que su Gobierno aplicará inteligencia artificial y herramientas digitales para acelerar los servicios públicos, con especial foco en educación, salud y trámites administrativos. “Queremos darle mucha más velocidad y transparencia”, afirmó durante una entrevista con la televisión china CGTN, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizó en Shenzhen entre el 17 y el 19 de noviembre.

Fujimori sostuvo que la tecnología puede mejorar la atención estatal y mencionó como ejemplos la conectividad en escuelas y la programación de consultas médicas. “Los servicios de salud pueden mejorar teniendo el otorgamiento de las citas”, dijo. La mandataria indicó que esos procesos podrían ser más rápidos con sistemas digitales.

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La presidenta remarcó que el uso de estas herramientas requerirá medidas de control. “La inteligencia artificial también, por supuesto, con sus controles y con los mecanismos que garanticen una utilización ética”, señaló. No detalló qué entidad estará a cargo de implementar la propuesta ni precisó un presupuesto, un cronograma o las normas que regularían el manejo de datos personales en salud y educación.

Durante su agenda en APEC, Fujimori visitó el Centro de Comando del distrito de Longgang, en Shenzhen. Luego de esa actividad, anunció USD 22 millones para un centro de monitoreo inteligente de seguridad ciudadana, según informó Infobae. La iniciativa apunta a integrar alertas y mejorar la atención de los servicios públicos.

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Keiko Fujimori conversa con un periodista de CGTN junto a la bandera de Perú durante la cumbre de APEC en Shenzhen.

Menos plazos para las inversiones

La mandataria también se refirió a su propuesta de reducir al menos 40% los tiempos de aprobación de proyectos de inversión y eliminar más de 500 procedimientos administrativos. Según explicó, la meta consiste en agilizar decisiones estatales sin convertir al sector público en un obstáculo para la actividad privada.

“Para nosotros es muy importante generar confianza y hacer que el Estado no sea una traba”, afirmó Fujimori. Añadió que su administración busca acelerar obras y mejorar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

Entre los proyectos que mencionó figura la reactivación del tren entre Huancayo y Huancavelica, una obra que, según dijo, estuvo paralizada durante una década. También aludió a la construcción de una torre de consultas en salud que permaneció detenida 16 años.

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Los permisos mineros

Fujimori aseguró que se reactivaron y otorgaron permisos para 44 proyectos mineros, aunque no identificó las iniciativas ni especificó en qué etapa se encuentran. La minería es uno de los principales sectores exportadores de Perú y concentra una parte relevante del comercio bilateral con China.

En paralelo, el Ejecutivo presentó ante empresarios de Estados Unidos una meta de USD 40.000 millones en inversiones mineras para los próximos cinco años, de acuerdo con la información difundida tras la participación peruana en la cumbre.

La presidenta también invitó a inversionistas chinos a participar en proyectos vinculados con infraestructura, pesca, agroexportación y energías renovables. Mencionó oportunidades en plantas de energía solar e hidroeléctrica, en un contexto marcado por las medidas de prevención frente al fenómeno El Niño.

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Keiko Fujimori planteó la aplicación de inteligencia artificial y herramientas digitales para acelerar los servicios públicos en salud y educación. (REUTERS/Florence Lo)

Aduanas inteligentes para Chancay

En la conversación con CGTN, Fujimori informó que Perú y China conversaron sobre la implementación de “aduanas inteligentes” para agilizar el intercambio comercial entre Shanghái y el puerto de Chancay.

“Queremos hacer en aduanas inteligentes para que el comercio entre Shanghái y Chancay sea mucho más rápido”, señaló. La mandataria no precisó si existe un acuerdo suscrito, qué instituciones participarán ni qué sistemas tecnológicos se usarán para ese objetivo.

También destacó que la ruta comercial hacia Asia redujo sus tiempos de traslado de 35 a 23 días. A su juicio, esa reducción puede disminuir costos logísticos y fortalecer la competitividad de los productos peruanos en los mercados asiáticos.

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El Gobierno anunció una inversión de 22 millones de dólares para un centro de monitoreo de seguridad ciudadana. (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

La aspiración de un hub regional

Fujimori sostuvo que Perú busca consolidarse como una plataforma logística para el comercio entre América del Sur y Asia. “Aspiramos a que el Perú se convierta en un hub logístico de Sudamérica, no solamente para China, sino para todo el Asia”, declaró.

La propuesta se apoya en el puerto de Chancay y en futuras inversiones en carreteras, aeropuertos, ferrocarriles y servicios aduaneros. Durante APEC, la presidenta mantuvo reuniones con autoridades y empresarios para promover inversiones, ampliar mercados y presentar al país como una vía de acceso regional.