Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Hoy, jueves 8 de octubre, la espera terminó y arranca la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 tras el receso por la fecha FIFA. Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Alianza Lima, y más retomarán su lucha por el título nacional.

La jornada tendrá cotejos decisivos que no solo marcará a los candidatos al segundo trofeo de la Liga 1, también definirá la pelea por los cupos a los torneos internacionales, y el descenso.

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Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jueves 8 de octubre

- CD Moquegua vs Cienciano (13:00 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Los Chankas (15:30 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Viernes 9 de octubre

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 10 de octubre

- ADT vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Universitario de Deportes vs Melgar (19:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 11 de octubre

- UTC vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Canal TV para ver los partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

La undécima fecha de la Liga 1 2026 tendrá transmisión por L1 Max, la señal que cuenta con los derechos televisivos del torneo a partir del acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

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Los aficionados que prefieran seguir los encuentros desde dispositivos móviles o computadoras podrán hacerlo mediante la aplicación Liga 1 Play, que ofrecerá acceso a la programación de la jornada.

Los usuarios de Movistar también dispondrán de la transmisión en directo a través de Movistar Play. La fecha, de este modo, podrá verse por distintas plataformas digitales.

Para quienes no puedan seguir los partidos en vivo, Infobae Perú publicará la información central de cada duelo antes, durante y después de los compromisos.

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

Así llegan Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y otros equipos a la fecha 11

Universitario de Deportes recibirá a Melgar en un duelo que puede reordenar los primeros puestos del torneo. El equipo crema, segundo con 20 puntos, afrontará además el regreso de Fabián Bustos, aunque el técnico no estará en el banquillo por una sanción pendiente.

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La ‘U’ necesita imponerse en el Monumental para sostener su objetivo de alcanzar el tetracampeonato nacional. Su rival llegará séptimo, con 18 unidades, en una zona de la tabla donde la distancia entre los aspirantes se mantiene reducida.

Gregorio Pérez respaldó el regreso de Fabián Bustos y Edgardo Adinolfi a Universitario, al considerar que su conocimiento del club puede darle al equipo el equilibrio necesario para definir el campeonato. (Universitario de Deportes)

Deportivo Garcilaso defenderá el primer lugar, que ocupa con 22 puntos, ante Sport Huancayo. El conjunto huancaíno acumula cuatro victorias consecutivas y buscará fortalecer su candidatura al título frente al líder.

Sporting Cristal, tercero con 19 unidades, viajará a Cajamarca para enfrentar a UTC, último de la clasificación. El cuadro celeste necesita ganar para mantenerse en la disputa por el Clausura.

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Sporting Cristal se deshizo con facilidad de ADT para instalarse en la final de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Difusión

Otro cruce entre equipos cercanos en la tabla enfrentará a Sport Boys y Alianza Atlético. Los rosados son octavos con 18 puntos, mientras que el conjunto norteño marcha cuarto con 19 y apunta a no perder terreno.

Alianza Lima llegará ubicado a seis puntos de la cima y deberá vencer a Cusco FC para mantener sus opciones. El equipo cusqueño también busca conquistar el segundo torneo corto del año.

La directiva de Alianza Lima no contempla desprenderse de Eryc Castillo durante la recta final de la temporada. El extremo tiene contrato vigente y su continuidad es considerada clave para competir por el campeonato. (Alianza Lima)