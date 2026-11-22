La escritora colombiana Amalia Andrade presenta la edición especial por el décimo aniversario de su libro Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida). (Composición: Infobae Perú)

Guardar

Una década después de publicar Uno siempre cambia el amor de su vida (por otro amor o por otra vida), Amalia Andrade regresa a las páginas que acompañaron a miles de personas durante una ruptura sentimental. La escritora colombiana encuentra que, aunque hoy existe más información sobre las emociones y las relaciones afectivas, el dolor de perder a alguien sigue siendo igual de profundo.

En una entrevista exclusiva con Infobae Perú, la periodista, ilustradora y autora reflexionó sobre las razones por las que el conocimiento no siempre transforma nuestra manera de afrontar el desamor. Para ella, entender lo que ocurre emocionalmente no significa necesariamente saber cómo atravesarlo. “Una cosa es que tengamos más información y otra cosa es integrar esa información”, explicó.

PUBLICIDAD

La nueva edición del libro propone un encuentro entre la autora que escribió aquellas páginas hace diez años y la mujer que las revisita desde el presente. Con más de 600 mil ejemplares vendidos, presencia en 26 países y traducciones a seis idiomas, la obra vuelve a abordar las rupturas, las pérdidas y los nuevos comienzos, pero también abre una conversación sobre la soledad, la educación emocional y las formas en que aprendemos a relacionarnos con nuestro propio dolor.

La escritora Amalia Andrade figura junto a la cubierta de su obra Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida), editada por Editorial Planeta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener más información sobre el desamor no significa saber cómo afrontarlo

Para Amalia Andrade, el hecho de que actualmente exista más información sobre salud emocional, vínculos y relaciones no garantiza que las personas puedan gestionar mejor sus sentimientos. La escritora considera que el verdadero aprendizaje ocurre cuando alguien atraviesa una experiencia y consigue integrar lo que entendió sobre sí mismo.

PUBLICIDAD

“La información por sí sola no cambia el mundo ni cambia a las personas realmente. La experiencia sí. Es la experiencia lo que nos transforma como seres humanos”, sostuvo durante la conversación.

La escritora colombiana Amalia Andrade posa para un retrato en blanco y negro con la mano apoyada en la mejilla. (Foto: Fotógrafo Andrés Oyuela / Planeta)

La autora también recordó que los vínculos ocupan un lugar fundamental en la vida de las personas. Son espacios donde se construyen relaciones, se experimenta crecimiento y también aparecen algunas de las heridas más profundas. Por eso, considera que el duelo tiene una dimensión universal, independientemente del origen o las circunstancias de cada individuo.

Aunque su libro se concentra principalmente en las rupturas amorosas, Andrade espera que también acompañe otras pérdidas, como la muerte de familiares, la ausencia de amistades o la partida de una mascota. Son experiencias que pueden provocar un dolor intenso, pero que no siempre reciben la misma atención social que el desamor.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial no reemplaza el abrazo ni la compañía de un amigo

Uno de los temas que abordó la escritora fue el uso de herramientas como ChatGPT para buscar consejos sentimentales, interpretar comportamientos de una pareja o encontrar consuelo durante una ruptura. Andrade considera que esta práctica también refleja una contradicción de la vida actual: las personas están hiperconectadas, pero cada vez encuentran más dificultades para relacionarse presencialmente.

“Estamos hiperconectados, pero más solos que nunca”, afirmó. Aunque reconoció que la inteligencia artificial pudo ayudar a algunas personas a sentirse acompañadas, advirtió que no reemplaza el contacto humano ni los vínculos construidos con otras personas.

(Editorial Planeta)

Para explicar esta diferencia, recordó que un abrazo, una mano sobre el hombro o incluso un gesto espontáneo de una amiga pueden transmitir un tipo de apoyo que ninguna respuesta escrita consigue reproducir. También cuestionó que algunas personas recurran a la IA para contar aquello que les avergüenza compartir con sus familiares o amistades, especialmente cuando buscan escuchar una respuesta que confirme lo que desean creer.

PUBLICIDAD

“No hay nada que la inteligencia artificial pueda hacer por un humano que se compare con lo que puede hacer la conexión humana”, señaló. Para Andrade, recuperar los espacios de encuentro y construir redes de apoyo resulta fundamental para afrontar los momentos difíciles.

El machismo y la presión social también condicionan la forma de vivir las emociones

La escritora también cuestionó la manera en que se enseña a las personas a relacionarse con sus emociones. Desde su perspectiva, muchas generaciones crecieron sin herramientas para identificar lo que sentían, expresar la tristeza o gestionar la rabia. Esa falta de educación sentimental puede dificultar incluso la posibilidad de reconocer cuándo una relación está causando daño.

Andrade considera que esta situación está relacionada con estructuras sociales como el machismo, el capitalismo y el clasismo. Mientras la productividad suele asociarse con la felicidad, las emociones que incomodan o interrumpen las actividades cotidianas reciben rechazo. “Toda emoción que no sea derivada o asociada con la felicidad es castigada profundamente por la sociedad”, explicó.

PUBLICIDAD

(Editorial Planeta)

En ese contexto, defendió la importancia de permitir que la tristeza exista sin convertirla en una identidad permanente. Una de las ideas que desarrolla en su libro consiste en aprender a reconocer las emociones sin confundirse completamente con ellas. “Yo no soy la tristeza. Yo a veces experimento la tristeza”, precisó.

También recordó que la rabia puede convertirse en una motivación para abandonar relaciones marcadas por la violencia o el abuso. Sin embargo, considera necesario acompañar ese proceso con compasión hacia uno mismo, especialmente cuando aparecen sentimientos de culpa por no haber reconocido antes determinadas situaciones.

Diez años después de escribir su libro, Andrade no considera que el desamor sea una experiencia que se pueda evitar con más conocimientos. Su deseo es que quienes regresen a sus páginas encuentren compañía durante sus propios procesos. “Yo quisiera que la gente se sintiera menos sola”, expresó.

PUBLICIDAD