Perú Deportes

El valor que Cristian Souza le da al triunfo de Cienciano ante CD Moquegua: “Sabíamos que estábamos en deuda”

El extremo del conjunto cusqueño celebró la victoria por 2-0 como visitante en la undécima fecha del Torneo Clausura y apuntó a la clasificación a la pre-Libertadores como meta colectiva para lo que resta del campeonato

Cristian Souza – Cienciano – Liga 1 – Perú – deportes -8 octubre
El atacante reconoció que el equipo arrastraba una deuda pendiente tras tres fechas sin ganar y aseguró que el técnico Melgarejo les exige pelear por un lugar en la pre-Libertadores antes de que cierre el torneo. (Cienciano)
Guardar

Cienciano cortó una racha de tres partidos sin ganar al derrotar por 2-0 a CD Moquegua en condición de visitante, en el arranque de la undécima jornada del Torneo Clausura. El cuadro imperial fue contundente en los momentos decisivos y se quedó con tres puntos que mejoran su posición en la tabla, tanto en el Clausura como en el acumulado.

Cristian Souza, uno de los atacantes del equipo dirigido por Horacio Melgarejo, fue el encargado de valorar el resultado ante los micrófonos de L1 Max y resumió el sentir del plantel con una frase directa: “Lo necesitábamos”.

PUBLICIDAD

La victoria que devuelve el rumbo

Cristian Souza – Cienciano – Liga 1 – Perú – deportes -8 octubre
Cienciano encontró en Moquegua la respuesta que necesitaba después de tres jornadas sin ganar. El cuadro cusqueño resolvió el partido en el primer tiempo y luego controló la ventaja. (Cienciano)

El partido no arrancó con fluidez para ninguno de los dos equipos. El primer tiempo fue parejo y las ocasiones de peligro escasearon durante los primeros minutos. Recién a los 29 minutos apareció la primera acción de riesgo real: Juan Diego Lojas ganó en el juego aéreo y conectó un cabezazo que obligó al arquero Gonzalo Falcón a emplearse a fondo para mantener el cero en su arco.

Poco después, Cienciano rompió el equilibrio. Carlos Garcés elaboró una buena jugada por su sector y habilitó a Neri Bandiera, quien definió con precisión y colocó el balón lejos del alcance del guardameta Carlos Grados para establecer el 1-0. El gol llegó como un alivio para un equipo que acumulaba tres fechas consecutivas sin conocer la victoria, la última de las cuales había sido un empate 1-1 frente a Los Chankas.

PUBLICIDAD

El conjunto cusqueño no se conformó y volvió a golpear antes del descanso. A los 39 minutos, la misma sociedad entre Bandiera y Garcés volvió a funcionar: el delantero ecuatoriano apareció en el lugar justo para marcar el segundo tanto y dejar prácticamente definido el encuentro antes del entretiempo.

En el complemento, CD Moquegua intentó acortar distancias, pero Cienciano administró la diferencia con solvencia y generó varias situaciones para ampliar el marcador. El arquero Carlos Grados fue la figura del local: contuvo múltiples remates y evitó que la derrota fuera más abultada. Con el pitazo final, el marcador quedó 2-0 y el equipo imperial se llevó los tres puntos de Moquegua.

Souza: trabajo colectivo y confianza recuperada

Cristian Souza – Cienciano – Liga 1 – Perú – deportes -8 octubre
El triunfo también tuvo un efecto anímico dentro del vestuario cusqueño. Souza admitió que el equipo necesitaba una actuación así para recuperar confianza y responder pese a las bajas. (Cienciano)

Al término del partido, Cristian Souza habló con claridad sobre lo que significó el resultado para el grupo. “Conseguimos una victoria importante, queríamos lograr este resultado para seguir arriba, por el acumulado también”, declaró el extremo, quien subrayó que el triunfo tiene valor en dos frentes: la tabla del Clausura y la clasificación general.

El jugador también destacó la eficacia del equipo a la hora de convertir. “Fue un gran trabajo del equipo, también logramos varias ocasiones de gol y, bueno, gracias a Dios pudimos conseguir esos dos goles”, afirmó. Para Souza, la victoria no solo suma puntos, sino que llega en un momento en que el plantel necesitaba reencontrarse con el triunfo para recuperar solidez anímica.

“Sí, sabíamos que estábamos en deuda, con los partidos veníamos mal. Este partido fue importante para agarrar confianza y, bueno, sabemos que tenemos varias bajas, pero el equipo siempre está preparado”, reconoció el atacante, quien no esquivó la realidad de un plantel golpeado por ausencias pero que encontró en Moquegua una respuesta colectiva.

