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Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘rosado’ buscará obrar por el milagro en Sullana y revertir el amplio marcador para intentar llegar a la gran final del certamen doméstico. Sigue las incidencias de la contienda

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07:55 hsHoy

Sport Boys y Alianza Atlético definirán hoy, martes 6 de octubre, al rival de Sporting Cristal en la final de la Copa de la Liga 2026. El partido de vuelta de las semifinales se jugará sin público en el estadio Campeones del 36 de Sullana, con el conjunto local en ventaja tras imponerse en la ida y la ‘misilera’ obligada a una remontada.

07:55 hsHoy

Así llega Sport Boys

Sport Boys deberá afrontar ese reto con tres ausencias. Hernán Da Campo permanece lesionado y no estará disponible. A esa situación se suman Oslimg Mora y Emilio Saba. El primero fue convocado por la selección peruana durante el parón FIFA, mientras que el segundo se encuentra con Palestina en la misma fecha internacional.

Las bajas obligarán al conjunto ‘chalaco’ a ajustar su estructura en Sullana. Y es que deberá buscar un resultado amplio fuera de casa y, al mismo tiempo, evitar que Alianza Atlético aproveche los espacios que puedan aparecer por la necesidad de atacar.

07:55 hsHoy

Así llega Alianza Atlético

Alianza Atlético llega con la confianza que le dio su último resultado. La contundente victoria en el Callao mostró eficacia ofensiva y le otorgó una ventaja que puede administrar en su estadio, aunque el equipo no contará con margen para relajarse frente a un rival que jugará con urgencia.

El cuadro ‘churre’ no presenta lesionados para la revancha. Román Suárez, quien terminó golpeado tras el primer partido, se recuperó y quedó a disposición para el encuentro decisivo, según informó el diario La Hora.

07:55 hsHoy

Historial de enfrentamientos

Sport Boys y Alianza Atlético se han enfrentado en 30 oportunidades a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y el balance general le resulta favorable a los ‘churres’ con 12 victorias, contra ocho de los ‘rosados’ y 10 empates.

El último encuentro se llevó a cabo el 27 de setiembre del presente año, en el marco de la ida de las semifinales de la Copa de la Liga. El estadio Miguel Grau del Callao fue testigo de un abultado triunfo 5-2 de los ‘norteños’ con los goles de José Ingratti, Román Suárez, Ariel Muñoz (x2) y Cristian Penilla. José Davey y Rolando Díaz anotaron para la ‘misilera’.

Alianza Atlético de Sullana mostró su poder ofensivo en una increíble victoria por 5-2 ante Sport Boys. El partido estuvo lleno de acción, con un doblete de Muñoz que se consagró como la figura del encuentro. No te pierdas los mejores momentos | América TV
07:54 hsHoy

Sport Boys vs Alianza Atlético: posibles alineaciones

Sport Boys: Diego Melián, Luciano Zambrano, Carlos Zambrano, Gustavo Dulanto, Nilson Loyola, Erick Gonzales, Yuriel Celi, Jostin Alarcón, José Davey, Rolando Díaz y Pablo Erustes. DT: Carlos Desio

Alianza Atlético: Daniel Prieto, Stefano Fernández, Román Suárez, José Luján, Jesús Mendieta, Juan Delgado, Germán Díaz, Ariel Muñoz, Jorge Del Castillo, Hernán Lupú y José Ingratti. DT: Federico Urciuoli

07:54 hsHoy

A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético

El choque entre Sport Boys y Alianza Atlético, por la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga 2026, se disputará el martes 6 de octubre a las 15:00 horas de Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) se dará una hora después.

En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil comenzará a las 17:00 horas. En México empezará a las 14:00 horas, mientras que en España está previsto para las 22:00 horas.

07:54 hsHoy

Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético

El Sport Boys vs Alianza Atlético se realizará en el estadio Campeones del 36 de Sullana y la transmisión en señal abierta correrá por cuenta de América TV y por su plataforma de streaming, América tvGO. También se verá por Bicolor+ Premium a través de TV360 de Bitel.

De la misma manera, la página web de Infobae Perú te traerá toda la información de este encuentro desde la previa, minuto a minuto y declaraciones de los protagonistas.

Anuncio del Sport Boys vs Alianza Atlético por las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026. - créditos: Copa de la Liga
Anuncio del Sport Boys vs Alianza Atlético por las semifinales vuelta de la Copa de la Liga 2026. - créditos: Copa de la Liga

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