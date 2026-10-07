Perú Deportes

Kiara Montes destaca el aporte de Marina Scherer en Regatas tras derrota ante Alianza Lima: “Es una persona muy receptiva”

La capitana del club de Chorrillos habló sobre la reciente incorporación de la armadora brasileña para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Kiara Montes destacó el aporte de Marina Scherer en Regatas Lima luego de la derrota de Alianza Lima en la Noche Regatas 2026.
Kiara Montes destacó el aporte de Marina Scherer en Regatas Lima luego de la derrota de Alianza Lima en la Noche Regatas 2026.
Guardar

Kiara Montes habló tras la derrota de Regatas Lima por 3-2 ante Alianza Lima en la Noche Regatas 2026. La capitana del equipo ‘celeste’ destacó el aporte de Marina Scherer, la armadora brasileña que llegó como refuerzo para esta temporada.

En diálogo con Dosis de Voleibol, Montes señaló: “Mari es una jugadora que nos aporta muchísimo y es una persona muy receptiva. Estamos tratando todavía de encontrar nuestros tiempos con Mari, pero eso ha sido muy positivo de ella: se puede conversar con ella para mejorar al equipo”.

PUBLICIDAD

Scherer se incorporó a Regatas Lima para disputar la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 y se perfila como la armadora titular del plantel que dirige Horacio Bastit. La brasileña aún necesita afianzar su entendimiento con sus compañeras para poner a funcionar al elenco de Chorrillos.

La capitana del club de Chorrillos se refirió a la armadora brasileña luego de la derrota ante Alianza Lima. Créditos: Dosis de Voleibol.

Su análisis de la derrota ante Alianza Lima

Asimismo, Kiara Montes se refirió a la derrota de Regatas Lima ante Alianza Lima en la noche de presentación del equipo ‘celeste’. La punta peruana contó qué les dijo a sus compañeras tras el partido y destacó la preparación de su rival, que disputó amistosos internacionales antes de la Noche Regatas.

“Les dije a las chicas, ahora que cerramos el partido, que ha sido un muy buen comienzo. Alianza es un equipo que viene de una muy buena preparación contra rivales muy fuertes, que las han hecho entrar muy bien en ritmo. Es un equipo que se conoce. Nosotras, creo, hemos tenido un buen inicio y un quinto set bastante exigente. Suelo llevarme cosas positivas y también las cosas que tenemos que corregir, pero creo que vamos por el camino correcto”, apuntó.

PUBLICIDAD

En el amistoso se observaron algunas facetas del juego del equipo de Horacio Bastit. Para Montes, la defensa será una de las fortalezas de Regatas Lima en la temporada 2026/2027. “Tenemos una buena visión en el campo, entonces hay que sacarle bastante provecho”, afirmó.

La capitana también resaltó la talla del plantel en la red y su incidencia en el trabajo defensivo. “Tenemos un equipo bastante imponente en la net, con bastante talla, y eso también nos permite desarrollarnos mejor en la defensa”, sostuvo.

Un encuentro lleno de tensión hasta el último segundo. Alianza Lima logró imponerse por 3-2 a Regatas en un partidazo de la Liga Nacional Superior de Vóley, cerrando el tie-break con un marcador de 15-9. | Latina

Montes consideró que la caída les permitirá corregir aspectos antes del debut en el campeonato. “Creo que en este tipo de partidos pasan mucho estas cosas, porque los equipos recién estamos entrando en ritmo en los primeros partidos exigentes. Perder un quinto set creo que es bastante positivo, pero también se debe a que las cinco recién nos estamos complementando bien. Ahora tenemos que corregir los errores que hemos tenido hoy, porque creo que ambos equipos nos llevamos eso. Ambos hemos tenido sets perdidos por márgenes bastante amplios, entonces creo que hay cosas por mejorar”.

Por último, la voleibolista afirmó que Regatas Lima buscará pelear por el título nacional, luego de finalizar en el quinto puesto durante la temporada 2025/2026. “La temporada pasada tuvo altos y bajos. Ahora tenemos que seguir creciendo y la costumbre siempre es que Regatas pelee hasta las instancias finales del campeonato. Creo que este equipo tiene las posibilidades de poder pelear hasta el final”.

Kiara Montes junto a Marina Scherer, Nicolle Abreu y Waleska Toro en la interna de Regatas Lima.
Kiara Montes junto a Marina Scherer, Nicolle Abreu y Waleska Toro en la interna de Regatas Lima.

Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 se iniciará el próximo 17 de octubre, a la espera de que se realice el sorteo del fixture. El campeonato presentará modificaciones en el reglamento y en el sistema de competencia.

