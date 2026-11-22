Pasajeros ya pueden identificarse con DNI digital para vuelos nacionales.

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Los pasajeros de vuelos nacionales ya pueden usar el DNI digital para acreditar su identidad en los controles de acceso a la zona de embarque del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Lima Airport Partners (LAP) habilitó esta alternativa, que se suma al documento físico y permite validar la identificación desde el celular en vuelos dentro del país.

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“El documento tiene el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI físico”, afirmaron desde el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La entidad precisó que el uso del documento digital es voluntario y no reemplaza la presentación de la versión física para quienes opten por ese mecanismo.

Reniec señaló que más de 68 mil peruanos descargaron el DNId en sus teléfonos desde distintas regiones del país. La decisión de LAP incorpora la identificación digital a un punto de tránsito utilizado por viajeros que parten hacia destinos dentro del país.

Para el control aeroportuario, el pasajero debe mostrar el documento disponible en la aplicación Perú Pass, conforme a los protocolos de verificación que aplique el operador. La medida no elimina el DNI físico ni obliga a los ciudadanos a utilizar la versión digital.

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La entidad destacó que las instituciones públicas y privadas están facultadas para aceptar esta modalidad como alternativa de identificación. Reniec sostuvo que el DNId incorpora mecanismos criptográficos destinados a proteger los datos personales, confirmar la autenticidad del documento y evitar alteraciones.

También indicó que, en una siguiente fase, los ciudadanos podrán compartir información puntual sin exponer todos los datos que contiene su identidad digital. La validación puede realizarse mediante las herramientas previstas por Reniec.

Una pantalla informativa expone las características del Documento Nacional de Identidad digital habilitado por el Reniec en Perú.

El código QR requiere cuidado durante el proceso de identificación

El organismo recordó que el código QR visible en el DNI digital no debe compartirse, fotografiarse ni difundirse a terceros. Ese elemento cumple una función técnica de seguridad y se utilizará en servicios de validación que se implementarán con diversas entidades.

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La aplicación Perú Pass dispone, además, de acceso por PIN o biometría y bloquea las capturas de pantalla. Reniec recomendó proteger el documento en cualquiera de sus formatos, debido a que concentra información de identificación personal. El ciudadano conserva el control sobre su uso.

Para comprobar la autenticidad y vigencia del documento, las personas y las instituciones pueden emplear el Verificador del DNId disponible en el portal web de Reniec. El servicio permite contrastar los datos del documento presentado antes de autorizar un trámite o el ingreso a un área de control.

La entidad convocó a organismos públicos y empresas privadas a incorporar el DNI digital en sus procesos de atención, de acuerdo con sus protocolos y con las disposiciones aplicables. La Resolución Jefatural N.° D000012-2026-RENIEC/JNAC establece lineamientos para su empleo como medio adicional de acreditación de identidad.

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El uso en el Jorge Chávez se limita a los controles de acceso de vuelos nacionales, según la información difundida. No se precisó si la modalidad estará disponible en trámites asociados a vuelos internacionales ni en otros aeropuertos del país.

Reniec señaló que el documento digital funciona como una opción adicional, por lo que los pasajeros pueden seguir presentando su DNI físico. La habilitación de LAP se produce mientras la entidad impulsa la aceptación del DNId en servicios públicos y privados.

Los usuarios deben evitar enviar el código QR por mensajería, redes sociales o cualquier otro medio, incluso cuando alguien lo solicite para una verificación. Solo corresponden a canales oficiales.

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