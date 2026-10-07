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El nuevo puesto de Perú en el ranking FIFA tras la gira de amistosos por Norteamérica con tres derrotas y un empate

La Selección Peruana retrocedió varias posiciones en la clasificación mundial de la FIFA y quedó relegada al penúltimo lugar entre los países de la Conmebol, solo por encima de Bolivia

Selección Peruana – Ranking FIFA – FIFA – Perú – deportes – 7 octubre
Perú no encontró el triunfo en ninguno de sus cuatro compromisos internacionales y la clasificación de la FIFA reflejó ese bajón con una caída que ubica a la Blanquirroja entre las escuadras con menor puntaje de Sudamérica. (Selección Peruana)
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Perú cerró una gira por Norteamérica sin victorias y pagó el precio en el escalafón internacional. La actualización del Ranking FIFA publicada este miércoles 7 de octubre confirmó que la Blanquirroja descendió del puesto 50 al 53, con 1.450,95 puntos, tras acumular tres derrotas y un empate en los cuatro amistosos disputados bajo la conducción de Mano Menezes.

El retroceso vuelve a colocar al combinado nacional en una posición crítica dentro de la región sudamericana y reabre el debate sobre el rumbo del proceso que encabeza el técnico brasilero.

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El saldo de una gira sin victorias

Selección Peruana – Ranking FIFA – FIFA – Perú – deportes – 7 octubre
La Selección Peruana terminó su gira por Norteamérica sin conocer el triunfo. El equipo de Mano Menezes perdió tres partidos y solo consiguió un empate, un registro que golpeó su posición internacional. (Selección Peruana)

El equipo nacional afrontó cuatro compromisos internacionales durante su travesía por suelo norteamericano y no logró superar a ningún rival. La serie comenzó con una contundente derrota ante Estados Unidos por 4-1, resultado que encendió las primeras alarmas. Luego vino la igualdad 1-1 frente a México, el único punto que la escuadra pudo rescatar en toda la fecha. Posteriormente, Perú cayó 2-0 ante Canadá y cerró la gira con otra derrota por el mismo marcador frente a Colombia, en el NU Stadium de Miami.

El propio Mano Menezes reconoció las dificultades del equipo tras el último partido. “El partido de hoy repitió lo sucedido en otros dos partidos ante Estados Unidos y México. Hoy, durante 50 minutos, estuvimos bien. Cuando estás en este nivel de exigencia, un detalle te hace perder un partido”, señaló el entrenador en conferencia de prensa. El DT también apuntó a los ingresos desde el banco: “Cuando cambiamos los jugadores que entraron, no lo hicieron bien. Era un momento donde era necesario comenzar a cambiar. Tuvimos desgaste, el rival comenzó a cambiar jugadores y nosotros también tuvimos que hacer cambios”, agregó.

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Los números son elocuentes: en los últimos cinco encuentros disputados, la Bicolor acumula cuatro caídas y apenas una igualdad. Un registro que la FIFA tradujo en puntos perdidos y posiciones cedidas en la tabla global.

Penúltima en Sudamérica, por debajo de Chile y Venezuela

Selección Peruana – Ranking FIFA – FIFA – Perú – deportes – 7 octubre
El retroceso de Perú también expuso la distancia con sus vecinos. Chile y Venezuela aparecen por encima de la Blanquirroja, mientras Argentina continúa como la selección sudamericana mejor ubicada. (Selección Peruana)

El descenso al puesto 53 tiene una lectura particular dentro del contexto sudamericano. Perú quedó ubicada como la novena selección de la Conmebol entre diez, superando únicamente a Bolivia, que figura en la casilla 78. Lo que resulta más llamativo es que naciones que también atraviesan procesos de reconstrucción lograron posicionarse por encima de la Blanquirroja.

Chile, que al igual que Perú quedó fuera del Mundial 2026, escaló hasta el puesto 50 y se instaló tres posiciones por encima del combinado nacional. Venezuela también aparece delante, en la casilla 49. El resto del bloque sudamericano se distribuye así: Argentina lidera la región desde el segundo puesto mundial, seguida por Brasil (6°), Colombia (11°), Uruguay (20°), Ecuador (24°), Paraguay (33°) y Venezuela (49°).

La distancia respecto a los vecinos del continente vuelve a ser evidente. Hace menos de una década, la situación era radicalmente distinta: antes del Mundial de Rusia 2018, bajo la conducción de Ricardo Gareca, la Bicolor llegó a instalarse entre los diez mejores equipos del planeta, un hito histórico que hoy parece lejano. El contraste entre aquel momento y la posición actual refleja el declive sostenido que atraviesa el fútbol peruano en el plano internacional.

La última oportunidad del año

Selección Peruana – Ranking FIFA – FIFA – Perú – deportes – 7 octubre
El calendario todavía le ofrece a Perú una última ventana internacional para modificar su posición. Los partidos de noviembre serán claves para sumar puntos y evitar que el descenso continúe. (Selección Peruana)

Para Perú, la próxima oportunidad de revertir la tendencia llegará en noviembre. La FIFA estableció que la siguiente ventana internacional se extenderá entre el 9 y el 17 de ese mes, y será la última del año con incidencia directa en la clasificación mundial. La actualización oficial del ranking tras esa fecha se publicará el 18 de noviembre.

El comando técnico de Mano Menezes deberá definir los próximos rivales y encontrar respuestas que el equipo no ha dado en cancha durante los últimos meses. Perú también aparece por encima de selecciones como Arabia Saudita, Costa Rica, Rumanía y Honduras en la tabla global, pero la mirada está puesta en acortar la brecha con los países de la propia región antes de que arranquen las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

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