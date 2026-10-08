Perú Deportes

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Regresa el campeonato nacional tras el receso por fecha FIFA: Universitario se medirá con Melgar, Deportivo Garcilaso lo hará con Sport Huancayo, Alianza Lima chocará con Cusco FC, y mucho más

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Guardar

Hoy, jueves 8 de octubre, la espera terminó y arranca la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 tras el receso por la fecha FIFA. Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Alianza Lima, y más retomarán su lucha por el título nacional.

La jornada tendrá cotejos decisivos que no solo marcará a los candidatos al segundo trofeo de la Liga 1, también definirá la pelea por los cupos a los torneos internacionales, y el descenso.

PUBLICIDAD

Resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jueves 8 de octubre

- CD Moquegua vs Cienciano (13:00 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Los Chankas (15:30 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Viernes 9 de octubre

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 10 de octubre

- ADT vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Universitario de Deportes vs Melgar (19:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 11 de octubre

- UTC vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

Canal TV para ver los partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

La undécima fecha de la Liga 1 2026 tendrá transmisión por L1 Max, la señal que cuenta con los derechos televisivos del torneo a partir del acuerdo entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

PUBLICIDAD

Los aficionados que prefieran seguir los encuentros desde dispositivos móviles o computadoras podrán hacerlo mediante la aplicación Liga 1 Play, que ofrecerá acceso a la programación de la jornada.

Los usuarios de Movistar también dispondrán de la transmisión en directo a través de Movistar Play. La fecha, de este modo, podrá verse por distintas plataformas digitales.

Para quienes no puedan seguir los partidos en vivo, Infobae Perú publicará la información central de cada duelo antes, durante y después de los compromisos.

Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.

Así llegan Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y otros equipos a la fecha 11

Universitario de Deportes recibirá a Melgar en un duelo que puede reordenar los primeros puestos del torneo. El equipo crema, segundo con 20 puntos, afrontará además el regreso de Fabián Bustos, aunque el técnico no estará en el banquillo por una sanción pendiente.

La ‘U’ necesita imponerse en el Monumental para sostener su objetivo de alcanzar el tetracampeonato nacional. Su rival llegará séptimo, con 18 unidades, en una zona de la tabla donde la distancia entre los aspirantes se mantiene reducida.

Gregorio Pérez – Fabián Bustos – Alex Valera – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 5 octubre
Gregorio Pérez respaldó el regreso de Fabián Bustos y Edgardo Adinolfi a Universitario, al considerar que su conocimiento del club puede darle al equipo el equilibrio necesario para definir el campeonato. (Universitario de Deportes)

Deportivo Garcilaso defenderá el primer lugar, que ocupa con 22 puntos, ante Sport Huancayo. El conjunto huancaíno acumula cuatro victorias consecutivas y buscará fortalecer su candidatura al título frente al líder.

Sporting Cristal, tercero con 19 unidades, viajará a Cajamarca para enfrentar a UTC, último de la clasificación. El cuadro celeste necesita ganar para mantenerse en la disputa por el Clausura.

Sporting Cristal se deshizo con facilidad de ADT para instalarse en la final de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Difusión
Sporting Cristal se deshizo con facilidad de ADT para instalarse en la final de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: Difusión

Otro cruce entre equipos cercanos en la tabla enfrentará a Sport Boys y Alianza Atlético. Los rosados son octavos con 18 puntos, mientras que el conjunto norteño marcha cuarto con 19 y apunta a no perder terreno.

Alianza Lima llegará ubicado a seis puntos de la cima y deberá vencer a Cusco FC para mantener sus opciones. El equipo cusqueño también busca conquistar el segundo torneo corto del año.

Eryc Castillo – Alianza Lima – Santos Laguna – Liga 1 – Perú – deportes – 28 septiembre
La directiva de Alianza Lima no contempla desprenderse de Eryc Castillo durante la recta final de la temporada. El extremo tiene contrato vigente y su continuidad es considerada clave para competir por el campeonato. (Alianza Lima)

Temas Relacionados

Liga 1Universitario de DeportesAlianza LimaSporting CristalDeportivo GarcilasoCusco FCMelgarUTCperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Venezuela comenzarán la disputa por clasificar al Mundial. Conoce la programación de los partidos que incluirán la participación de la ‘bicolor’

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

El equipo de Martín Escudero inicia la competencia en Maracaibo con la firme intención de hacerse con uno de los tres boletos a la Copa del Mundo de la categoría

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

Se filtró la inesperada decisión de Mano Menezes en la selección peruana tras la gira en Norteamérica

El DT brasileño prepara un cambio inesperado en la ‘bicolor’ tras los amistosos ante rivales mundialistas, con la mira puesta en las Eliminatorias 2030

Se filtró la inesperada decisión de Mano Menezes en la selección peruana tras la gira en Norteamérica

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘bicolor’ afrontará su segundo compromiso en Maracaibo ante el combinado local, al que ya enfrentó dos veces durante la preparación para el torneo. Revisa el horario y todos los detalles

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

André Carrillo se queda sin entrenador: Corinthians despidió a Fernando Diniz tras siete derrotas seguidas en el Brasileirao

El club paulista destituyó a su técnico luego de caer 2-1 ante Internacional en Porto Alegre, su séptima caída al hilo en el torneo local, que lo deja a un punto de la zona de descenso con 32 unidades

André Carrillo se queda sin entrenador: Corinthians despidió a Fernando Diniz tras siete derrotas seguidas en el Brasileirao
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ERM 2026: Cuándo asumirán funciones los nuevos alcaldes y gobernadores electos

ERM 2026: Cuándo asumirán funciones los nuevos alcaldes y gobernadores electos

Diputado Ernesto Zunini, molesto, se enfrenta a fujimorista Cecilia Chacón en el pleno: “¡Yo no soy del Movadef!"

Ministro Rafael Belaúnde arremete contra el Congreso: “Necesitamos que responda y deje de ser parte del problema”

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones de ARMY marcarán este 8 de octubre antes de los conciertos del 9 y 10

BTS en Lima: parapentes, 150 drones en la Costa Verde y activaciones de ARMY marcarán este 8 de octubre antes de los conciertos del 9 y 10

Resultados La Tinka HOY 7 de octubre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario

Sheyla Rojas defiende su relación con Joaquín Ramírez y Magaly Medina le recuerda a Sir Winston: “Ese hombre no se iba a casar”

BTS en Lima: Jin sorprende a ARMY en pleno concierto de BTS en Lima y habla en español: “Lo estudié por ustedes, y el ceviche es delicioso”

BTS en Lima: los memes y ocurrencias de los ARMY que no consiguieron entrada para San Marcos

DEPORTES

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras vencer a Chile por fecha 1

Se filtró la inesperada decisión de Mano Menezes en la selección peruana tras la gira en Norteamérica

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

André Carrillo se queda sin entrenador: Corinthians despidió a Fernando Diniz tras siete derrotas seguidas en el Brasileirao