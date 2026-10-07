“Debemos elegir rivales que nos permitan ganar partidos”: Mano Menezes y su conclusión tras la exigente gira de Perú

El entrenador de la selección peruana comparte sus conclusiones tras la gira por Norteamérica que acabó con tres derrotas y un empate. (Video: Movistar Deportes)

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Mano Menezes cerró la gira de la selección peruana por Norteamérica con una conclusión clara: el equipo necesita empezar a conseguir victorias para fortalecer el proceso. Luego de la derrota 2-0 ante Colombia, el técnico brasileño reconoció la dificultad de los cuatro amistosos disputados y consideró que, más allá de los resultados, hubo aspectos positivos que permiten sacar conclusiones de cara al futuro.

Perú terminó esta fecha FIFA con un empate y tres derrotas, después de igualar ante México y perder frente a Estados Unidos, Canadá y Colombia. Para el estratega de la ‘bicolor’, la exigencia de los rivales permitió observar con mayor claridad el nivel del plantel y detectar aspectos que deberán corregirse.

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“El partido de hoy repitió un poco lo que pasó en otros dos partidos, contra Estados Unidos y México. Contra Canadá no jugamos bien, en modo general, no nos fue bien. Pero en los otros tres partidos, contra México, bien durante noventa minutos; contra Estados Unidos, bien hasta el penal en los 60’, y hoy hasta los 50’, cuando recibimos el gol, luego la tarjeta roja”, explicó.

Menezes sostuvo que en este tipo de encuentros los detalles pueden terminar definiendo el resultado. En el caso del duelo ante Colombia, además, consideró que los cambios no tuvieron el impacto esperado.

“Cuando estás en ese nivel de exigencia, un detalle te puede costar el partido. Hoy, cuando hicimos los cambios, los jugadores que entraron no se integraron bien, señaló.

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Mano Menezes charlando con Marcos López luego de la derrota ante Colombia en Miami. Crédito: Agencias

El técnico explicó que las modificaciones eran necesarias debido al desgaste físico y a la intensidad del partido. “El rival de alto nivel también empieza a cambiar jugadores, y hay que empezar a igualar físicamente, a mantener la disputa física”, agregó.

El error que terminó en el primer gol de Colombia

Mano Menezes también identificó la acción que desencadenó el primer tanto colombiano. El entrenador apuntó a una pérdida de balón en un sector peligroso que terminó generando el ataque del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

“Perdimos un balón ahí en el costado con André (Carrillo), creo que fue con él cuando empezó la jugada del gol, porque perdimos ahí la pelota, despejamos mal. Perdimos ahí un balón que no podíamos perder, no estaba en el lugar, en el rebote, porque ahí es donde debería estar el jugador que estaba desempeñando esa función”, lamentó.

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A pesar de esa acción puntual, el técnico brasileño destacó el trabajo defensivo mostrado por Perú durante el primer tiempo del partido.

“En la primera parte fue un partido muy bien jugado. No le permitimos casi nada a Colombia, no dispararon ni una sola vez a nuestra portería. Entonces, eso apunta a cosas positivas. Eso es lo que nos llevamos en el balance general. Nos llevamos aspectos positivos importantes y definiciones clave para el futuro, ya que el panorama empieza a aclararse y las cosas comienzan a definirse”, sostuvo.

La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

Pide rivales de “nivel inferior”

Mano Menezes aseguró que el balance de la gira también dejó conclusiones importantes para el futuro y destacó que el nivel de los adversarios permitió someter al equipo a una exigencia considerable.

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“Vamos a sacar, de una gira que sabíamos que tendría un grado de dificultad bastante alto, cosas que podemos aprovechar contra rivales de un nivel un poco más bajo para empezar a ganar partidos, porque la victoria es importante en la construcción de un proyecto. No se construye un equipo solo con derrotas”, afirmó.

En ese sentido, el entrenador consideró que los próximos amistosos deberán ser seleccionados estratégicamente para que Perú pueda competir, pero también encontrar escenarios en los que tenga mayores posibilidades de conseguir triunfos.

“De aquí en adelante, tenemos que empezar también a elegir estratégicamente rivales que nos permitan disputar partidos y ganarlos, porque para generar confianza en el grupo, es importante empezar a ganar. Y eso es lo que empezamos a pensar a partir de ahora”, sentenció.

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Mano Menezes va definiendo el grupo de jugadores con el que trabajará en las próximas Eliminatorias. Crédito: FPF

Así, el técnico brasileño cerró una gira en la que Perú no consiguió victorias, pero que le permitió probar jugadores, evaluar alternativas y obtener información para definir el rumbo de su proceso. Ahora, Menezes apunta a que los siguientes compromisos no solo sirvan para seguir realizando evaluaciones, sino también para que la selección vuelva a acostumbrarse a ganar.