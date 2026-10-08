La tajante opinión de Jhonny Vidales tras la gira de la selección peruana por Norteamérica: “Pudimos hacer más”

El delantero de FBC Melgar reconoció que la bicolor dejó pasar oportunidades en los cuatro amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. De regreso al fútbol doméstico, su club pelea el título del Clausura ante Universitario y Deportivo Garcilaso. (Selección Peruana)

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La selección peruana cerró su gira por territorio norteamericano con un balance que no satisfizo a sus propios protagonistas. Jhonny Vidales, delantero convocado por el técnico brasileño Mano Menezes para los cuatro amistosos de la fecha FIFA de septiembre y octubre, fue uno de los jugadores que tomó la palabra al regreso.

En declaraciones al programa La Hora de Lalo de Radio Ovación, el atacante de FBC Melgar admitió que el rendimiento colectivo estuvo por debajo de lo que el grupo era capaz de ofrecer, y que la autocrítica es el punto de partida para lo que viene.

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Una gira con sabor a poco

Los resultados dejaron una sensación difícil de ocultar dentro del plantel. Jhonny Vidales admitió que la selección esperaba competir mejor y que todavía existen aspectos importantes por corregir. (Selección Peruana)

Perú disputó cuatro compromisos en 11 días frente a selecciones que participaron en la última Copa del Mundo. El recorrido comenzó el 26 de septiembre en el Inter&Co Stadium de Orlando ante Estados Unidos, continuó el 29 en Nueva Jersey frente a México, siguió el 3 de octubre en el Estadio Saputo de Montreal contra Canadá y culminó el 6 de ese mes en Miami ante Colombia. Los resultados acompañaron la sensación de insuficiencia: caída 4-1 ante los norteamericanos, empate 1-1 con los aztecas, derrota 2-0 frente a los canadienses y otra caída por 2-0 ante los cafeteros.

Vidales no esquivó la evaluación. “Buscamos un poco lo bueno, hay cosas que se hicieron bien, pero hay cosas que de repente hay que mejorar mucho para llegar a ese nivel y somos conscientes de eso, que somos los primeros que queremos mejorar eso”, afirmó el atacante arequipeño.

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La autocrítica fue aún más directa cuando describió el estado anímico con el que el plantel cerró la serie: “No nos quedamos tranquilos porque sabemos que era importante sacar un buen resultado, en lo colectivo hacer un papel mejor. Nos vamos con una sensación que se pudo hacer más”.

El jugador de Melgar reconoció que hubo tramos en los que la bicolor funcionó con fluidez, pero que sostener ese nivel durante los 90 minutos resultó el obstáculo principal. “Por momentos hacíamos bien las cosas, pero creo que tenemos que sostenerlo porque en ese nivel que te exigen tanto no te puedes descuidar”, subrayó. La irregularidad, en definitiva, fue el denominador común de una gira que dejó más preguntas que certezas sobre el estado actual del equipo nacional.

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Melgar, con la mira puesta en el título

El calendario de Melgar presenta un desafío inmediato en la lucha por el campeonato. El equipo arequipeño enfrentará a Universitario en un duelo clave para sus aspiraciones en el Clausura. (FBC Melgar)

De regreso al fútbol doméstico, Vidales tiene la agenda cargada. FBC Melgar ocupa el tercer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con 17 puntos en nueve fechas disputadas, a tres del líder Universitario de Deportes y a dos de Deportivo Garcilaso, que marcha segundo con 19 unidades. La pelea por el campeonato es directa y los próximos encuentros definirán en gran medida las aspiraciones del cuadro rojinegro de Arequipa.

El propio Vidales trazó el objetivo sin rodeos. “Ese es nuestro objetivo, campeonar. Se nos vienen partidos muy importantes porque es algo directo con los dos equipos que es la ‘U’ y Deportivo Garcilaso. Esperamos sacar un buen resultado y seguir luchando arriba”, declaró. El más inmediato de esos compromisos es el cruce ante Universitario, que el atacante describió como “un partido muy duro” y que, según anticipó, se disputará un sábado.

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La preparación del grupo no se vio alterada por la novedad institucional que trascendió en las últimas horas: la llegada de un nuevo director deportivo al club. Vidales admitió que se enteró por las redes sociales, igual que el resto del público, y que la atención del plantel está concentrada exclusivamente en lo deportivo. “El grupo está unido. He hablado con mis compañeros y nos estamos preparando para lo que va a ser este partido contra la ‘U’ el día sábado que es un partido muy duro”, señaló.

Un proceso en construcción

Los amistosos ante selecciones mundialistas expusieron el margen de mejora que todavía tiene la bicolor. Para Vidales, sostener la intensidad durante todo el partido aparece como una tarea pendiente (Selección Peruana)

Las palabras de Vidales reflejan la tensión natural de un equipo que alterna destellos con caídas pronunciadas. La bicolor de Mano Menezes atraviesa una etapa de construcción en la que los amistosos internacionales sirven como termómetro, no como veredicto.

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Sin embargo, enfrentarse a selecciones de peso mundialista y no poder sostener el nivel durante los partidos completos es una señal que el cuerpo técnico y los jugadores tienen claro que deben atender.

Para Vidales, la experiencia en Norteamérica deja una hoja de ruta: identificar lo que funcionó, corregir lo que falló y trasladar ese aprendizaje tanto a la selección como a Melgar, donde la temporada entra en su tramo decisivo. El atacante sabe que los próximos meses lo tendrán en dos frentes simultáneos: la lucha por el título doméstico con el cuadro arequipeño y la consolidación de su lugar en un proceso nacional que todavía está buscando su mejor versión.

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