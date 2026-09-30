Cienciano y Los Chankas no se sacaron diferencias en Cusco: resumen del 1-1 por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El 'papá' sigue sin ganar en el campeonato y ahora solo pudo igualar 1-1 en choque pendiente - Crédito: L1MAX.

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Cienciano y Los Chankas empataron 1-1 este miércoles en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por el partido pendiente de la décima fecha del Torneo Clausura 2026. El resultado le viene mejor al conjunto de Andahuaylas, que llegaba después de cinco derrotas consecutivas y volvió a sumar. El equipo de Horacio Melgarejo, en cambio, sigue sin mostrar una reacción tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

Cienciano asumió el control desde el inicio y buscó desnivelar con posesión, ataques por las bandas y acciones a balón detenido. Melgarejo dispuso una doble referencia ofensiva con Matías Succar y Carlos Garcés, mientras Los Chankas defendió cerca de su área. Jairo Camacho se convirtió pronto en pieza decisiva para contener los avances del local, que acumuló remates, aunque careció de precisión en los últimos metros.

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A los 33 minutos, Camacho sostuvo el empate con una doble atajada. Primero rechazó un disparo de Succar con una reacción a corta distancia y luego bloqueó el intento de Cristian Souza. Más adelante, Gerson Barreto encontró una ocasión clara, pero el arquero achicó bien. En la jugada posterior, Kevin Becerra conectó de cabeza y el guardameta volvió a intervenir para conservar el cero.

Carlos Garcés celebró con Neri Bandiera la apertura del marcador ante Los Chankas. Crédito: Liga 1.

El segundo tiempo comenzó con Gonzalo Falcón en la portería de Cienciano, en reemplazo de Ítalo Espinoza. El conjunto cusqueño mantuvo la presión y abrió la cuenta a los 54 minutos. Garcés condujo un contragolpe, habilitó a Neri Bandiera y el remate del delantero golpeó el palo. Michael Kaufman recibió el rebote de forma inesperada y convirtió en propia puerta.

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Los Chankas no renunció a buscar el arco rival y estuvo cerca de igualar a los 71 minutos. Marlon Torres recibió una asistencia de Jarlin Quintero, pero mandó su remate por encima del travesaño. Bazalar lamentó la oportunidad desde el banco. La respuesta llegó dos minutos después: Oshiro Takeuchi filtró un pase entre líneas para Kenyi Barrios, quien dejó atrás a Falcón y definió para el 1-1.

El desenlace sumó tensión. Cristian Velarde fue expulsado por doble amonestación, después de una infracción contra Souza, y dejó a la visita con diez futbolistas. A los 90 minutos, Jesús Cartagena sancionó penal por un contacto de Héctor Gonzáles sobre Garcés. El VAR pidió revisar la acción y el árbitro anuló su decisión inicial, al considerar que no correspondía cobrar la falta dentro del área.

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Cienciano y Los Chankas igualaron 1-1 en Cusco por fecha pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Liga 1.

¿Qué viene para Cienciano y Los Chankas?

Con la igualdad, Los Chankas se mantiene en zona de clasificación a Copa Sudamericana con 42 puntos en la tabla acumulada. El elenco de Andahuaylas frenó una seguidilla de cinco caídas y conservó una ubicación que le permite sostener su objetivo internacional. Cienciano quedó en el séptimo puesto con 41 unidades, un punto por detrás de su rival de turno y con una ventaja reducida sobre sus perseguidores.

Alianza Atlético y Sporting Cristal aparecen cerca en la disputa por esos puestos, por lo que ambos equipos necesitan resultados favorables en la siguiente jornada para no ceder terreno. Cienciano deberá corregir la falta de eficacia que mostró ante Los Chankas, pese al volumen de situaciones creado. La visita tendrá la misión de respaldar el punto conseguido en Cusco y transformar esa reacción en una racha positiva.

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Por la fecha 11 del Torneo Clausura, Cienciano visitará a CD Moquegua el jueves 8 de octubre, a las 13:00, en el estadio 25 de Noviembre. Los Chankas jugará ese mismo día frente a Atlético Grau, desde las 15:30, en el estadio La Matanza de Piura. El cuadro cusqueño buscará recuperar terreno; el equipo de Bazalar intentará prolongar su recuperación. Ambos encuentros serán determinantes para definir sus aspiraciones internacionales en el acumulado durante las jornadas restantes.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.