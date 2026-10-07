Kiara Montes habla de la derrota de Regatas ante Alianza Lima en su presentación: “Ellas tenían una ventaja”

La capitana del elenco de Chorrillos se confiesa luego de perder en la Noche Regatas. Créditos: Latina TV.

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Regatas Lima no tuvo el cierre esperado en su noche de presentación. El equipo de Chorrillos ganó el primer set, pero cayó por 3-2 ante Alianza Lima en un amistoso disputado en su coliseo.

Tras el encuentro, la capitana Kiara Montes conversó con Latina Televisión. La punta peruana consideró que el resultado permitirá al plantel identificar aspectos por corregir y señaló que Alianza llegaba con una ventaja por el ritmo de competencia que acumuló en amistosos previos.

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“Recién terminamos y les dije a las chicas que creo que hicimos un muy buen partido. Alianza es un gran equipo, que llega con ritmo de competencia tras enfrentar a rivales muy preparados. Creo que ellas tenían una ventaja en ese aspecto”, expresó.

Montes remarcó que Regatas afrontó su primer partido de preparación ante un rival de mayor exigencia. Pese a la derrota frente a las vigentes tricampeonas, destacó los aspectos positivos de la presentación en la Noche Regatas 2026.

“Para nosotras era el primer partido ante un rival que nos exigía un poco más. Hicimos buenas cosas y hay que rescatar lo positivo, porque es un buen inicio de cara a la liga. También nos sirve para encontrarnos como equipo y detectar qué debemos mejorar. Queríamos ganar, por supuesto, pero creo que fue un buen comienzo”, sentenció.

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Kiara Montes explica la derrota de Regatas Lima ante Alianza Lima en la Noche Regatas 2026.

Así fue la derrota de Regatas Lima ante Alianza

Regatas Lima cayó por 3-2 ante Alianza Lima en la Noche Regatas 2026, amistoso disputado el martes 6 de octubre en el Coliseo Regatas Lima de Chorrillos. El equipo dirigido por Horacio Bastit se adelantó en dos oportunidades, pero las ‘blanquiazules’ remontaron ambos marcadores y resolvieron el encuentro en el quinto set por 15-9.

Las locales ganaron el primer parcial por 25-23, con el saque de Marina Scherer y los ataques de Kathy Ryan como principales recursos. Alianza respondió con un 25-13 en el segundo set, tras una mejora en la distribución de María Alejandra Marín, el bloqueo y las intervenciones de Allison Holland y Daniela Bulaich.

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Regatas recuperó la ventaja con un 25-16 en el tercer set, apoyado en Ryan, Julieta Sández y Nicole Abreu. Sin embargo, una serie de errores permitió la reacción de las vigentes tricampeonas, que se impusieron 25-17 en el cuarto parcial. En el desempate, Alianza tomó distancia, resistió la igualdad parcial de Regatas y cerró el triunfo con autoridad.

Un encuentro lleno de tensión hasta el último segundo. Alianza Lima logró imponerse por 3-2 a Regatas en un partidazo de la Liga Nacional Superior de Vóley, cerrando el tie-break con un marcador de 15-9. | Latina

El plantel de Regatas Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Evelyn Linares — Colocadora

Marina Scherer — Colocadora

Fatou Diop Cisse — Opuesta

Katheryn Ryan — Opuesta

Waleska Toro — Receptor exterior

Camila Monge — Receptor exterior

Nicole Abreu — Receptor exterior

Alexandra Llano — Receptor exterior

Kiara Montes — Receptor exterior

Kyla Swanson — Bloqueadora central

Lesly Johansson — Bloqueadora central

Yujhamy Mosquera — Bloqueadora central

Julieta Sández — Bloqueadora central

Rachell Enoe Hidalgo Guevara — Líbero

Rosa Medina Cruz — Líbero

Alexa Villena — Líbero

María Paz Abregu — Líbero

Regatas Lima presentó su renovado plantel para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley?

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley comenzará el próximo 17 de octubre, aunque todavía no se realizó el sorteo del fixture. El torneo incorporará cambios en su reglamento y formato de competencia.

El Video Challenge estará disponible desde la primera etapa. Además, la selección peruana sub-19 participará como el duodécimo equipo durante la fase inicial del certamen. En tanto, se mantendrá en tres el límite de jugadoras extranjeras en cancha por equipo.

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