Diego Penny hizo sincera confesión sobre la selección peruana tras la gira en Norteamérica: “Vamos a llevar a todos a la altura”

El exfutbolista comentó sobre la 'bicolor' y lo que le espera para el futuro. (Video: Movistar Deportes)

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La selección peruana cerró su gira norteamericana con una derrota ante Colombia en un amistoso disputado en Miami. El resultado reavivó las críticas hacia el técnico Mano Menezes y abrió interrogantes sobre las medidas que deberá tomar para mejorar el funcionamiento.

Diego Penny analizó el recorrido de la ‘bicolor’ y consideró que los partidos ante rivales de mayor exigencia dejaron una enseñanza, aunque el saldo deportivo haya sido negativo. “Quiero tratar de sacar algo positivo de esto. Creo que es bueno jugar contra equipos así 100%. Porque si hoy nos tocaba jugar contra otras selecciones, por no mencionar nombres por respeto, pero que sales ganando y al final le llegaste por todos lados y de repente hicieron un gol o no te hicieron un gol y todo, como que te engañas”, dijo en el programa Al Ángulo.

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Según la mirada del exarquero, hubo una tendencia que se repitió durante los cuatro encuentros. Y es que la ‘blanquirroja’ tuvo más trabajo defensivo que capacidad para controlar los partidos desde la posesión o la generación de juego. “Contra México fue un poco más parejo, pero igual en ciertos momentos defendimos muchísimo”, precisó.

Perú empató 1-1 con México en un partido donde mostró su mejor rendimiento de la gira norteamericana. - créditos: FPF

Para Diego Penny, la derrota frente a Colombia confirmó que la selección peruana no logró proponer un plan ofensivo sostenido durante el amistoso en Miami. “Hoy (ayer) el partido fue en función a defender. No vi a un Perú, salvo algunas jugadas esporádicas, la primera de Magallanes que Jairo saca el centro, es de las más peligrosas; pero en juego siento que ha habido un déficit tremendo”, acotó.

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La evaluación del ‘Flaco’ también alcanzó a los futbolistas que buscan ganarse un lugar en la próxima etapa del proceso. El ‘Flaco’ estimó que buena parte de los jugadores utilizados en la gira podría integrar la base del equipo que competirá en el arranque de las Eliminatorias 2030.

“Siento que este es el equipo que más se va a acercar al equipo que va a jugar en setiembre del próximo año. Algunos nombres se sumarán, otros se quedarán en el camino. Qué lástima que hayamos visto a Matías Zegarra jugar 15 minutos en un panorama desfavorable, con 10 hombres, perdiendo con un Colombia que te llegaba por todos lados, que te apretaba”, sostuvo.

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La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

Diego Penny pidió que la selección peruana juegue en la altura

Por otro lado, Diego Penny propuso que la selección peruana aproveche la localía en la próxima fecha de noviembre y plantee sus partidos en la altura. El exarquero sostuvo que el equipo necesita un factor que le permita competir desde una posición más favorable, dada la distancia que observa respecto de otros seleccionados.

“Yo quisiera para la otra fecha de noviembre que Perú, desde la confianza y desde el hecho de jugar de local, tener que proponer y el factor altura, que hoy más que nunca, como he visto a Perú, siento que es necesario”, planteó.

La propuesta incluye llevar a los rivales a escenarios de mayor altitud. El exjugador admitió que Bolivia puede representar una excepción por su experiencia en El Alto, pero sostuvo que la realidad actual obliga al combinado patrio a considerar esa alternativa. “Vamos a llevar a todos a la altura (...). Lamentablemente estamos lejos, es la realidad”, afirmó.

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El director técnico de la Selección de Colombia, Néstor Lorenzo, ofrece una rueda de prensa desde Miami, Estados Unidos. Durante su intervención ante los medios de comunicación, el entrenador responde a preguntas sobre el rendimiento táctico de la selección de Perú y enfatiza la importancia de los procesos formativos y del trabajo en las categorías juveniles para el desarrollo del fútbol.

“Yo trato de ser empático y ser más positivo, de que hay que construir, y es verdad, hay que construir, esto no se acaba acá. Es duro cuando pierdes. Igual mucha gente en el estadio apoyaba a la selección y mucha gente, donde vaya Perú, así juegue en la luna, van a haber hinchas peruanos”, declaró.

El comentarista también pidió moderación ante el mal momento y enfatizó que Mano Menezes tiene mucho trabajo por hacer. “Es un momento duro que hay que tomarlo con pinzas. El técnico tiene que saber lo que tiene que hacer, estar enfocado en lo que tiene que hacer, mirar el rumbo, hacia dónde va, con qué gente va a ir y sobre eso trabajar”, concluyó.

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