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Deportivo Garcilaso 0-1 Sport Huancayo: resumen de la derrota del ‘pedacito de cielo’ en Cusco por Torneo Clausura 2026

Daniel Corozo le dio el triunfo al conjunto de Richard Pellejero con un tanto convertido en la primera mitad. Con este resultado, el cuadro huancaíno iguala los 22 puntos del ‘rico garci’ y comparten liderato

El delantero ecuatoriano se sacó del camino a Patrick Zubczuk y anotó el 1-0 que le dio la ventaja al 'rojo matador'. Crédito: Captura L1 MAX.
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Sport Huancayo se impuso 1-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco y alcanzó al conjunto local en la parte alta del Torneo Clausura 2026. Daniel Porozo definió el encuentro a los 31 minutos, después de aprovechar una acción fortuita en el área y quedar frente a Patrick Zubczuk. El resultado dejó a ambos equipos con 22 puntos, a la espera del partido entre Universitario y Melgar en el estadio Monumental.

El equipo dirigido por Richard Pellejero resistió los pasajes de mayor dominio cusqueño y fue más preciso en sus llegadas. Los locales habían comenzado con presión alta, circulación por las bandas y protagonismo de Kevin Sandoval y Francisco Arancibia. No obstante, Ángel Zamudio respondió cada vez que Garcilaso encontró espacios para probar desde posiciones favorables.

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La primera revisión arbitral ocurrió a los 13 minutos. Facundo Castelli cayó dentro del área de Sport Huancayo tras un contacto, pero el VAR concluyó que la acción no alcanzaba para sancionar penal. Garcilaso mantuvo la iniciativa y, a los 20, Sandoval ejecutó un tiro libre que salió desviado luego de una infracción contra Beto da Silva.

El cuadro de Lisandro Greppo tuvo dos ocasiones consecutivas a los 27 minutos. Erick Canales desbordó por su sector y Castelli conectó de cabeza, aunque el remate golpeó el travesaño. En la jugada siguiente, Agustín Gómez volvió a estrellar un cabezazo en el palo. Antes, Ricardo Salcedo había recibido una tarjeta amarilla por una falta sobre Arancibia.

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Sport Huancayo venció por 1-0 a Deportivo Garcilaso por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Sport Huancayo venció por 1-0 a Deportivo Garcilaso por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Liga 1.

Huancayo encontró la diferencia cuando el partido ofrecía espacios para los dos. Jimmy Valoyes no logró despejar con claridad y el balón quedó para Porozo, quien avanzó solo hacia Zubczuk, eludió al arquero y marcó. Diego Carabaño dispuso después de otra oportunidad, contenida por el guardameta. Zubczuk también rechazó un remate fuerte de Javier Sanguinetti, mientras Zamudio controló un disparo lejano de Arancibia y otro de Sandoval.

Greppo recurrió a Adrián Ascues, Christopher Olivares y Fernando Pacheco a los 63 minutos para renovar el frente ofensivo. Cuatro minutos más tarde, Olivares convirtió tras una maniobra individual de Pacheco, pero la jugada fue invalidada por posición adelantada. Esa decisión mantuvo la ventaja mínima para el visitante y prolongó la necesidad de Garcilaso de remontar.

La última gran posibilidad llegó a los 81. El árbitro sancionó penal por un jalón contra Aldair Salazar dentro del área de Huancayo y demoró la reanudación por una revisión. Sandoval asumió la ejecución cuando se confirmó el cobro, pero envió el balón por encima del arco. Zamudio no necesitó intervenir y Sport Huancayo sostuvo el 1-0 hasta el final.

El resultado alteró la disputa por la punta del Clausura. Garcilaso perdió la ocasión de ampliar la distancia sobre sus perseguidores, mientras Huancayo alcanzó sus 22 unidades. Universitario, que debe enfrentar a Melgar en Lima, quedó con la oportunidad de superar a ambos en caso de triunfo. Para el elenco cusqueño, el próximo desafío exigirá recuperar eficacia después de generar ocasiones sin convertir. El calendario definirá si la igualdad en puntos se conserva tras completarse la undécima jornada completa.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la victoria de Sport Huancayo ante Deportivo Garcilaso por fecha 11 del Torneo Clausura.
Tabla acumulada de la Liga 1 2026 tras la victoria de Sport Huancayo ante Deportivo Garcilaso por fecha 11 del Torneo Clausura. Créditos: Fútbol Peruano.

Fixture y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jueves 8 de octubre

- CD Moquegua 0-2 Cienciano (Finalizado)

- Atlético Grau 0-0 Los Chankas (Finalizado)

Viernes 9 de octubre

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 10 de octubre

- ADT vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Universitario de Deportes vs Melgar (19:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 11 de octubre

- UTC vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

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