Selección peruana Sub 20 empató 1-1 con Ecuador y cerró su viaje a Quito sin victorias rumbo al Sudamericano 2027

Selección peruana Sub 20 se marcha de Quito sin victorias. Crédito: La Bicolor.

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La selección peruana Sub 20 cerró su gira de preparación en Quito con un empate 1-1 ante Ecuador, en el segundo amistoso entre ambos equipos disputado en el Chubb Arena de Chillo Jijón. El resultado dejó al conjunto dirigido por Thiago Kosloski sin victorias en territorio ecuatoriano, después de la derrota por 3-2 sufrida en el primer encuentro de la serie.

El gol peruano fue obra de Josemaría Mellán, futbolista de Sporting Cristal y uno de los nombres que el comando técnico ha seguido durante los últimos meses. El atacante ya había formado parte del plantel que compitió en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, donde Perú obtuvo la medalla de bronce.

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La información disponible sobre el segundo amistoso fue limitada. No hubo transmisión televisiva ni un reporte oficial detallado de la Federación Peruana de Fútbol o de su par ecuatoriana, por lo que no se conoció el orden de los goles, las alineaciones completas ni las incidencias del partido.

En Ecuador, distintos reportes señalaron que Daniel Mejía anotó para el seleccionado local. El delantero pertenece al Royal Antwerp de Bélgica.

Josemaría Mellán celebra su tanto en la igualdad entre Perú y Ecuador en Quito. Crédito: La Bicolor.

La igualdad permitió a Perú corregir parte de los problemas expuestos en el primer compromiso, cuando Ecuador se impuso por 3-2. En aquel partido, el volante Piero Cari marcó los dos tantos de la ‘bicolor’ y portó la cinta de capitán.

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Para la revancha, Kosloski contó con futbolistas que militan fuera del país. Francesco Andrealli, Rafael Guzmán y Matías Bordón integraron el equipo titular, mientras que Carlos Legario ingresó durante el segundo tiempo, según información difundida tras el encuentro.

Andrealli, nacido en 2007, pertenece a las divisiones juveniles del Como de Italia. Guzmán, categoría 2008, desarrolla su carrera en el Real Betis de España. Bordón, también nacido en 2008, cuenta con nacionalidad chilena y peruana. La convocatoria de estos jugadores responde a la búsqueda de alternativas para una categoría que tendrá un reto continental el próximo año.

También estuvieron disponibles Piero Cari, capitán del conjunto, y Maxloren Castro, quien ya acumuló minutos con el primer equipo de Sporting Cristal. Ambos representan dos de las opciones locales con experiencia en escenarios de mayor exigencia dentro del fútbol peruano.

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Matías Bordón, futbolista de la Universidad Católica de Chile, disputa un balón con su rival ecuatoriano. Crédito: La Bicolor.

El balance de la gira quedó en una derrota y un empate. Más allá de los resultados, los dos partidos ofrecieron al cuerpo técnico una referencia sobre el rendimiento del grupo ante un rival sudamericano y sobre la adaptación de los futbolistas convocados desde clubes extranjeros.

Proceso de renovación

La selección peruana afronta una etapa de renovación en sus distintas categorías. La falta de recambio en el equipo absoluto trasladó parte de la expectativa hacia la Sub 20, que deberá construir una base de jugadores con proyección para el próximo ciclo competitivo.

Kosloski asumió la tarea de reunir a futbolistas formados en clubes locales con otros que residen en el extranjero y poseen nacionalidad peruana. El objetivo inmediato consiste en lograr una identidad de juego y consolidar una nómina que pueda competir en el Sudamericano Sub 20 de 2027.

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El torneo continental todavía no tiene sede ni fechas oficiales confirmadas. La previsión apunta a que se dispute entre enero y febrero de 2027. La competencia repartirá cuatro cupos directos para el Mundial Sub 20, que organizarán Azerbaiyán y Uzbekistán, además de una plaza para el repechaje intercontinental.

Piero Cari, la figura de la selección peruana Sub 20. Crédito: La Bicolor.

Perú buscará romper una racha negativa en la categoría. La ‘bicolor’ nunca logró clasificarse a una Copa Mundial Sub 20, por lo que el proceso de Kosloski tendrá como objetivo principal pelear por una de las plazas disponibles en el Sudamericano.

Los amistosos en Quito formaron parte de esa preparación. El equipo volverá a reunirse en las próximas fechas FIFA juveniles, cuando el entrenador podrá ampliar la observación de jugadores y definir la estructura que utilizará en la competencia clasificatoria.

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