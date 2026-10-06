Mauro Cantoro lapidó a Oliver Sonne por su bajo nivel en la selección peruana: “Para las Eliminatorias lo convoco a Luis Advíncula”

El exfutbolista criticó al 'Vikingo' tras el rendimiento mostrado en los amistosos contra Estados Unidos y Canadá. (Video: Desmarcados)

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Oliver Sonne quedó bajo la lupa tras sus actuaciones con la selección peruana frente a Estados Unidos y Canadá. El lateral derecho ha sido noticia durante la última semana por errores que expusieron su nivel, aunque una cuestión física le impedirá estar ante Colombia.

Mauro Cantoro cuestionó el rendimiento del ‘Vikingo’ y comparó su actuación con la de Marco Huamán. “Mal. Los goles, no ataca, no hace nada, hace la simple. No toma un riesgo como lateral. ¿Tuvo una en ataque? Sí, pero no...”, afirmó en primera instancia en el programa de YouTube, Desmarcados.

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El análisis del ‘Toro’ apuntó a que Huamán dejó una impresión superior, sobre todo después del encuentro ante los canadienses. “¿Viste a Huamán? Jugó de lateral y un partido bien, normal. Pero después del partido ante Canadá (de Sonne), yo digo que el partido de Huamán fue casi muy bueno. ¡Imagínate!”, expresó al comparar a ambos futbolistas.

Marco Huamán jugó 80 minutos con Perú en el amistoso contra México. - créditos: FPF

Cantoro también defendió la necesidad de recuperar a Luis Advíncula como alternativa para las Eliminatorias 2030. “El partido de Huamán, si era hecho por Sonne cuando llegó Sonne porque era nuevo y hablaba inglés ‘qué bien, acá está. Que se vaya Advíncula, no sirve más, está viejo, no corre ni juega en Boca’”, declaró.

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El exdelantero rechazó esa mirada sobre el ‘Rayo’ y aseguró que no prescindiría de él. “Advíncula sin jugar... En la Eliminatoria, yo soy el entrenador y al primero que convoco es a Advíncula”, comentó.

El último partido de Luis Advíncula con la selección peruana fue ante Paraguay en Lima el año pasado por las Eliminatorias 2026. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

Mauro Cantoro sobre el error de Oliver Sonne ante Canadá

Por otro lado, Mauro Cantoro puso el foco en la responsabilidad defensiva de Oliver Sonne durante una jugada que derivó en el primer gol de Canadá, remarcando que se trata de una falla conceptual.

“Si tú agarras a chicos de 10 años y les dices ‘si te van a tirar un centro’, y te estoy hablando de Sonne que juega en la Premier League y es jugador de selección, ‘si van a tirar un centro, hay un error de concepto’”, cuestionó.

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El exjugador argentino enfatizó que el lateral tenía una marca asignada y dejó avanzar al futbolista que terminó la jugada. “Está mi defensa que era Araujo y el delantero. Primero que yo sabiendo que está Araujo, porque aparte tengo marca. Yo siendo Sonne, a mí no me van a decir nada, es culpa de él si le cabecean, y tú dejas al que hace el gol, al que va por tu lado...”, sostuvo.

Eso sí, el ‘Toro’ admitió que retirar a Sonne de la ‘bicolor’ no resolvería por sí solo las dificultades del equipo. “Sonne para mí es una mala elección de que venga a la selección teniendo a otros peruanos. Ahora, jugó mal y puede que no esté a la altura, pero no es el problema de la selección”, señaló.

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El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

El exfutbolista añadió que el problema abarca a todo el funcionamiento. “No es que sacamos a Sonne y juega Cafú y mejora la selección, no. Sonne va a seguir viniendo a la selección. Este no es el problema de la selección, si quieres desde el arco hasta el número 11 y los que entran”, completó.

El consejo de Mauro Cantoro a Oliver Sonne

Finalmente, Mauro Cantoro se refirió a la desconvocatoria de Oliver Sonne por su problema físico y consideró que el defensor debió permanecer unos días más junto al grupo, pese a las críticas que recibió por sus actuaciones. “Si está lesionado y tú lo mandas a Inglaterra... Recupérate, estás con el equipo, todos la están cag..., está siendo apuntado, jugó mal. Quédate dos días más con el plantel, con los chicos”, aconsejó.

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Para el exjugador de 50 años, la convivencia en un plantel tiene valor en momentos de cuestionamientos y renovación, una dinámica que otras selecciones con mayor trayectoria mantienen entre los jugadores.

“Hasta en eso mal, porque ves a otras selecciones de mucho más nombre, con mucho más logros, con gente más reconocida, y hacen eso, se quedan y están porque necesitan grupo, que se están renovando”, concluyó.