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Alianza Lima vs Pinheiros EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

Los elencos de Alejandro Scneider y Ángelo Vercesi se medirán en la última jornada del cuadrangular que tiene lugar en el Polideportivo de Villa El Salvador

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07:51 hsHoy

¡Tercer día! Alianza Lima inició su presentación oficial enfrentando a CAV Esquimo de España y Boca Juniors. Por la tercera fecha del cuadrangular internacional de la Noche Blanquiazul 2026, se medirá ante la escuadra brasileña Club Pinheiros.

07:51 hsHoy

Paola Villegas, la peruana en Club Pinheiros

Paola Villegas volvió a Perú para participar en la Noche Blanquiazul de Vóley como integrante de Club Pinheiros, equipo brasileño en el que afronta su primera experiencia internacional.

El regreso tuvo un significado especial para la deportista, que pudo reencontrarse con su familia y jugar nuevamente en un coliseo conocido de su etapa en el vóley peruano. Pinheiros, que cuenta con Villegas en su plantel para la temporada 2026/27, se prepara para competir en la Superliga Brasileña tras su participación en el Campeonato Paulista

La líbero peruana Paola Villegas, jugadora del Pinheiros de Brasil, comparte en una emotiva entrevista los desafíos de jugar en la competitiva Superliga brasileña. Habla sobre la intensidad de los entrenamientos, el sacrificio de dejar a su familia y cómo esta experiencia ha transformado sus aspiraciones profesionales | América TV
07:50 hsHoy

Así llega Alianza Lima

En su primer enfrentamiento ante CAV Esquimo, las ‘íntimas’ dominaron el primer set y se impusieron por 25-19, con intervenciones de Daniela Bulaich, Flavia Montes y Esmeralda Sánchez. El conjunto español reaccionó al inicio del segundo parcial y logró una ventaja, pero Alianza Lima ajustó su juego, revirtió el marcador y se llevó la manga por 25-20. Ysabella Sánchez, Allie Holland y Montes aportaron en la recuperación del equipo peruano.

En el tercer set, las ‘blanquiazules’ sostuvieron el control y cerraron el encuentro en sets corridos. Bulaich volvió a destacar con sus ataques, mientras que Ysabella Sánchez definió la última acción después del saque de Flavia Montes. El plantel dirigido por Alejandro Schneider superó a las sevillanas sin ceder parciales.

Con un marcador final de 3 sets a 0, Alianza Lima demuestra su poderío en la cancha. Observa la jugada final y la eufórica celebración del equipo junto a sus apasionados seguidores. | América TV

En su segunda presentación, el conjunto dirigido por Alejandro Schneider venció a Boca Juniors. Las ‘blanquiazules’ se impusieron en los dos primeros sets por 25-22 y 25-21. En ambos parciales lograron sacar diferencias, aunque el cuadro argentino descontó y exigió precisión en los cierres. Flavia Montes y Ysabella Sánchez aportaron en los momentos de mayor paridad.

Boca reaccionó en el tercer set y se lo llevó por 27-25, pese a que Alianza remontó una desventaja de siete puntos e igualó el marcador en 25. El equipo peruano respondió en el cuarto parcial: construyó una ventaja de 17-10 y, aunque encadenó errores que permitieron la aproximación de las argentinas, recuperó el control hasta quedar 25-17.

07:50 hsHoy

Resultados de la Noche Blanquiazul 2026

Viernes 25 de septiembre

- EC Pinheiros 3-0 Boca Juniors (Finalizado)

- Alianza Lima 3-0 CAV Esquimo (Finalizado)

Sábado 26 de septiembre

- EC Pinheiros 3-1 CAV Esquimo (Finalizado)

- Alianza Lima vs Boca Juniors (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Domingo 27 de septiembre

- Boca Juniors vs CAV Esquimo (15:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs EC Pinheiros (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

*Hora de Perú

07:50 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Club Pinheiros por la Noche Blanquiazul 2026

América TV transmitirá el partido por las señales 4 y 704 HD, como titular de los derechos de la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. La emisión digital estará disponible en América tvGO, que ofrecerá la cobertura de las tres jornadas del cuadrangular internacional.

Infobae Perú seguirá el encuentro punto a punto, con la previa, las principales incidencias, el resumen y el resultado de la segunda presentación de las tricampeonas.

Las 'blanquiazules' tendrán su presentación oficial en tres fechas a partir del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en Villa El Salvador. (América TV)
07:50 hsHoy

Horarios de Alianza Lima vs Club Pinheiros por la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima recibirá a Club Pinheiros este domingo 27 de septiembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, por la segunda fecha de la Noche Blanquiazul 2026.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Miami, el inicio está previsto para las 19:00 horas.

Los aficionados de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile podrán verlo desde las 20:00 horas. En México, el duelo arrancará a las 17:00 horas.

Así se jugará la Noche Blanquiazul 2026
Así se jugará la Noche Blanquiazul 2026

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