Meta clara: meterse entre los cuatro de arriba

Cristian Souza – Cienciano – Liga 1 – Perú – deportes -8 octubre
La victoria en Moquegua renovó las aspiraciones del conjunto imperial. Souza señaló que el plantel debe empezar a sumar con mayor frecuencia para alcanzar la posición que pretende al cierre del campeonato (Cienciano)

Más allá del alivio inmediato, Souza dejó en claro que el horizonte del equipo va más allá de salir de una mala racha. Según reveló, el técnico Horacio Melgarejo tiene un objetivo concreto trazado para lo que resta del torneo. “El profesor Melgarejo dice que tenemos que apuntar a estar entre los cuatro de arriba y, bueno, esperemos meternos ahí en la pre-Libertadores”, afirmó el extremo.

Con 11 puntos en el Torneo Clausura, Cienciano se acerca a esa zona. CD Moquegua, en cambio, se quedó con siete unidades y sigue en una situación delicada: antes de la derrota del jueves, el conjunto local acumulaba cinco fechas seguidas sin sumar de a tres.

Souza también se refirió a los compromisos que se vienen y pidió mantener la regularidad. “Tienen partidos difíciles, como son todos, y bueno, vamos a tratar de empezar a sumar como hoy y esperemos esa oportunidad en el próximo partido”, indicó.

El siguiente desafío para el cuadro imperial será en casa. Cienciano recibirá a UTC este domingo 18 de octubre, desde las 6:30 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. CD Moquegua, por su parte, visitará a FC Cajamarca el mismo día, a la 1:00 p. m., en el estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a su futuro personal, Souza dejó abierta la puerta a seguir en el club. “A fin de año me veo esperando a ver si renuevo o no, tengo la opción y, bueno, seguir trabajando para lograr cosas en el club”, señaló.

El 'papá' se impuso con anotaciones de Neri Bandiera y Carlos Garcés. | VIDEO: L1MAX

Temas Relacionados

Cristian SouzaCiencianoLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El sueño de Mirian Patiño con Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Queremos disputar el título”

La experimentada defensora de 36 años habló sobre las ambiciones del plantel crema de cara al nuevo campeonato nacional, la preparación del equipo y la presentación oficial ante Sancor Seguros Vôlei Londrina

El sueño de Mirian Patiño con Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Queremos disputar el título”

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

La ‘bicolor’ volverá a la cancha en Maracaibo con el objetivo de sumar otra victoria, esta vez frente al cuadro anfitrión, tras comenzar su participación con un resultado favorable ante Chile. Sigue todas las incidencias

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Las dirigidas por Martín Escudero tendrán una nueva prueba en Maracaibo frente a la selección anfitriona, con la que ya se midieron en dos oportunidades en amistosos previos. Revisa el horario y todos los detalles

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Ignacio Buse vs Zizou Bergs: día, hora y canal TV del debut del peruano en el Masters 1000 de Shanghái 2026

El tenista peruano afrontará su estreno en el certamen asiático ante un rival que llega en buen momento. Conoce los detalles de la programación del encuentro y cómo seguirlo desde Perú

Ignacio Buse vs Zizou Bergs: día, hora y canal TV del debut del peruano en el Masters 1000 de Shanghái 2026

DT del Burnley instaura la calma al desvelar que Oliver Sonne se encuentra en buen tramo de forma: “Tuvo una sesión de entrenamiento completa”

El seleccionado peruano abandonó la concentración de la ‘bicolor’ a puertas del cierre de la gira norteamericana por precaución por un problema físico que impedía el 100% de su rendimiento

DT del Burnley instaura la calma al desvelar que Oliver Sonne se encuentra en buen tramo de forma: “Tuvo una sesión de entrenamiento completa”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte recuerda su vacancia y reprocha al Congreso: “¿Acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?"

Dina Boluarte recuerda su vacancia y reprocha al Congreso: “¿Acabó con el sicariato?, ¿desarticuló al crimen organizado?"

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Jesús Maldonado: conoce el perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Juan de Lurigancho

Peter Jaime Cori: Perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Martín de Porres

Resultados ONPE en Tacna 2026, quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

ENTRETENIMIENTO

Zuliet Seminario se quedó sin vestidos antes de la gala preliminar del ‘Miss Grand International′ y Luciana Fuster salió a ayudarla

Zuliet Seminario se quedó sin vestidos antes de la gala preliminar del ‘Miss Grand International′ y Luciana Fuster salió a ayudarla

Ticketmaster libera más entradas de BTS para los conciertos del 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos

Jimin se emociona ante las muestras de cariño de ARMY durante concierto de BTS: “Ha sido un día muy feliz”

BTS en Perú: Reniec revela cuántos peruanos se llaman Jin, Jimin, Jungkook, Army, Arirang y más

Miss Grand International 2026: cuándo es la final, a qué hora y dónde ver en Perú la participación de Zuliet Seminario

DEPORTES

El sueño de Mirian Patiño con Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Queremos disputar el título”

El sueño de Mirian Patiño con Universitario de Deportes para la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Queremos disputar el título”

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Ignacio Buse vs Zizou Bergs: día, hora y canal TV del debut del peruano en el Masters 1000 de Shanghái 2026

DT del Burnley instaura la calma al desvelar que Oliver Sonne se encuentra en buen tramo de forma: “Tuvo una sesión de entrenamiento completa”