Asesinan de 13 balazos a motociclista en el puente Santa Rosa.

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Cristian Alexander Chávez Martel, de 32 años, murió tras recibir 13 balazos mientras conducía su motocicleta por el puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima.

El ataque ocurrió cerca de las 14:00 del sábado 21 de noviembre, cuando la víctima se desplazaba hacia la avenida Tacna. Dos hombres que viajaban en otra motocicleta lo interceptaron en la vía y dispararon contra él en 13 ocasiones.

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El crimen se produjo a pocas cuadras de Palacio de Gobierno y de la Comisaría de Monserrate. Tras las detonaciones, peritos de Criminalística acudieron al lugar y recogieron 13 casquillos sobre la pista, distribuida como un tablero de marcadores de evidencia.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público iniciaron las diligencias en el punto del ataque, mientras el tránsito quedó restringido en el cruce de la avenida Tacna con el jirón Virú, en dirección al Centro de Lima, para permitir el trabajo de las autoridades.

El hecho provocó temor entre peatones y conductores que circulaban por el entorno del puente. Vecinos y transeúntes cuestionaron la seguridad en un sector situado junto a sedes del Estado y a una dependencia policial, mientras la escena permanecía bajo resguardo.

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Las autoridades se encuentran en el puente Santa Rosa de la Avenida Tacna tras un trágico suceso. Un hombre que iba a bordo de su motocicleta fue acribillado a plena luz del día. La policía ha iniciado las diligencias correspondientes.

Amenazas por cupos y registros en la Policía

Un cuñado de Chávez Martel declaró ante los medios que el hombre trabajaba como tatuador, era soltero y no tenía hijos. Según el relato del familiar, la víctima se había negado a pagar cupos que le exigían sujetos sin identificar. “Venía recibiendo amenazas de muerte”, afirmó el pariente a RPP.

Por su parte, la Policía informó que el fallecido registraba detenciones por tráfico ilícito de drogas en 2014 y 2021, además de denuncias por hurto y robo agravado entre 2015 y 2016.

La intervención de 2021 ocurrió en un inmueble del jirón de la Unión que funcionaba como estudio de tatuajes, donde los agentes hallaron marihuana y tusi. Asimismo, en agosto de 2026 había sido intervenido en el Cercado de Lima por conducir una motocicleta con la placa cubierta, realizar maniobras, circular con la licencia vencida y encontrarse presuntamente bajo los efectos del alcohol.

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Las autoridades precisaron que estos antecedentes no establecen el móvil del homicidio. Hasta el momento no se reportan detenciones ni se difundieron características de los atacantes ni la ruta que siguieron antes y después de los disparos.

Cifras de homicidios con armas de fuego

El caso ocurre en un contexto de incremento de homicidios con armas de fuego, que funciona como una radiografía de la violencia en el país. De acuerdo con un análisis del especialista en datos Juan Carbajal, octubre de 2026 registró 192 homicidios, de los cuales 141 fueron cometidos con proyectiles de arma de fuego, cifra que equivale al 73,44% del total.

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Carbajal indicó que estos números pueden modificarse debido a actualizaciones pendientes en el Sistema Nacional de Defunciones. Mientras tanto, la investigación por la muerte de Chávez Martel continuará bajo conducción del Ministerio Público, con las diligencias de la Policía en la zona del puente Santa Rosa.