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Piero Cari marcó doblete con la selección peruana Sub 20, aunque no pudo evitar la derrota ante Ecuador en su primer amistoso

El combinado nacional no pudo en su primera prueba frente al ‘tri’ en el Chubb Arena de Chillo Jijón. La revancha será en tres días, también en la capital ecuatoriana

Selección peruana Sub 20 cayó en su primer amistoso ante Ecuador por 3-2.
Selección peruana Sub 20 cayó en su primer amistoso ante Ecuador por 3-2. Crédito: La Bicolor.
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La selección peruana Sub 20 cayó 3-2 ante Ecuador en su primer amistoso en Quito, un ensayo que dejó como principal saldo ofensivo el doblete de Piero Cari. El equipo de Thiago Kosloski afrontó el compromiso en el Chubb Arena de Chillo Jijón, dentro de una serie de dos partidos pactada como preparación para el Sudamericano de la categoría continental del próximo año.

Kosloski dispuso desde el inicio a Fabrizio Mesías en el arco; Duham Ballumbrosio, Rafael Guzmán, Samuel Pereda y Jonathan García en defensa; Francesco Andrealli, Gerson Castillo y José María Mellán en el mediocampo; mientras que Cari, Jair Moretti y Nicolás Rengifo integraron la zona ofensiva. La formación reflejó ajustes respecto del plantel que participó en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

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Entre las novedades aparecieron Rafael Guzmán, jugador del Betis, y Francesco Andrealli, integrante del Como. Ambos no estuvieron disponibles en la convocatoria anterior, por lo que el cuerpo técnico pudo ampliar las alternativas en dos sectores del campo. El amistoso permitió observarlos junto a futbolistas que ya habían tenido participación reciente con la camiseta nacional.

El resultado se definió a favor del local por los tantos de Snayder Porozo, Virgilio Olaya y Matías Klinowicz. Perú encontró respuesta con Cari, a quien Kosloski entregó la cinta de capitán y funciones de conducción. El mediocampista anotó las dos conquistas peruanas y sostuvo la producción ofensiva de su equipo durante el encuentro.

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Piero Cari, la figura de la selección peruana Sub 20.
Piero Cari, la figura de la selección peruana Sub 20. Crédito: La Bicolor.

No existió transmisión oficial del partido ni un parte público que precisara la secuencia de las anotaciones. Esa ausencia impidió establecer el momento en que cada selección marcó sus goles. La información disponible confirmó el marcador, la alineación inicial peruana y la actuación de Cari como autor del doblete.

Los equipos volverán a enfrentarse el martes 6 de octubre, desde las 10:00, en el mismo escenario de Chillo Jijón. El segundo ensayo cerrará la breve concentración en Ecuador y dará al comando técnico otra referencia sobre el rendimiento del grupo ante un rival de la región.

El bronce en ODESUR como impulso

Perú llegó a Quito después de obtener la medalla de bronce en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El 25 de septiembre, el conjunto nacional superó 2-1 a Chile en el Estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, y concluyó su participación entre los tres primeros del certamen.

El triunfo ante el seleccionado chileno tuvo a Cari como uno de sus protagonistas. El volante abrió la cuenta a los 22 minutos y Matías Orellana anotó en propia puerta a los 63. Cristian Rocha descontó en el tiempo añadido, aunque no modificó el desenlace del partido por el tercer puesto.

Resumen del emocionante encuentro entre Perú y Chile por la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de Rosario. Con goles de Markkarí y un autogol, la selección peruana venció 2-1 a 'La Roja' para subirse al podio. - Movistar Deportes

La actuación en Santa Fe dio continuidad a un proceso que busca llegar con rodaje al Campeonato Sudamericano Sub 20 de 2027. La competición está prevista para enero y febrero, aunque todavía no cuenta con una sede oficial confirmada. Para Perú, el calendario de amistosos forma parte de esa preparación.

El certamen sudamericano repartirá cuatro plazas directas y un lugar para el repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial Sub 20 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). La fase final de 2027 reunirá a 24 selecciones y tendrá como anfitriones conjuntos a Azerbaiyán y Uzbekistán.

En ese panorama, los duelos frente a Ecuador ofrecen una oportunidad para consolidar una base que combina jugadores procedentes de clubes peruanos y del exterior. Kosloski podrá evaluar variantes antes de definir nuevas convocatorias, con la mira puesta en el torneo clasificatorio y en la posibilidad de disputar la cita mundialista.

El amistoso del martes permitirá contrastar esas conclusiones en una medición, antes del retorno del plantel peruano y del cierre de fecha internacional.

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