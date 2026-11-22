Universitario de Deportes lamenta profundamente su actuación en el último partido, a pesar de la destacada campaña de Huancayo. Alex Valera pide disculpas a los aficionados

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Universitario de Deportes sufrió una derrota por 4-1 ante Sport Huancayo en una tarde para el olvido en la ‘incontrastable’. El resultado no solo entregó el Torneo Clausura al cuadro local, sino que dejó una imagen preocupante para la ‘U’ antes de las semifinales de la Liga 1 2026, que volverán a enfrentar a ambos equipos.

Bajo esa premisa, Alex Valera no ocultó el malestar que le dejó el abultado resultado adverso. “Primero felicitar a Sport Huancayo por este Clausura, creo que hizo una gran campaña. Merecido su campeonato. Hoy jugamos un partido... No lo quiero decir, pero hoy jugamos un partido horrible”, afirmó en L1 MAX.

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El atacante explicó que su silencio en medio de su respuesta estaba relacionado al enojo por el desempeño de la ‘U’. “¿Mi silencio? Estoy molesto. A pesar que tenemos una oportunidad más, creo que este partido para mí y para todos fue horrible. Solamente queda trabajar, queda ahora volvernos a encontrar la otra semana con ellos y trabajar bien el partido, enfocarnos ahorita en lo que queda. Queda poco. Si queremos lograr el objetivo, tenemos que esforzarnos más”, sostuvo.

Alex Valera lanzó duro descargo tras abultada derrota de Universitario ante Sport Huancayo. - captura: L1 MAX

Mensaje de Alex Valera a la hinchada de Universitario

La derrota también golpeó a los hinchas de Universitario que viajaron hasta Huancayo para acompañar al equipo. Alex Valera se refirió a ese respaldo y pidió disculpas por la presentación que ofrecieron los ‘cremas’ en el duelo decisivo del Torneo Clausura.

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“¿Mensaje a la hinchada? Le pido muchas disculpas, que creo que no se merecen que hayan venido de tan lejos, hayan gastado tanto dinero para darle ese espectáculo”, expresó.

El futbolista de 30 años remarcó que el plantel asume la responsabilidad por lo sucedido, pero que se mantiene el compromiso de revertir la situación en el nuevo cruce ante Sport Huancayo. “Estamos muy comprometidos. Le pido disculpas, así como todos mis compañeros les pedimos disculpas. Hoy fue un partido malo de nosotros y espero que la otra semana se pueda mejorar”, agregó.

La caída dejó a la ‘U’ obligada a pasar página sin margen para prolongar el análisis. El equipo de Fabián Bustos tendrá que recuperar confianza, ajustar su funcionamiento y sostener una mayor intensidad en una serie de eliminación directa, que se realizará la siguiente semana.

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Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Lo que necesita Universitario para llegar a las finales de la Liga 1 2026

Universitario necesita superar a Sport Huancayo en una semifinal de ida y vuelta para acceder a las finales de la Liga 1 2026. La primera etapa se jugará el 29 de noviembre en el IPD Huancayo a las 15:00 horas y la revancha será el 4 de diciembre en el estadio Monumental a las 20:30 horas. El ganador enfrentará a Alianza Lima.

La clasificación ‘merengue’ a esta instancia se explica por su segunda posición en la tabla acumulada. Aunque perdió la oportunidad de conquistar el Torneo Clausura, el equipo aseguró su presencia en los ‘playoffs’ y obtuvo el derecho de buscar el título por la ruta de las semifinales.

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El ‘rojo matador’ llegará a esa llave fortalecido por la conquista del segundo certamen de la temporada y por el antecedente inmediato. De hecho, cerró el Clausura con 37 puntos, mientras que Universitario terminó con 32 unidades.

El duelo tendrá una exigencia adicional para los ‘cremas’: deberán medirse con un rival que ya demostró capacidad para imponer condiciones en la ‘incontrastable’. La serie, de todos modos, tendrá un segundo capítulo en Lima, donde Fabián Bustos y compañía buscará hacer valer su localía.

El equipo que avance se enfrentará a Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura y líder de la tabla acumulada. Para Universitario, la revancha ante Sport Huancayo ya no será solo una oportunidad de recuperación: definirá si mantiene vigente su aspiración al título nacional.

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