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El ciudadano chino Liang ZhangCheng murió tras permanecer hospitalizado por el atropello de un bus de transporte público, ocurrido en el cruce de la avenida Brasil y la calle Nazca, en el límite de Breña y Jesús María. Sus familiares cuestionaron la liberación de la conductora y aseguraron que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) no cubrió los gastos médicos.

El accidente ocurrió cuando Liang ZhangCheng, de 39 años, circulaba en una motocicleta eléctrica. De acuerdo con testigos, un vehículo de la empresa Transportes y Servicios Niño Emanuel, conocido como la ruta B, lo embistió en el cruce peatonal.

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La víctima fue trasladada a la clínica Stella Maris, donde quedó internada en la unidad de cuidados intensivos. Murió la noche del lunes, luego de permanecer varios días en estado crítico.

Murió ciudadano chino atropellado por un bus en la avenida Brasil y su familia denuncia irregularidades en la investigación| Foto: América Noticias

La familia asegura que asumió gastos médicos por S/ 80 mil

La esposa y otros parientes afirmaron que los gastos de hospitalización fueron cubiertos con recursos propios, debido a que el seguro del vehículo no se habría activado.

“¿Cómo va a pagar el colegio, agua, luz, casa, todo?”, señaló una sobrina de la víctima durante una entrevista a América Noticias. Según la familia, los costos médicos llegaron a S/ 80 mil.

Liang había llegado al Perú hace 15 años junto con su esposa. Ambos administraban un chifa desde hacía nueve años, según relataron sus allegados.

El bus involucrado llevaba la placa CAB370 y era conducido por Diana Giovanna Taco Calisaya, de 55 años. La familia indicó que el vehículo acumulaba más de diez papeletas en Lima y el Callao, en su mayoría por exceso de velocidad. También señaló que la última infracción registrada correspondía a agosto de este año.

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Murió un ciudadano chino tras ser atropellado por un bus en la avenida Brasil| Foto: América Noticias

Cuestionan la liberación de la conductora

Los familiares denunciaron que la conductora fue llevada a la comisaría de Breña, aunque quedó en libertad cerca de 12 horas después. Indicaron que, en ese momento, la víctima continuaba internado en estado crítico.

De acuerdo con el testimonio de la sobrina, el fiscal habría considerado que no existían elementos suficientes para mantener detenida a la chofer y calificó inicialmente el caso como lesiones leves. La familia sostiene que esa decisión no tomó en cuenta la gravedad del estado de salud del hombre atropellado.

Los familiares también afirmaron que, cuando intentaron ubicar a Taco Calisaya después de la muerte de la víctima, las dos direcciones que figuraban en la documentación no permitieron encontrarla. Una de ellas correspondería a un domicilio donde ya no residía y la otra, a un mercado.

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“¿Dónde está la conductora? ¿Cómo la pueden dejar en libertad sin verificar que tenga una dirección válida?”, cuestionó la sobrina.

La familia también aseguró que no se realizó un peritaje en el lugar del accidente y que ningún efectivo policial acompañó a la víctima durante su ingreso a emergencia.

El caso permanece bajo investigación en la comisaría de Breña. Los familiares esperan acceder a las cámaras de seguridad de la zona, pues consideran que el bus pudo haber cruzado con la luz roja.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) – 105 Atiende situaciones que requieren intervención policial inmediata, como robos, asaltos, agresiones, violencia, amenazas, accidentes de tránsito con implicancias de seguridad o hechos que alteren el orden público.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) – 106 Brinda orientación y atención médica prehospitalaria gratuita. Se debe llamar ante accidentes de tránsito, personas inconscientes, infartos, convulsiones, crisis respiratorias, intoxicaciones, quemaduras, atragantamientos o emergencias durante el embarazo

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú – 116 Atiende incendios, rescates, fugas de gas, accidentes vehiculares, derrumbes y otras emergencias.