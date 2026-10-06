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Horacio Melgarejo saca cara por Cienciano tras malos resultados en Torneo Clausura 2026: “Ni antes éramos tan fenómenos ni ahora somos tan malos”

El argentino, que en su primera experiencia con los ‘imperiales’ ha vivido un carrusel de emociones, está convencido que su grupo saldrá adelante; además, abordó una razón clave del inquietante rendimiento

Horacio Melgarejo lleva las riendas de Cienciano en el 2026. - Crédito: Liga 1
Horacio Melgarejo lleva las riendas de Cienciano en el 2026. - Crédito: Liga 1
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No es menos cierto que Cienciano viene en una dinámica más que declinante en el Torneo Clausura 2026. Fue tan fuerte el enfoque en la Copa Sudamericana, donde quedaron desmarcados en cuartos de final a manos de Montevideo City, que se dejó a un lado el escenario local, aunque Horacio Melgarejo ha esgrimido otras razones que han llevado a la irregularidad.

Durante una entrevista con el medio partidario ‘Conexión Cienciano’, el preparador argentino, que a lo largo del año concentró una enorme atención por sus excéntricos análisis en conferencias post-partido, indicó que las dolencias de varios elementos, ocasionadas por la mala conformación del calendario local, desestabilizaron al ‘papá.

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Horacio Melgarejo hizo dura autocrítica tras empate entre Cienciano y Los Chankas.
Horacio Melgarejo hizo dura autocrítica tras empate entre Cienciano y Los Chankas. Crédito: Instagram Cienciano.

Es verdad que no arrancamos bien el Clausura y que tuvimos lesiones -que no son excusas-, es verdad que llegábamos de la Copa Sudamericana y los iluminados que hacen el fixture nos ponían a jugar a los dos días”, externó Horacio.

Al hilo, Melgarejo aseguró que “estamos haciendo un fútbol no igual que el Apertura, pero sí de ataque ambicioso y ofensivo. Capaz tiramos tres tiros, dos dan al palo y uno afuera. Ni antes éramos tan fenómenos ni ahora somos tan malos”.

A la pregunta de cómo se siente el grupo por la concatenación de resultados negativos, agudizada por la eliminación de la Sudamericana, el argentino respondió: “Hoy el plantel está igual emocionalmente. El golpe en Uruguay nos pasó factura en Tarma emocionalmente, pero han ido pasando los días y hemos estado con ellos”.

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“A partir de los diez días asimilaron que no se podía hacer más nada, fue una historia hermosa; ahora siento que el grupo está recuperado para afrontar los siete partidos [del Torneo Clausura]”, sumó.

Cienciano y Los Chankas igualaron 1-1 en Cusco por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Cienciano y Los Chankas igualaron 1-1 en Cusco por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Liga 1.

Sudamericana en el recuerdo

El curso actual de Cienciano no puede demeritarse por su ritmo inestable en la Liga 1. En simultáneo participó en la CONMEBOL Sudamericana 2026, dejando sensaciones más que gratas al dejar en el camino a oponentes de fuste como Lanús y Botafogo. Aquella marcha, más allá de verse interrumpida por un tropiezo contra Montevideo City, no deja de ser valorada por Horacio Melgarejo.

“Uno acompaña en el lugar que le toca, pero quiero resaltar que lo que se hizo fue puro y exclusivo esfuerzo de los jugadores, acompañado por la dirigencia, que estuvo a la altura y más en lo que fue la logística la Sudamericana”, subrayó el argentino.

A Melgarejo, por otro lado, le hace mucho ruido que en varios análisis de utilice el término frustración tras el adiós de Cienciano del plano internacional. Bajo su lectura “la palabra no la utilizo cuando dejamos todo y las cosas no se dan. Uno se frustra cuando se dio cuenta que no lo dio todo, y este equipo dio la vida”.

El responsable técnico del equipo cusqueño, por último, agradeció el acompañamiento de la fanaticada a lo largo de la Sudamericana: “Cuando nos tocó jugar de local nos apoyaron, sabemos que las primeras semanas tuvimos un golpe duro, porque estábamos ilusionados por pasar a una fase más, pero el fútbol es así”.

Cienciano se alista para un choque decisivo contra Montevideo City, en el Centenario. - Crédito: AFP
Marcos Martinich dejó su huella en la Copa Sudamericana. - Crédito: AFP

“Ahora cuando pasan los días el hincha de Cienciano, en la calle, me lo hace saber, también hay fantasmas en las redes que no tienen idea de fútbol”, añadió Horacio.

La meta actual de Cienciano es revitalizarse en Liga 1 2026 para asegurar un nuevo boleto hacia la siguiente edición de la CONMEBOL Sudamericana.

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