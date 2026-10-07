Hansel Riojas tras la eliminación de Sport Boys de la Copa de la Liga 2026: “Es una vergüenza lo que nos pasó”

El cuadro chalaco cayó 3-0 ante el conjunto sullanero y acumuló un global de 8-2 en la serie. Alianza Atlético avanzará a la final, donde se medirá ante Sporting Cristal. (Copa de la Liga)

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El defensa de Sport Boys Hansel Riojas no buscó excusas tras la eliminación del conjunto chalaco en la Copa de la Liga 2026. Con la derrota 3-0 ante Alianza Atlético de Sullana en el estadio Campeones del 36 —que extendió el marcador global a 8-2—, el jugador rosado se plantó ante los micrófonos y apuntó directamente hacia adentro: los errores propios hundieron al equipo en ambos partidos de la llave.

El Clausura, y un nuevo duelo ante el mismo rival el domingo 11 de octubre, aparecen ahora como la única oportunidad de reparar la imagen.

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La autocrítica sin filtros de Riojas

El golpe fue demasiado duro para esconderlo detrás de excusas. Hansel Riojas reconoció que Sport Boys quedó fuera por fallas propias y sostuvo que todo el grupo debe asumir la responsabilidad. (Sport Boys)

Apenas terminó el encuentro en el estadio Campeones del 36, Riojas eligió las palabras más duras para describir lo que vivió el plantel rosado durante la serie. No hubo atenuantes ni señalamientos externos.

“No hay mucho que hablar, una vergüenza lo que nos ha pasado en esta llave. Nos hacemos responsables de la ida y vuelta. Hoy estamos eliminados por errores nuestros. Toca asumirlo y tratar de lavarnos la cara en el Clausura”, declaró el jugador.

El volante también reconoció que el partido de vuelta nació condicionado por el 5-2 que Alianza Atlético le había impuesto al conjunto chalaco en condición de visitante durante el encuentro de ida. Con esa desventaja en el marcador global, cualquier margen de error quedaba completamente anulado. “Iba a ser complicado porque es un buen rival que sabe jugar. Hay que asumirlo todos. Somos un grupo y todos nos hacemos cargo”, agregó Riojas.

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Cómo se construyó la goleada sullanera

El marcador global obligaba a Sport Boys a una remontada casi perfecta, pero Alianza Atlético no le dio oportunidades. El equipo de Federico Urcioli volvió a golpear y aseguró su pase a la final (Copa de la Liga)

El conjunto dirigido por Federico Urcioli no administró la ventaja: salió a ampliarla desde el inicio. A los 22 minutos, tras un córner ejecutado por Jesús Mendieta, Williams Guzmán conectó el balón y abrió el marcador para desatar la celebración en el Campeones del 36.

En el complemento, Urcioli recurrió a los ingresos de Robaldo y Larios para darle mayor peso ofensivo al equipo. Sport Boys intentó adelantar líneas y presionar el arco de Daniel Prieto, pero no encontró el camino para descontar.

A los 70 minutos, una acción dentro del área rosada derivó en una revisión del VAR. El árbitro Micke Palomino analizó una falta de Carlos Zambrano y determinó que la jugada no ameritaba la expulsión del defensor chalaco. Cuatro minutos después, una serie de rebotes dentro del área terminó con Hernán Lupu empujando el 2-0 para los sullaneros.

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El cierre del partido trajo más golpes para el cuadro del Callao. A ocho minutos del final, Luciano Zambrano —hijo de Carlos Zambrano— recibió la tarjeta roja tras una falta sobre Jimmy Pérez y dejó a Sport Boys con diez hombres. En ese contexto, Erick Perleche aprovechó los espacios para establecer el 3-0 definitivo y confirmar la clasificación de Alianza Atlético a la final del torneo.

Lo que viene: el Clausura como tabla de salvación

Sport Boys tendrá una oportunidad inmediata para cambiar la historia. El domingo 11 de octubre volverá a enfrentar a Alianza Atlético, esta vez en el Miguel Grau y por el Clausura. (Copa de la Liga)

Con la eliminación consumada, Riojas ya giró la mirada hacia el siguiente objetivo. El central rosado aseguró que el plantel trabaja en los ajustes necesarios para revertir la imagen dejada en la Copa de la Liga.

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“Estamos pensando en eso ya, así que por ese lado me quedo tranquilo. A mejorar los detalles que tenemos que mejorar”, afirmó el jugador.

El próximo desafío de Sport Boys llega pronto y con un condimento especial: el domingo 11 de octubre, desde las 15.30, el conjunto chalaco recibirá a Alianza Atlético de Sullana en el estadio Miguel Grau por la fecha del Clausura. Será la primera oportunidad concreta para borrar el sabor amargo de la serie.

Del otro lado, el cuadro sullanero avanzó a la definición de la Copa de la Liga 2026, donde aguarda Sporting Cristal, que eliminó a ADT en la otra semifinal. Alianza Atlético llega al cruce final como el equipo más goleador de la instancia eliminatoria, con ocho tantos anotados en dos partidos ante el mismo rival.

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