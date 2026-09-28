El singular homenaje que alista Juan Pablo II para la visita del papa León XIV al Perú en noviembre

El conjunto de Chongoyape diseñó una prenda especial que busca convertirse en un presente para el Santo Padre y, a la vez, en un testimonio de los orígenes de una institución nacida desde las aulas. (Juan Pablo II)

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Una linda sorpresa. El club Juan Pablo II trabaja en una camiseta de edición limitada con motivo de la próxima visita del papa León XIV al Perú.

La prenda, cuyo diseño ya fue elaborado y podría recibir ajustes menores antes de entrar en producción, tiene un doble propósito: ser entregada al Santo Padre como obsequio y narrar, a través de su diseño, la historia de una institución que nació en un colegio del distrito de Chongoyape y que lleva el nombre del pontífice polaco fallecido. La intención del club es lanzar esta edición en octubre.

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Los orígenes de un club que nació entre las aulas y las canchas

Juan Pablo II nació en Chongoyape a partir de los torneos de fútbol disputados por estudiantes de un colegio que lleva el nombre del pontífice polaco. De esa experiencia surgió la idea de formar el club. (Juan Pablo II)

La historia del club Juan Pablo II no empezó en un estadio ni en una sede deportiva. Empezó en un colegio. En Chongoyape, localidad del norte del Perú, funciona una institución educativa que lleva el nombre del Papa Juan Pablo II, y fue allí donde los propios estudiantes comenzaron a disputar torneos de fútbol entre compañeros. De esa dinámica escolar surgió algo más ambicioso: la idea de conformar un equipo que llevara ese mismo nombre y que trascendiera el ámbito del colegio.

Jaime López Chau, subgerente del club, fue quien reveló los detalles de este proyecto en una entrevista con el programa Lo Bueno, lo Malo y lo Feo. Durante la conversación, el directivo mostró el diseño de la camiseta especial y explicó el significado que tiene para la institución poder ofrecer esta pieza al papa León XIV. “El diseño ya está listo y podría tener algunos ajustes antes de su producción”, señaló López Chau, quien también detalló que la intención es que la prenda pueda ser entregada al Santo Padre como recuerdo de su paso por el país.

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La vinculación entre el nombre del club y el pontificado de Karol Wojtyła no es solo nominal. Es parte de la identidad que la institución cuida y que ahora, con la llegada del sucesor al solio pontificio, encuentra una oportunidad inédita para proyectarse. La camiseta, en ese sentido, funcionaría como un puente entre la historia del equipo y el presente de la Iglesia católica.

El vínculo inesperado con Polonia que cruzó fronteras

El nombre de Juan Pablo II permitió que el club nacido en Chongoyape estableciera un vínculo inesperado con Polonia. Ahora, la visita de León XIV abre un nuevo capítulo para la institución. (Juan Pablo II)

Uno de los capítulos más singulares de la historia del club es el que se escribió a miles de kilómetros de Chongoyape. Según relató López Chau, la historia del equipo llegó a oídos de aficionados polacos que, intrigados por la existencia de un club sudamericano que llevaba el nombre de su compatriota más ilustre, decidieron viajar hasta el norte del Perú para conocer el lugar donde nació este proyecto deportivo.

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Esa conexión entre Perú y Polonia es uno de los elementos que la institución valora como parte de su identidad. El hecho de que hinchas del país de origen de Juan Pablo II hayan cruzado el Atlántico para visitar Chongoyape dice algo sobre el peso simbólico que tiene el nombre del club. Y ahora, con la visita de León XIV al Perú, la institución ve la posibilidad de sumar un nuevo episodio a esa historia que comenzó en las aulas de un colegio y que ya tiene alcance internacional.

La camiseta de edición limitada, además de ser un presente para el papa, apunta a convertirse en una pieza de colección para los seguidores del club. Su carácter exclusivo y el contexto en el que nace la ubican como un objeto con valor histórico para la institución y para quienes la acompañan desde sus inicios.

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Un proyecto deportivo con mirada de largo plazo

Juan Pablo II no solo prepara una camiseta especial para el papa León XIV. El club también busca consolidar un proyecto deportivo inspirado en el modelo de formación e infraestructura de Independiente del Valle. (Juan Pablo II)

La prenda especial no es el único frente en el que trabaja Juan Pablo II. El club también tiene la vista puesta en la construcción de una estructura deportiva sólida que le permita crecer de manera sostenida. Para trazar ese camino, la institución toma como referencia a Independiente del Valle, el conjunto ecuatoriano que ha edificado uno de los proyectos más reconocidos del fútbol sudamericano gracias a su apuesta por la infraestructura, la formación de futbolistas jóvenes y la planificación a largo plazo. El club de Ecuador conquistó la Copa Sudamericana en 2019 y 2022, y la Recopa Sudamericana en 2023.

Ese es el modelo que Juan Pablo II quiere replicar en su escala: desarrollar progresivamente una base que permita potenciar talentos y fortalecer al equipo sin abandonar el vínculo con Chongoyape, el lugar donde todo comenzó. La camiseta que se prepara para el papa León XIV condensa, en una sola prenda, ese recorrido: desde los torneos escolares hasta la ambición de convertirse en un club con proyección regional, pasando por la historia de un nombre que ya llegó a Polonia y que ahora busca llegar a manos del Santo Padre.

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