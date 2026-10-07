Jairo Vélez se mostró optimista sobre el futuro de la selección peruana, pero advirtió sobre el recambio: “Necesitamos más tiempo”

El volante nacionalizado peruano habló del presente de la 'bicolor' luego de la caída ante los 'cafeteros' en Miami. (Video: Entre Bolas)

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La selección peruana culminó su gira en Norteamérica con un saldo negativo de tres derrotas y un empate. La reciente caída ante Colombia en Miami representó un duro golpe para una ‘bicolor’ que vivió un choque con la realidad en una serie de amistosos que dejó interrogantes sobre su presente.

Para Jairo Vélez, la experiencia también puede servir como punto de partida para detectar las falencias del equipo y definir las necesidades que deberá atender el grupo en los próximos compromisos. “En lo personal siempre digo que de lo bueno se aprende para seguir haciéndolo mejor, y de lo malo también, mucho más para poder mejorar y saber qué es lo que nos hace falta”, sostuvo ante la prensa.

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El ecuatoriano nacionalizado peruano remarcó que los amistosos ante rivales de jerarquía ofrecen una referencia directa sobre las exigencias que enfrentará la ‘blanquirroja’ en el futuro. “Creo que más allá de todo eso, de todo lo malo, creo que sacar lo bueno de esto es que nos podemos medir a grandes selecciones y saber qué es lo que vamos a necesitar de acá en adelante”, afirmó.

Consultado sobre si el recambio generacional demora más de lo esperado, Jairo Vélez pidió cautela antes de emitir un juicio definitivo. “Creo que es muy pronto para sacar un análisis. Creo que necesitamos un poco más de tiempo, pero obviamente tampoco es una excusa para los resultados”, señaló.

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Jairo Vélez se mostró optimista sobre el futuro de la selección peruana, pero advirtió sobre el recambio. - créditos: FPF

Néstor Lorenzo planteó que el recambio peruano debe empezar en las divisiones juveniles

El entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, también se refirió a la situación de la selección peruana tras el partido en Miami. “Creo que Mano Menezes ordenó bien al equipo. Lo vimos también en los partidos previos. Fue un equipo ordenado, que se brindó. Creo que tiene poco recambio. Todavía tiene que construir sobre una base que viene de muchos años y que cuenta con jugadores experimentados, buenos jugadores, pero creo que el recambio tiene que venir desde abajo”, analizó en conferencia de prensa.

El DT argentino centró su reflexión en el desarrollo de futbolistas desde las categorías menores. “Hay que construir desde abajo. Es lo que propusimos también cuando llegamos a Colombia, que no podía pasar un Mundial sin que una sub 15, una sub 17 o una sub 20 de la selección participara. Y eso es lo que va a construir desde ahí el futuro del fútbol”, explicó.

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Lorenzo consideró que la formación requiere planificación y continuidad, aun cuando sus frutos no aparezcan de forma inmediata. “El proceso formativo es supremamente importante. Si no es en cuatro, en seis o en ocho años, hay que empezar. En algún momento hay que comenzar a trabajar muy bien ahí y seguir el ejemplo de países que lo han hecho y a los que les está yendo muy bien”, añadió.

El director técnico de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, ofrece una rueda de prensa desde Miami, Estados Unidos. Durante su intervención ante los medios de comunicación, el entrenador responde a preguntas sobre el rendimiento táctico de la selección de Perú y enfatiza la importancia de los procesos formativos y del trabajo en las categorías juveniles para el desarrollo del fútbol.

Próximos partidos de la selección peruana

La próxima actividad de la selección peruana está prevista para la fecha FIFA de noviembre, aunque todavía falta definir a los rivales. La intención es que el combinado patrio dispute partidos como local en Cusco y Arequipa.

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La elección de ambas ciudades apunta a que la ‘blanquirroja’ vuelva a presentarse en escenarios de altura dentro del país. Los amistosos permitirán al comando técnico de Mano Menezes continuar con la evaluación de los jugadores después de la gira en Norteamérica.

Puno también había sido considerada como una posible sede para las Eliminatorias 2030. La ciudad, no obstante, todavía no cuenta con la logística necesaria para recibir esos encuentros. Esos compromisos representarán una nueva oportunidad para que el ‘equipo de todos’ corrija los aspectos señalados tras sus últimos resultados y avance en la búsqueda de un esperado recambio.

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