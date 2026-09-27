Alianza Lima vs Pinheiros EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la ‘Noche Blanquiazul de Vóley’ 2026

¡Tercer día! Alianza Lima inició su presentación oficial enfrentando a CAV Esquimo de España y Boca Juniors . Por la tercera fecha del cuadrangular internacional de la Noche Blanquiazul 2026 , se medirá ante la escuadra brasileña Club Pinheiros.

El regreso tuvo un significado especial para la deportista, que pudo reencontrarse con su familia y jugar nuevamente en un coliseo conocido de su etapa en el vóley peruano . Pinheiros, que cuenta con Villegas en su plantel para la temporada 2026/27, se prepara para competir en la Superliga Brasileña tras su participación en el Campeonato Paulista

Paola Villegas volvió a Perú para participar en la Noche Blanquiazul de Vóley como integrante de Club Pinheiros , equipo brasileño en el que afronta su primera experiencia internacional.

07:50 hs

Así llega Alianza Lima

En su primer enfrentamiento ante CAV Esquimo, las ‘íntimas’ dominaron el primer set y se impusieron por 25-19, con intervenciones de Daniela Bulaich, Flavia Montes y Esmeralda Sánchez. El conjunto español reaccionó al inicio del segundo parcial y logró una ventaja, pero Alianza Lima ajustó su juego, revirtió el marcador y se llevó la manga por 25-20. Ysabella Sánchez, Allie Holland y Montes aportaron en la recuperación del equipo peruano.

En el tercer set, las ‘blanquiazules’ sostuvieron el control y cerraron el encuentro en sets corridos. Bulaich volvió a destacar con sus ataques, mientras que Ysabella Sánchez definió la última acción después del saque de Flavia Montes. El plantel dirigido por Alejandro Schneider superó a las sevillanas sin ceder parciales.

Con un marcador final de 3 sets a 0, Alianza Lima demuestra su poderío en la cancha. Observa la jugada final y la eufórica celebración del equipo junto a sus apasionados seguidores. | América TV

En su segunda presentación, el conjunto dirigido por Alejandro Schneider venció a Boca Juniors. Las ‘blanquiazules’ se impusieron en los dos primeros sets por 25-22 y 25-21. En ambos parciales lograron sacar diferencias, aunque el cuadro argentino descontó y exigió precisión en los cierres. Flavia Montes y Ysabella Sánchez aportaron en los momentos de mayor paridad.