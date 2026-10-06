La enorme diferencia entre el valor de la selección peruana y la colombiana antes del amistoso por fecha FIFA 2026

La selección colombiana llega al amistoso internacional del martes con una plantilla valuada en 257,65 millones de euros, frente a los 30,5 millones del plantel peruano, según datos de Transfermarkt.

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La Selección Peruana cerrará su gira de amistosos por Norteamérica frente a una Colombia que no solo llega con mejor presente deportivo, sino también con una plantilla económicamente superior.

El encuentro, programado para este martes 6 de octubre de 2026 a las 18:45 horas (Perú y Colombia), pondrá frente a frente a dos equipos con realidades de mercado radicalmente distintas.

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Según las cifras más recientes de Transfermarkt, la brecha entre ambas delegaciones supera los 227 millones de euros, un número que refleja tanto el nivel de sus futbolistas como el momento que atraviesa cada proceso.

La distancia económica entre dos planteles

La cotización de ambas selecciones evidencia una marcada distancia de mercado: Colombia suma 257,65 millones de euros y Perú registra 30,5 millones antes del amistoso del martes. (Selección Peruana)

Los números hablan por sí solos. Mientras la escuadra colombiana acumula una cotización total de 257,65 millones de euros, el plantel peruano alcanza los 30,5 millones de euros, lo que representa apenas un poco más de una décima parte del valor de su rival. La diferencia exacta entre ambas delegaciones ronda los 227 millones de euros, una cifra que sitúa a las dos selecciones en categorías de mercado completamente distintas.

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Esta disparidad no es un dato menor ni meramente estadístico. Refleja el grado de inserción de cada plantel en las principales ligas del mundo, la proyección internacional de sus figuras y el ciclo en el que se encuentra cada proceso. Colombia cuenta con futbolistas que compiten semana a semana en torneos de alta exigencia en Europa y otras ligas de primer nivel, mientras que Perú transita una etapa de reconstrucción en la que los nombres jóvenes buscan consolidarse como referencias del equipo para los próximos años.

Más allá de lo que ocurra dentro del campo durante los 90 minutos, la comparación de valores de mercado ofrece una radiografía clara del estado actual de cada selección y del camino que cada una tiene por delante.

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Los jugadores más cotizados de cada bando

Luis Suárez lidera la cotización colombiana con 30 millones de euros, mientras Erick Noriega encabeza la lista peruana con 6 millones, según los valores de mercado incluidos en la convocatoria. (Selección Peruana)

En el caso de Colombia, el futbolista con mayor cotización dentro de la convocatoria es Luis Suárez, delantero de 28 años valuado en 30 millones de euros. Un dato que resulta elocuente por sí solo: la tasación individual de Suárez equivale prácticamente al valor total del plantel peruano, lo que ilustra de manera concreta la magnitud de la brecha económica entre ambas delegaciones.

Le sigue en la lista el volante Richard Ríos, figura del Al-Ittihad, con una cotización de 25 millones de euros a sus 26 años. El tercer lugar del escalafón colombiano lo ocupa el defensor Jhon Lucumí, valuado en 22 millones de euros y reciente incorporación a la Juventus FC en el último mercado de transferencias. Tres jugadores que, sumados, ya superan ampliamente el valor total del plantel rival.

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Por el lado peruano, el futbolista con mayor precio de mercado es el defensor Erick Noriega, de 24 años, tasado en 6 millones de euros. Su crecimiento sostenido en el fútbol internacional lo ha convertido en uno de los nombres centrales del proceso de renovación de la Bicolor y en el referente económico del grupo. En segundo lugar aparece el lateral izquierdo Marcos López, de 26 años, con una valuación de 4 millones de euros. Cierra el podio peruano el mediocampista Jairo Concha, quien a sus 27 años alcanza 1,5 millones de euros en el mercado.

Un amistoso con contextos muy diferentes

El amistoso enfrentará a dos selecciones con realidades distintas: Colombia llega con figuras consolidadas y Perú apuesta por una generación joven dentro de su proceso de transición. (Selección Peruana)

El partido de este martes no es solo un encuentro de preparación: es también un termómetro que mide dos momentos muy distintos en la historia reciente de ambas selecciones. Colombia llega con un plantel consolidado, con figuras de peso en ligas europeas y una cotización global que la ubica entre las selecciones más valiosas de la región. Perú, en cambio, encara este amistoso desde un proceso de transición, con una generación joven que intenta dar pasos firmes hacia la competencia de alto nivel.

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La diferencia de más de 227 millones de euros entre ambas plantillas no garantiza ningún resultado sobre el césped, pero sí traza con precisión el mapa de cada realidad. Para Colombia, el partido es una oportunidad de ratificar su nivel. Para Perú, una prueba más dentro de un camino de reconstrucción que tiene en Noriega, López y Concha a algunos de sus exponentes más prometedores.

El amistoso se disputará este martes 6 de octubre de 2026 a las 6:45 PM, hora de Lima y Bogotá, y cerrará la gira norteamericana de la Selección Peruana ante un rival que, al menos en papel y en cifras de mercado, parte con una ventaja difícil de ignorar.

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