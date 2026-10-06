Sporting Cristal y Alianza Atlético se medirán por el título: fecha y detalles de la final de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal y Alianza Atlético irán por el título de la Copa de la Liga 2026. Crédito: ITEA

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Sporting Cristal y Alianza Atlético serán los protagonistas de la gran final de la Copa de la Liga 2026. El conjunto ‘celeste’ consiguió su clasificación tras eliminar a ADT, mientras que el cuadro piurano aseguró su presencia en la definición del campeonato, luego de vencer nuevamente a Sport Boys y cerrar la semifinal con un contundente 8-2 en el global.

Ambos equipos superaron sus respectivas series con marcadores amplios y ahora se enfrentarán por el título de la primera edición del certamen. La disputa del trofeo será a partido único y en escenario neutral, por lo que todavía existe expectativa entre los aficionados por conocer el recinto que albergará el encuentro.

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¿Cuándo se jugará la final de la Copa de la Liga 2026?

La final entre Sporting Cristal y Alianza Atlético está prevista para el domingo 15 de noviembre. La organización de la Copa de la Liga 2026 contempla que el encuentro se dispute a partido único en cancha neutral, aunque todavía está pendiente la confirmación oficial del estadio y el horario.

De acuerdo con la programación del certamen, el ganador será coronado como el primer campeón del certamen. Además del trofeo, el vencedor recibirá un premio económico y dos puntos adicionales para la tabla acumulada de la Liga 1 2027, uno de los incentivos establecidos para esta nueva competición.

Falta poco para conocer al primer campeón de la Copa de la Liga. Crédito: Copa Caliente

Sporting Cristal llega tras golear a ADT

El conjunto rimense fue el primero en asegurar su presencia en la definición del torneo. En el duelo de ida, disputado en Tarma, se impuso por 1-0 y tomó una ventaja que terminó siendo determinante para afrontar la revancha con mayor tranquilidad.

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La historia quedó sentenciada en el estadio Alberto Gallardo, donde los dirigidos por Roberto Mosquera ofrecieron una contundente actuación y golearon 5-0 a ADT. Michael Hoyos, Santiago González, Leandro Sosa y Catriel Cabellos fueron los autores de los tantos que permitieron cerrar la serie con un 6-0 en el marcador global.

Con el boleto asegurado, el cuadro celeste tendrá varias semanas para preparar el partido por el título. Además, llega a esta instancia con un dato destacado: no recibió goles en ninguno de sus dos encuentros frente al conjunto tarmeño, una muestra de la diferencia que consiguió establecer a lo largo de la llave.

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El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

Alianza Atlético llega tras eliminar a Sport Boys

Alianza Atlético consiguió el segundo boleto a la final este martes 6 de octubre. El conjunto sullanense había dado un paso importante en el encuentro de ida, cuando derrotó 5-2 a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao.

La ventaja obtenida en el primer partido le permitió afrontar la revancha en casa con mayor tranquilidad, pero el cuadro piurano volvió a demostrar su contundencia ofensiva. En el estadio Campeones del 36, se impuso nuevamente, esta vez por 3-0, y completó una serie con ocho goles a favor.

Williams Guzmán abrió el marcador a los 22 minutos, mientras que Hernán Lupú amplió la diferencia a los 75’. Sobre el cierre del encuentro, Erick Perleche apareció a los 90 minutos para establecer el resultado definitivo y sellar el 8-2 global.

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Así, Alianza Atlético se convirtió en el segundo finalista de la Copa de la Liga y ahora tendrá que enfrentarse a Sporting Cristal por el campeonato. Será una definición inédita entre dos equipos que llegan después de superar sus respectivas semifinales con amplias diferencias.

El cuadro chalaco cayó 3-0 en Piura y quedó eliminado del certamen. Los 'churres' van a la final con Sporting Cristal - Crédito: América.

La fecha prevista es el 15 de noviembre, aunque la organización todavía deberá oficializar el estadio y la hora en la que se disputará el encuentro.