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Mirian Patiño recibió contacto de Gerdau Minas, club brasileño, tras Copa Brasilia de vóley 2026: ¿Se va de Universitario?

Según el periodista Julio Peña, dirigentes y jugadoras del vigente subcampeón de la Superliga de Brasil, hablaron con la líbero ‘crema’ luego de su partidazo en el torneo internacional

La líbero de Universitario hizo una buena campaña en la Copa Brasilia de vóley 2026. Créditos: De Una.
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Universitario de Deportes cerró una participación histórica en la Copa Brasilia de vóley 2026, su primer torneo internacional. Las ‘pumas’ ocuparon el segundo lugar del cuadrangular tras vencer a Gerdau Minas, subcampeón de la Superliga de Brasil, y perder la final ante Fluminense en un partido de cinco sets.

El rendimiento de Universitario respondió al trabajo colectivo del equipo dirigido por Paco Hervás, aunque también sobresalieron varias individualidades. Una de ellas fue la capitana y líbero Mirian Patiño, quien mostró solidez en defensa, cubrió a sus compañeras y salvó pelotas cerca de la valla publicitaria.

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La actuación de Patiño llamó la atención en Brasil. Incluso Gerdau Minas, uno de los rivales de Universitario en el torneo, se contactó con su entorno para conocer sus pretensiones ante una eventual contratación. El periodista deportivo Julio Peña reveló la información en su programa De Una.

“Durante el primer partido que jugó la ‘U’ en Brasil ante el Minas, las mismas voleibolistas del equipo brasileño, según tengo entendido, le hablaban a Mirian Patiño. Estaban sorprendidas por la capacidad de defensa y demás”, comenzó.

Tras el diálogo de Patiño con algunas jugadoras, el contacto adquirió un tono más formal. “Luego, al día siguiente, ya se le acercó un directivo y un agente. El equipo que está interesado en Mirian Patiño es el Minas, ¿no? Es el que fue el primer rival de la ‘U’ y uno de los rivales de Alianza también en su gira por Belén, por Brasil”.

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Pese a los contactos con integrantes de Gerdau Minas, todavía no existe una propuesta concreta. “Existe el interés. Luego, cuando hablaron con Mirian, ella derivó el tema a las personas que ven sus cosas, ¿no? Y están a la espera de una oferta formal”.

Mirian Patiño recibió contacto de Gerdau Minas tras buena participación con Universitario en la Copa Brasilia de vóley 2026.
Mirian Patiño recibió contacto de Gerdau Minas tras buena participación con Universitario en la Copa Brasilia de vóley 2026.

¿Se va de Universitario?

Julio Peña también se refirió al futuro de Patiño y consideró poco probable su salida a Brasil. “Es poco probable que Mirian se vaya a Brasil. Es poco probable y no pasa por el tema económico ni cerca a ello. Ella está muy comprometida con Universitario. También entiende que sería un golpe para Universitario porque estamos con el torneo encima, ¿no?”, señaló.

Según sus fuentes, la líbero peruana priorizará su continuidad en Universitario. “Y fue textual lo que me dijeron: ‘Por encima de todo está la U’. Fue lo que me dijeron del entorno que está acompañando a Mirian en esta posibilidad”.

Peña sostuvo que la opción más probable es que Patiño continúe en el cuadro de Ate y no concrete un traspaso a la Superliga de Brasil. “A la espera de la oferta formal, todo hace indicar que Mirian Patiño va a seguir en Universitario de Deportes. Ya después, si esto abre una posibilidad más adelante o no, ya tiene que ver con un plan de vida también que tiene Mirian”.

Mirian Patiño continuaría en Universitario, a pesar del interés de Gerdau Minas.
Mirian Patiño continuaría en Universitario, a pesar del interés de Gerdau Minas.

La Noche de las Pumas 2026

Por el momento, Mirian Patiño está enfocada en la Noche de las Pumas 2026. Universitario presentará a su plantel para la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley y disputará un amistoso ante Sancor Seguros Vólei el viernes 9 de octubre, desde las 20:00, en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Patiño afrontará una temporada más con la ‘U’ con el objetivo de conquistar por primera vez el título nacional con el club del que es hincha. La líbero peruana también proyecta retirarse con un logro importante para luego dedicarse a su faceta como madre, pues desea tener un hijo.

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