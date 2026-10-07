Diego Rebagliati fulminó a Perú tras derrota con Colombia por fecha FIFA: “Está lejísimo de ser una selección mundialista”

El comentarista se refirió al presente futbolístico de la 'blanquirroja' después de la gira en Norteamérica. (Movistar Deportes)

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La derrota de Perú ante Colombia en Miami dejó un saldo negativo al cierre de la gira por Norteamérica. El resultado reactivó los cuestionamientos sobre el rendimiento colectivo, el trabajo del técnico Mano Menezes y el estado físico de los jugadores.

Terminó la la fecha FIFA de octubre, y la selección peruana pudo sacar un empate y tres caídas frente selecciones mundialistas. Las críticas no se hicieron esperar y Diego Rebagliati realizó una dura crítica sobre el presente futbolístico de la ‘blanquirroja’.

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“Ha terminado la gira de la selección por Estados Unidos con un saldo altamente negativo: un gol a favor, nueve goles en contra, tres derrotas, un empate, otra actuación decepcionante con Colombia. El partido en el que menos tuvimos la pelota, evidentemente condicionados por la expulsión de Araujo en el segundo tiempo. Un primer tiempo que dejó algunas sensaciones más o menos interesantes a partir de un equipo que ya parece ser, por lo menos a nivel de esta gira, el equipo que a Mano Menezes más le gustó en términos prácticos. Colombia fue creciendo, tenía más la pelota, nos costaba a nosotros tenerla, como nos ha costado a lo largo de toda esta, estas dos semanas. Era superior Colombia once contra once; once contra diez directamente no había manera de inquietar”, apuntó el comentarista en ‘Al Ángulo’.

La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

“Un panorama bastante desolador para Perú”

Diego Rebagliati apuntó sobre el panorama de la selección peruana de cara a las Eliminatorias 2030. Aseguró que el equipo de Mano Menezes está lejos de ser un candidato a clasificar al próximo Mundial porque no tiene un buen presente futbolístico.

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“Creo que la gira deja una cruda realidad, un panorama bastante desolador para Perú. Hemos enfrentado a cuatro equipos mundialistas y está claro que hoy en día Perú está lejísimos de ser una selección mundialista, que tenemos un año para trabajar de acá al inicio de la eliminatoria y hay mucho por hacer para poder ser un equipo que aspire a clasificar al siguiente mundial. Si algo positivo le podemos rescatar a esta gira es que, por lo menos, no nos vamos a engañar, no nos vamos a poder mentir, no tenemos un universo de jugadores importantes, no tenemos una selección que tenga una idea clara de qué hacer con la pelota, jugadores en qué soportar el sistema”, añadió.

Matías Zegarra (19), que jugó ante Colombia, fue el jugador más joven de la selección peruana que debutó con Mano Menezes. - créditos: FPF

La conclusión de Mano Menezes tras gira en Norteamérica

Mano Menezes defendió las conclusiones que dejó la gira de Perú y sostuvo que la dificultad de los rivales permitió exigir al plantel. El técnico brasileño consideró que esa experiencia puede servir para planificar los próximos partidos con una meta definida: recuperar la confianza a través de triunfos.

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“Vamos a sacar, de una gira que sabíamos que tendría un grado de dificultad bastante alto, cosas que podemos aprovechar contra rivales de un nivel un poco más bajo para empezar a ganar partidos, porque la victoria es importante en la construcción de un proyecto. No se construye un equipo solo con derrotas”, afirmó.

El entrenador de la selección peruana comparte sus conclusiones tras la gira por Norteamérica que acabó con tres derrotas y un empate. (Video: Movistar Deportes)

El entrenador remarcó que los siguientes amistosos deberán elegirse bajo un criterio estratégico. Según explicó, la ‘bicolor’ necesita afrontar encuentros en los que pueda competir y, al mismo tiempo, tener opciones concretas de imponerse.

“De aquí en adelante, tenemos que empezar también a elegir estratégicamente rivales que nos permitan disputar partidos y ganarlos, porque para generar confianza en el grupo, es importante empezar a ganar. Y eso es lo que empezamos a pensar a partir de ahora”, sentenció.

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La gira terminó sin victorias, aunque el DT destacó que el cuerpo técnico pudo observar jugadores y evaluar alternativas. El siguiente paso de su proceso será convertir esas pruebas en resultados que ayuden a la selección a volver a ganar.