Una de las novedades será la implementación del Video Challenge desde la primera fase. Además, la selección peruana sub-19 competirá como el duodécimo participante durante la etapa inicial. A la vez, cada equipo podrá mantener hasta tres jugadoras extranjeras en cancha.

Temas Relacionados

Kiara MontesMarina SchererRegatas LimaAlianza LimaLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Allie Holland habla de sus primeros partidos con Alianza Lima: “Estoy muy feliz de estar aquí”

La atacante estadounidense contó cómo viene siendo su adaptación al cuadro ‘blanquiazul’ y destacó el nivel de sus nuevas compañeras durante los partidos de preparación

Allie Holland habla de sus primeros partidos con Alianza Lima: “Estoy muy feliz de estar aquí”

Coki Gonzales explotó contra Mano Menezes por ausencia de Renato Tapia en Perú tras la gira norteamericana: “No nos huev...s”

El periodista deportivo fue duro con el DT por no convocar al ‘capitán del futuro’ y aseguró que es necesario en la ‘blanquirroja’ luego de los malos resultados en la fecha FIFA

Coki Gonzales explotó contra Mano Menezes por ausencia de Renato Tapia en Perú tras la gira norteamericana: “No nos huev...s”

Eddie Fleischman critica a Agustín Lozano y pide su salida tras malos resultados de Perú: “Destruyó e ignoró lo logrado con Ricardo Gareca”

El periodista deportivo apuntó contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol luego de la derrota ante Colombia por fecha FIFA 2026

Eddie Fleischman critica a Agustín Lozano y pide su salida tras malos resultados de Perú: “Destruyó e ignoró lo logrado con Ricardo Gareca”

Jairo Vélez se mostró optimista sobre el futuro de la selección peruana, pero advirtió sobre el recambio: “Necesitamos más tiempo”

El mediocampista nacionalizado peruano se pronunció por el duro presente de la ‘blanquirroja’ tras la gira en Norteamérica y dejó un contundente mensaje

Jairo Vélez se mostró optimista sobre el futuro de la selección peruana, pero advirtió sobre el recambio: “Necesitamos más tiempo”

Melgar sorprende antes de enfrentar a Universitario: refuerza su área deportiva con un campeón de la Copa Sudamericana

El club arequipeño anunció la incorporación de Matías Sarue como nuevo Director Deportivo, luego de su paso por Lanús y otros equipos de Sudamérica

Melgar sorprende antes de enfrentar a Universitario: refuerza su área deportiva con un campeón de la Copa Sudamericana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Ernesto Álvarez: “La Cámara de Diputados no puede decirle al Senado qué cosa hacer y no hacer”

Ministro Ernesto Álvarez: “La Cámara de Diputados no puede decirle al Senado qué cosa hacer y no hacer”

ONPE procesó el 100% de actas electorales en Lima Metropolitana: así van Rafael López Aliaga y Francis Allison

Vicepresidente Luis Galarreta espera que el Senado “mejore la propuesta” de delegación de facultades aprobada por Diputados

César Astudillo tras aprobación parcial de facultades: “Vamos a seguir trabajando con las leyes que nos den”

Facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño: Estas son las 20 submaterias aprobadas por la Cámara de Diputados

ENTRETENIMIENTO

BTS en Lima: estos son los artículos que contiene el paquete VIP para sus conciertos

BTS en Lima: estos son los artículos que contiene el paquete VIP para sus conciertos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 6 de octubre en el Estadio San Marcos

Andrés Hurtado se queda sin dinero en prisión y Carlos Cacho anuncia actividad para ayudarlo: “Está a punto de comer de la paila”

Caos a horas del concierto de BTS en Lima: revendedores de colas desatan molestias de los fanáticos

Buses gratuitos para el final de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos: rutas y paraderos disponibles

DEPORTES

Allie Holland habla de sus primeros partidos con Alianza Lima: “Estoy muy feliz de estar aquí”

Allie Holland habla de sus primeros partidos con Alianza Lima: “Estoy muy feliz de estar aquí”

Coki Gonzales explotó contra Mano Menezes por ausencia de Renato Tapia en Perú tras la gira norteamericana: “No nos huev...s”

Eddie Fleischman critica a Agustín Lozano y pide su salida tras malos resultados de Perú: “Destruyó e ignoró lo logrado con Ricardo Gareca”

Jairo Vélez se mostró optimista sobre el futuro de la selección peruana, pero advirtió sobre el recambio: “Necesitamos más tiempo”

Melgar sorprende antes de enfrentar a Universitario: refuerza su área deportiva con un campeón de la Copa Sudamericana