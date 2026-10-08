El valor que Cristian Souza le da al triunfo de Cienciano ante CD Moquegua: “Sabíamos que estábamos en deuda”

El atacante reconoció que el equipo arrastraba una deuda pendiente tras tres fechas sin ganar y aseguró que el técnico Melgarejo les exige pelear por un lugar en la pre-Libertadores antes de que cierre el torneo. (Cienciano)

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Cienciano cortó una racha de tres partidos sin ganar al derrotar por 2-0 a CD Moquegua en condición de visitante, en el arranque de la undécima jornada del Torneo Clausura. El cuadro imperial fue contundente en los momentos decisivos y se quedó con tres puntos que mejoran su posición en la tabla, tanto en el Clausura como en el acumulado.

Cristian Souza, uno de los atacantes del equipo dirigido por Horacio Melgarejo, fue el encargado de valorar el resultado ante los micrófonos de L1 Max y resumió el sentir del plantel con una frase directa: “Lo necesitábamos”.

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La victoria que devuelve el rumbo

Cienciano encontró en Moquegua la respuesta que necesitaba después de tres jornadas sin ganar. El cuadro cusqueño resolvió el partido en el primer tiempo y luego controló la ventaja. (Cienciano)

El partido no arrancó con fluidez para ninguno de los dos equipos. El primer tiempo fue parejo y las ocasiones de peligro escasearon durante los primeros minutos. Recién a los 29 minutos apareció la primera acción de riesgo real: Juan Diego Lojas ganó en el juego aéreo y conectó un cabezazo que obligó al arquero Gonzalo Falcón a emplearse a fondo para mantener el cero en su arco.

Poco después, Cienciano rompió el equilibrio. Carlos Garcés elaboró una buena jugada por su sector y habilitó a Neri Bandiera, quien definió con precisión y colocó el balón lejos del alcance del guardameta Carlos Grados para establecer el 1-0. El gol llegó como un alivio para un equipo que acumulaba tres fechas consecutivas sin conocer la victoria, la última de las cuales había sido un empate 1-1 frente a Los Chankas.

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El conjunto cusqueño no se conformó y volvió a golpear antes del descanso. A los 39 minutos, la misma sociedad entre Bandiera y Garcés volvió a funcionar: el delantero ecuatoriano apareció en el lugar justo para marcar el segundo tanto y dejar prácticamente definido el encuentro antes del entretiempo.

En el complemento, CD Moquegua intentó acortar distancias, pero Cienciano administró la diferencia con solvencia y generó varias situaciones para ampliar el marcador. El arquero Carlos Grados fue la figura del local: contuvo múltiples remates y evitó que la derrota fuera más abultada. Con el pitazo final, el marcador quedó 2-0 y el equipo imperial se llevó los tres puntos de Moquegua.

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Souza: trabajo colectivo y confianza recuperada

El triunfo también tuvo un efecto anímico dentro del vestuario cusqueño. Souza admitió que el equipo necesitaba una actuación así para recuperar confianza y responder pese a las bajas. (Cienciano)

Al término del partido, Cristian Souza habló con claridad sobre lo que significó el resultado para el grupo. “Conseguimos una victoria importante, queríamos lograr este resultado para seguir arriba, por el acumulado también”, declaró el extremo, quien subrayó que el triunfo tiene valor en dos frentes: la tabla del Clausura y la clasificación general.

El jugador también destacó la eficacia del equipo a la hora de convertir. “Fue un gran trabajo del equipo, también logramos varias ocasiones de gol y, bueno, gracias a Dios pudimos conseguir esos dos goles”, afirmó. Para Souza, la victoria no solo suma puntos, sino que llega en un momento en que el plantel necesitaba reencontrarse con el triunfo para recuperar solidez anímica.

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“Sí, sabíamos que estábamos en deuda, con los partidos veníamos mal. Este partido fue importante para agarrar confianza y, bueno, sabemos que tenemos varias bajas, pero el equipo siempre está preparado”, reconoció el atacante, quien no esquivó la realidad de un plantel golpeado por ausencias pero que encontró en Moquegua una respuesta colectiva.

Meta clara: meterse entre los cuatro de arriba

La victoria en Moquegua renovó las aspiraciones del conjunto imperial. Souza señaló que el plantel debe empezar a sumar con mayor frecuencia para alcanzar la posición que pretende al cierre del campeonato (Cienciano)

Más allá del alivio inmediato, Souza dejó en claro que el horizonte del equipo va más allá de salir de una mala racha. Según reveló, el técnico Horacio Melgarejo tiene un objetivo concreto trazado para lo que resta del torneo. “El profesor Melgarejo dice que tenemos que apuntar a estar entre los cuatro de arriba y, bueno, esperemos meternos ahí en la pre-Libertadores”, afirmó el extremo.

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Con 11 puntos en el Torneo Clausura, Cienciano se acerca a esa zona. CD Moquegua, en cambio, se quedó con siete unidades y sigue en una situación delicada: antes de la derrota del jueves, el conjunto local acumulaba cinco fechas seguidas sin sumar de a tres.

Souza también se refirió a los compromisos que se vienen y pidió mantener la regularidad. “Tienen partidos difíciles, como son todos, y bueno, vamos a tratar de empezar a sumar como hoy y esperemos esa oportunidad en el próximo partido”, indicó.

El siguiente desafío para el cuadro imperial será en casa. Cienciano recibirá a UTC este domingo 18 de octubre, desde las 6:30 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. CD Moquegua, por su parte, visitará a FC Cajamarca el mismo día, a la 1:00 p. m., en el estadio Héroes de San Ramón.

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En cuanto a su futuro personal, Souza dejó abierta la puerta a seguir en el club. “A fin de año me veo esperando a ver si renuevo o no, tengo la opción y, bueno, seguir trabajando para lograr cosas en el club”, señaló.

El 'papá' se impuso con anotaciones de Neri Bandiera y Carlos Garcés. | VIDEO: L1MAX