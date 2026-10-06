Juan Pablo II College presentó camiseta en honor al Papa León XIV, que visitará el Perú en noviembre

El conjunto norteño eligió el blanco y el dorado para plasmar en tela un vínculo que va más allá del fútbol: la fe que une a una comunidad lambayecana con el primer Papa de origen peruano de la historia. (Juan Pablo II College)

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Juan Pablo II College de Chongoyape reveló una camiseta conmemorativa dedicada al Papa León XIV, cuya visita al Perú está programada para el próximo mes de noviembre.

La indumentaria, de fondo blanco con detalles dorados, incorpora una ilustración alusiva a la Diócesis de Chiclayo y el escudo institucional del club —que reproduce el rostro del fallecido pontífice Juan Pablo II— también en tonalidad dorada.

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La institución la presentó a través de sus redes sociales bajo el lema “la fe que nos une” y la describió como un vínculo entre el deporte, la espiritualidad y la identidad norteña.

Una prenda con historia detrás

La camiseta dedicada a León XIV tiene un significado especial para Juan Pablo II College, una institución deportiva que surgió de los torneos escolares del colegio que dio origen a su nombre. (Juan Pablo II College)

El origen del club explica por qué el homenaje tiene un peso particular. Juan Pablo II College surgió de un colegio del distrito de Chongoyape, en la provincia de Chiclayo, que lleva el nombre del pontífice polaco. De los torneos escolares de fútbol nació posteriormente la idea de conformar una institución deportiva formal con esa denominación. La conexión con el papado no es, entonces, un recurso de marketing: forma parte del ADN del club desde sus primeros años.

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Esa misma identidad despertó curiosidad más allá de las fronteras peruanas. Aficionados de Polonia han mostrado interés en conocer la historia del equipo lambayecano, atraídos por el vínculo con el nombre de Karol Wojtyła.

El anuncio de la camiseta no fue improvisado. A finales de septiembre, Jaime López Chau, subgerente de la institución, había adelantado que el club preparaba una edición limitada con un propósito concreto: entregar una de las prendas directamente al Santo Padre como recuerdo de su paso por el país.

“Somos Once. Somos Uno. En honor a Su Santidad el Papa León XIV, presentamos una camiseta que une fe, identidad y orgullo. Un homenaje a un momento histórico que nos une como familia. Hoy, el fútbol también se viste de fe. Y nosotros la representamos”, publicó el club en su cuenta de la red social X.

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El vínculo con Chiclayo y León XIV

El diseño de la camiseta homenajea el vínculo entre León XIV y Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost fue obispo y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015 antes de llegar al Vaticano. (Juan Pablo II College)

El diseño de la indumentaria no es casual. Antes de ser elegido Papa, Robert Prevost se desempeñó como obispo de la Diócesis de Chiclayo, cargo que ejerció durante años y que lo llevó a obtener la nacionalidad peruana en 2015. Esa trayectoria convierte a la región de Lambayeque en un territorio con una relación directa con el nuevo pontífice, y al club chongoyapano en un actor natural de los homenajes que se multiplican en el norte del país.

La ilustración alusiva a la Diócesis de Chiclayo que aparece en el pecho de la camiseta condensa ese lazo: es, al mismo tiempo, un símbolo religioso, un emblema regional y un reconocimiento a la historia personal de León XIV en suelo peruano.

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La llegada del Sumo Pontífice al Perú está fijada para el miércoles 11 de noviembre, a las 17:30 horas. Durante los cinco días de su visita —que se extenderá hasta el lunes 16— tiene previsto recorrer Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, con actividades en cada una de esas ciudades.

El camino en la Liga 1

Mientras prepara el homenaje a León XIV, Juan Pablo II College mantiene su objetivo deportivo en el Torneo Clausura. El cuadro norteño suma 18 puntos y marcha sexto en la tabla. (Juan Pablo II College)

Mientras la institución organiza el homenaje al Papa, el equipo no descuida su campaña en la Liga 1. Juan Pablo II College marcha sexto en el Torneo Clausura con 18 puntos, a cuatro del líder Garcilaso, y tiene por delante una fecha exigente.

Tras la pausa por las fechas FIFA, el conjunto norteño retomará la competencia este sábado 10 de octubre. Su rival será Comerciantes Unidos, al que visitará en un encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura, programado para las 15:30 horas.

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La presentación de la camiseta conmemorativa llega, así, en un momento en que el club combina protagonismo simbólico y deportivo: un equipo de provincia que lleva en su nombre la memoria de un Papa y que ahora extiende ese legado hacia el pontificado de León XIV, el primer peruano en ocupar la silla de San Pedro.