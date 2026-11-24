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El contralmirante Jorge Vizcarra, director de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, advirtió que los oleajes anómalos y el calentamiento del mar por el Fenómeno El Niño elevan el riesgo sobre el litoral peruano, donde permanecen cerrados 96 puertos.

Según Vizcarra en conversación con RPP, la temperatura superficial del mar presenta una anomalía de 6,22 °C por encima de lo normal. La institución cuenta con registros de los fenómenos de El Niño desde 1978.

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Al comparar la situación actual con esos antecedentes, el oficial sostuvo: “Este fenómeno del Niño es totalmente superior a cualquier fenómeno del Niño que haya sido registrado”.

El Aviso Especial N.º 50 de la Dirección de Hidrografía y Navegación señaló que el oleaje comenzó desde el norte y luego cambió de forma progresiva hacia el oeste y el sur. Esa variación tuvo un fuerte impacto en sectores costeros como la Costa Verde.

Grandes olas impactan la infraestructura costera en San Andrés, Pisco, durante la suspensión de actividades marítimas por oleaje anómalo. (Captura Canal N)

El nivel medio del mar subió entre 60 y 70 cm en el norte y 50 cm en el sur. Vizcarra explicó que ese incremento se suma a la altura de las olas y amplifica su impacto sobre la costa. El fenómeno combina olas más altas, un aumento del nivel medio del mar y mareas de mayor amplitud.

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Las olas pueden duplicar su altura habitual según cada playa

El contralmirante describió la intensidad del oleaje al explicar que su efecto varía según la configuración de cada playa: “La ola va a tener el doble de su altura normal. Si en algunas playas hay 50 centímetros, llegará a un metro”. También indicó que los vientos son los que generan los oleajes que afectan al litoral.

La fase de luna llena añade otro factor a las condiciones marítimas. “Cuando hay fase de luna llena, los pleamares y bajamares tienen amplitudes mucho mayores”, afirmó Vizcarra al medio radial.

¿Hasta cuándo continuarán los oleajes anómalos en el Perú?

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú mantiene vigente el Aviso Especial de Oleaje N.º 50-26, que advierte sobre condiciones anómalas de ligera a moderada intensidad hasta el viernes 27 de noviembre.

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La Municipalidad de Miraflores ordenó el cierre temporal de sus nueve playas en la Costa Verde por la presencia de oleajes anómalos para proteger a la población. (Foto: Agencia Andina)

Según el pronóstico, se espera que la intensidad del oleaje disminuya durante la tarde del martes 24 en el litoral norte, mientras que en los sectores centro y sur esta reducción se produciría durante la noche del mismo día.

Sin embargo, la autoridad marítima advirtió que el incremento del nivel del mar, asociado a la intensificación del fenómeno El Niño y El Niño Costero, podría agravar el impacto de las olas sobre las zonas costeras.

A esta situación se suma la proximidad de la fase de luna llena, que favorecerá mareas más elevadas y podría aumentar el alcance del oleaje, particularmente en playas de poca pendiente y con mayor exposición al mar.

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¿Cómo consultar el estado de los puertos en tiempo real?

Los pescadores artesanales, operadores marítimos, transportistas y personas vinculadas a actividades portuarias pueden consultar las restricciones vigentes a través de la plataforma de Estado de Puertos de la Dicapi.

La reapertura de las instalaciones marítimas dependerá de la evolución de las condiciones oceanográficas y de las disposiciones de las respectivas capitanías de puerto. Por ello, la fecha de finalización del aviso de oleajes no implica necesariamente el levantamiento simultáneo de todas las restricciones.