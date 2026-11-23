Un grupo de estudiantes de la Escuela de Talentos en Perú fue reconocido tras su participación en competencias académicas. Las imágenes muestran a los alumnos durante pruebas escritas en el aula, posando con medallas obtenidas y la bandera nacional, así como manipulando un telescopio astronómico en las instalaciones de su colegio.

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Alexander Valencia, un joven estudiante becado del colegio Prolog, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía (OWAO) 2026, disputada en Rusia ante delegaciones de las principales potencias científicas y educativas del planeta. Hijo de un chofer de combi y una ama de casa, el adolescente peruano superó cuatro rondas de alta exigencia académica para consagrarse campeón mundial en uno de los certámenes de ciencias espaciales más rigurosos del mundo escolar.

La OWAO es una competencia internacional de referencia para jóvenes talentos en astronomía, organizada bajo estándares académicos de primer nivel. En la edición de 2026, el torneo reunió en territorio ruso a decenas de delegaciones provenientes de países con sólidas tradiciones científicas: Rusia, China, India, Corea del Sur, Kazajistán, Bielorrusia y Brasil, entre otras. Que un estudiante de un colegio periférico de Lima se impusiera sobre todos ellos constituye un resultado que trasciende ampliamente el ámbito deportivo-académico.

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El estudiante peruano Alexander Valencia sostiene la bandera de Perú con la medalla de oro que obtuvo en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía. (Difusión)

El camino hasta el podio no fue sencillo. Para coronarse, Valencia debió superar cuatro pruebas diseñadas para medir distintas dimensiones del conocimiento astronómico. La primera fue la Prueba Teórica, centrada en la resolución de problemas complejos de astrofísica, mecánica celeste y cosmología. La segunda, la Prueba Práctica, exigió el análisis matemático de datos astronómicos reales y la interpretación de fenómenos estelares. Ambas instancias ponían a prueba no solo la memoria, sino la capacidad de razonamiento bajo presión.

Las dos etapas finales elevaron aún más el nivel de dificultad. En la Prueba Observacional, los participantes debieron identificar con precisión constelaciones, estrellas y objetos del cielo profundo mediante instrumentación especializada y simulación planetaria. Por último, la Prueba Exprés evaluó la agilidad mental y el dominio conceptual bajo estrictos límites de tiempo, una instancia que premia tanto el conocimiento como la templanza del competidor.

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Alexander Valencia y sus compañeros del colegio Prolog visten uniformes escolares y portan sus medallas de la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía. (Difusión)

A lo largo de varios días de competencia, el joven peruano mantuvo un rendimiento consistente en cada una de las rondas. No hubo margen para el error: la OWAO reserva su presea dorada al pequeño porcentaje de competidores que logran los puntajes más altos del certamen en el global de las pruebas. Valencia alcanzó ese umbral y se ubicó entre los mejores del mundo en su disciplina.

La actuación de Alexander Valencia dentro del certamen científico no solo lo consagra a nivel personal, sino que posiciona al Perú de igual a igual frente a naciones con décadas de inversión sostenida en educación científica y programas espaciales estatales. El resultado reafirma el liderazgo del país en las olimpiadas académicas de la región y abre una conversación necesaria sobre el potencial sin explotar del talento escolar peruano.

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El estudiante peruano Alexander Valencia muestra la medalla obtenida en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía a su llegada a una terminal aérea. (Difusión)

Perú compite de igual a igual con potencias que invierten hace décadas en ciencia espacial

Obtener la presea dorada en la OWAO 2026 implica una demostración concreta de que el sistema educativo peruano puede producir resultados de excelencia internacional cuando cuenta con las condiciones adecuadas. El colegio Prolog opera con un modelo de formación especializada que incluye círculos olímpicos, espacios en los que los estudiantes más destacados reciben entrenamiento intensivo orientado a competencias de este nivel.

Ese modelo de acompañamiento fue determinante en la trayectoria de Valencia. El círculo olímpico del que forma parte no solo le proporcionó herramientas técnicas, sino también la estructura de preparación sostenida —horas de ejercicio, retroalimentación de docentes, simulacros de prueba— que distingue a los competidores de élite. Sin ese soporte institucional, es improbable que un talento surgido en un entorno de recursos limitados hubiera llegado a disputar una final mundial.

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Alexander Valencia enseña su medalla de oro a su padre en el aeropuerto tras competir en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía. (Difusión)

El logro tiene, además, un peso simbólico para toda la comunidad científica peruana. Durante años, el debate sobre la participación del Perú en olimpiadas internacionales estuvo marcado por resultados discretos frente a delegaciones de países con mayor financiamiento. La medalla de oro de 2026 rompe ese patrón y obliga a replantear las expectativas sobre lo que los estudiantes peruanos pueden alcanzar en el escenario global, siempre que cuenten con oportunidades reales de formación.

El hijo del chofer de combi que le da una lección al mundo

La historia familiar de Alexander Valencia agrega a su victoria una dimensión que va más allá de la astronomía. Su padre trabaja como chofer de combi en las calles de Lima, una labor que combina largas jornadas con los riesgos cotidianos de la inseguridad urbana. Según relató el propio padre con emoción, cada mañana al salir a trabajar le pide a Dios regresar con vida a casa. Ver a su hijo coronarse campeón mundial en Rusia representa, para él, una recompensa a años de sacrificio y una confirmación de que la apuesta por la educación fue la decisión correcta.

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El alumno Alexander Valencia realiza evaluaciones escritas junto a sus compañeros de clase en las instalaciones del colegio Prolog en Lima. (Difusión)

La madre de Valencia, ama de casa, también formó parte de esa red de sostén invisible que hizo posible el camino del joven hacia el podio mundial. La beca escolar que le permitió ingresar al colegio Prolog fue el punto de inflexión: ese acceso a una institución con vocación académica transformó el horizonte de posibilidades de un chico que, de otro modo, habría transitado por circuitos educativos sin los recursos necesarios para desarrollar su potencial.

La hazaña de Valencia deja, en ese sentido, un mensaje directo a las autoridades educativas, las universidades y el sector privado: el talento científico existe en los sectores más vulnerables del país, pero requiere de estructuras concretas para florecer. Programas de becas, círculos de formación olímpica y apoyo sostenido a las familias son las herramientas que convierten el potencial en resultados. El oro en la OWAO 2026 es la prueba más reciente —y más contundente— de que esa inversión vale la pena.

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Alexander Valencia practica con un telescopio junto a un compañero en el colegio Prolog tras ganar una medalla de oro en la Olimpiada Mundial Abierta de Astronomía. (Difusión)