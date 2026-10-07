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Hernán Lupu habla del plan de Alianza Atlético para alcanzar la final de la Copa de la Liga 2026: “Salimos a proponer y se dio el resultado”

El pivote nacional aportó con una anotación que sirvió para redondear la goleada del ‘vendaval’ en la revancha contra Sport Boys. Ahora se centra en la histórica final contra Sporting Cristal

Hernán Lupu, recientemente, se ha convertido en uno de los capitanes de Alianza Atlético. - Crédito: ITEA
Hernán Lupu, recientemente, se ha convertido en uno de los capitanes de Alianza Atlético. - Crédito: ITEA
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Alianza Atlético cumplió con el trámite de superar a Sport Boys para así hacerse con el boleto a la final de la Copa de la Liga 2026. Un 3-0 en la revancha fue suficiente para ensanchar el score global. Uno de los anotadores de la jornada celebrada en Sullana fue el mediocentro Hernán Lupu.

Al cabo del juego, el joven capitán del club indicó que fue sencillo controlar las acciones del segundo enfrentamiento debido a la amplia diferencia cosechada en el estadio Miguel Grau: “Teníamos la ventaja del partido de ida y con tranquilidad lo tomamos. Hoy salimos a proponer y lo bueno es que se dio el resultado”.

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Alianza Atlético goleó 3-0 a Sport Boys en Sullana por la Copa de la Liga 2026.
Alianza Atlético goleó 3-0 a Sport Boys en Sullana por la Copa de la Liga 2026. Crédito: Prensa club

Acerca del plan trazado por el DT Urciuoli, Lupu mencionó que “trabajamos en la semana en asociarnos y en no caer en el juego del Sport Boys”.

Aunque está garantiza la presencia del ‘vendaval’ en la disputa por la Copa Caliente, el centrocampista prefiere centrarse en el día a día. “Vamos paso a paso. El fin de semana toca con el mismo rival que es Boys y de ahí pensaremos en los siguientes rivales”, señaló.

El cuadro chalaco cayó 3-0 en Piura y quedó eliminado del certamen. Los 'churres' van a la final con Sporting Cristal - Crédito: América.

Alianza Atlético luchará por el título de la Copa de la Liga frente a Sporting Cristal, que hizo los deberes al dejar en el camino a un débil ADT. La disputa está fijada para el 15 de noviembre, aunque todavía no se ha definido el estadio oficial.

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Inicialmente, el Nacional había sido elegido como el escenario de la final, pero los planes podrían torcerse por la llegada del papa León XIV, quien haría allí su misa capitalina ante miles de feligreses, luego de que se cayera la opción de realizar su liturgia en el Monumental.

Sport Boys y Alianza Atlético se miden en Sullana por la semifinal vuelta de la Copa de la Liga 2026.
Alianza Atlético cumplió con su deber de eliminar a Sport Boys. - Crédito: ITEA

Alianza Atlético avasalla

Aunque parecía que Sport Boys supondría una complejidad importante en la llave de semifinales de la Copa Caliente 2026, la realidad fue demasiado distinta en los enfrentamientos de ida y vuelta, que contaron con Alianza Atlético como protagonista central luego de saldar sendas goleadas.

En el primer enfrentamiento, celebrado en el Callao, la ‘misilera’ empezó con el pie derecho gracias a una anotación del joven José María Davey, pero muy pronto los piuranos se acomodaron sobre el verde y sacaron a relucir su máximo potencial. José Ingratti se hizo cargo del empate y la remontada fue obra de Román Suárez.

Alianza Atlético de Sullana mostró su poder ofensivo en una increíble victoria por 5-2 ante Sport Boys. El partido estuvo lleno de acción, con un doblete de Muñoz que se consagró como la figura del encuentro. No te pierdas los mejores momentos | América TV

La seguidilla de anotaciones del bloque liderado por Federico Urciuoli prosiguió de la mano de Ariel Muñoz, quien firmó un doblete. Entremedias, el delantero Rolando Díaz encaminó nuevamente al Sport Boys, pero Cristian Penilla puso la diana definitiva para sacar un atronador 5-2.

Si bien la fase se encontraba parcialmente resuelta para el ‘vendaval’, para el desquite salió con la misma voracidad, aunque en esta ocasión en su feudo y arropado de su afición, que se fue con una enorme sonrisa al atestiguar una nueva goleada.

Ariel Muñoz, clave en Alianza Atlético durante semifinales de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: ITEA
Ariel Muñoz, clave en Alianza Atlético durante semifinales de la Copa de la Liga 2026. - Crédito: ITEA

Los sullanenses demoraron un poco para abrir la lata debido a que los ‘rosados’ mostraron una actitud más luchadora. Aun así, de poco les sirvió porque los locales se adelantaron a través de un certero golpe de cabeza de Williams Guzmán tras un centro desde la esquina de Jesús Mendieta.

Con una ventaja aún más superior, Alianza Atlético no se conformó y mantuvo su línea ofensiva, pero con otros intérpretes. Entrando a la recta final de la revancha, Hernán Lupu se unió a la fiesta goleadora, que tuvo como último participante a Erick Perleche.

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