Kiara Montes destaca el aporte de Marina Scherer en Regatas tras derrota ante Alianza Lima: “Es una persona muy receptiva”

Kiara Montes destacó el aporte de Marina Scherer en Regatas Lima luego de la derrota de Alianza Lima en la Noche Regatas 2026.

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Kiara Montes habló tras la derrota de Regatas Lima por 3-2 ante Alianza Lima en la Noche Regatas 2026. La capitana del equipo ‘celeste’ destacó el aporte de Marina Scherer, la armadora brasileña que llegó como refuerzo para esta temporada.

En diálogo con Dosis de Voleibol, Montes señaló: “Mari es una jugadora que nos aporta muchísimo y es una persona muy receptiva. Estamos tratando todavía de encontrar nuestros tiempos con Mari, pero eso ha sido muy positivo de ella: se puede conversar con ella para mejorar al equipo”.

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Scherer se incorporó a Regatas Lima para disputar la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 y se perfila como la armadora titular del plantel que dirige Horacio Bastit. La brasileña aún necesita afianzar su entendimiento con sus compañeras para poner a funcionar al elenco de Chorrillos.

La capitana del club de Chorrillos se refirió a la armadora brasileña luego de la derrota ante Alianza Lima. Créditos: Dosis de Voleibol.

Su análisis de la derrota ante Alianza Lima

Asimismo, Kiara Montes se refirió a la derrota de Regatas Lima ante Alianza Lima en la noche de presentación del equipo ‘celeste’. La punta peruana contó qué les dijo a sus compañeras tras el partido y destacó la preparación de su rival, que disputó amistosos internacionales antes de la Noche Regatas.

“Les dije a las chicas, ahora que cerramos el partido, que ha sido un muy buen comienzo. Alianza es un equipo que viene de una muy buena preparación contra rivales muy fuertes, que las han hecho entrar muy bien en ritmo. Es un equipo que se conoce. Nosotras, creo, hemos tenido un buen inicio y un quinto set bastante exigente. Suelo llevarme cosas positivas y también las cosas que tenemos que corregir, pero creo que vamos por el camino correcto”, apuntó.

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En el amistoso se observaron algunas facetas del juego del equipo de Horacio Bastit. Para Montes, la defensa será una de las fortalezas de Regatas Lima en la temporada 2026/2027. “Tenemos una buena visión en el campo, entonces hay que sacarle bastante provecho”, afirmó.

La capitana también resaltó la talla del plantel en la red y su incidencia en el trabajo defensivo. “Tenemos un equipo bastante imponente en la net, con bastante talla, y eso también nos permite desarrollarnos mejor en la defensa”, sostuvo.

Un encuentro lleno de tensión hasta el último segundo. Alianza Lima logró imponerse por 3-2 a Regatas en un partidazo de la Liga Nacional Superior de Vóley, cerrando el tie-break con un marcador de 15-9. | Latina

Montes consideró que la caída les permitirá corregir aspectos antes del debut en el campeonato. “Creo que en este tipo de partidos pasan mucho estas cosas, porque los equipos recién estamos entrando en ritmo en los primeros partidos exigentes. Perder un quinto set creo que es bastante positivo, pero también se debe a que las cinco recién nos estamos complementando bien. Ahora tenemos que corregir los errores que hemos tenido hoy, porque creo que ambos equipos nos llevamos eso. Ambos hemos tenido sets perdidos por márgenes bastante amplios, entonces creo que hay cosas por mejorar”.

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Por último, la voleibolista afirmó que Regatas Lima buscará pelear por el título nacional, luego de finalizar en el quinto puesto durante la temporada 2025/2026. “La temporada pasada tuvo altos y bajos. Ahora tenemos que seguir creciendo y la costumbre siempre es que Regatas pelee hasta las instancias finales del campeonato. Creo que este equipo tiene las posibilidades de poder pelear hasta el final”.

Kiara Montes junto a Marina Scherer, Nicolle Abreu y Waleska Toro en la interna de Regatas Lima.

Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 se iniciará el próximo 17 de octubre, a la espera de que se realice el sorteo del fixture. El campeonato presentará modificaciones en el reglamento y en el sistema de competencia.

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Una de las novedades será la implementación del Video Challenge desde la primera fase. Además, la selección peruana sub-19 competirá como el duodécimo participante durante la etapa inicial. A la vez, cada equipo podrá mantener hasta tres jugadoras extranjeras en cancha.