La dura autocrítica de Horacio Melgarejo tras empate de Cienciano por Liga 1 2026: “No estamos capacitados para levantar al grupo”

El director técnico del 'papá' no se guardó nada y realizó un mea culpa luego de un nuevo partido del conjunto cusqueño sin sumar puntos en el Torneo Clausura. Crédito: El Portal del Papá.

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El técnico argentino Horacio Melgarejo realizó una dura autocrítica después del empate 1-1 de Cienciano ante Los Chankas, por la fecha pendiente del Torneo Clausura. El entrenador responsabilizó a su propio cuerpo técnico por la falta de respuesta anímica del plantel luego de la eliminación en la Copa Sudamericana.

Melgarejo no centró sus cuestionamientos solo en los futbolistas. El DT incluyó a su comando en el análisis y admitió que no encontró las herramientas necesarias para recuperar al grupo tras el golpe sufrido en Uruguay. “Desde que quedamos fuera en Uruguay, totalmente culpa del cuerpo técnico, que no está capacitado para levantar anímicamente al grupo”, declaró en conferencia de prensa y recogió en sus redes sociales ‘El Portal del Papá’.

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La afirmación expuso el nivel de preocupación del entrenador por la situación que atraviesa el equipo. Cienciano no pudo imponerse ante Los Chankas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, pese a que abrió el marcador en el segundo tiempo. El empate dejó una sensación de frustración en el plantel, que necesitaba sumar tres puntos para mejorar su ubicación en la tabla acumulada.

El argentino reconoció que sus dirigidos estuvieron lejos del nivel que pretende. “No hizo un buen partido el equipo, en ningún momento jugamos bien, jugamos por momentos, pero no es el Cienciano que todos conocemos”, sostuvo. Para Melgarejo, el elenco cusqueño no consiguió sostener su propuesta ni capitalizar las ocasiones que generó durante el encuentro.

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Horacio Melgarejo hizo dura autocrítica tras empate entre Cienciano y Los Chankas. Crédito: Instagram Cienciano.

El técnico también cuestionó la gestión del resultado después de la ventaja conseguida mediante un autogol de Michael Kaufman. “Nos pusimos en ventaja, pero no fuimos lo inteligentes para guardar ese gol a favor, que nos hubiera dado los tres puntos”, afirmó. Los Chankas igualó mediante Kenyi Barrios y rescató una unidad luego de cinco derrotas consecutivas.

Melgarejo consideró que el rival cumplió con el objetivo que llevó a Cusco. “Chankas vino a hacer su trabajo y se lleva un punto valioso”, indicó. Cienciano, por su parte, extendió un momento irregular tras su participación internacional y deberá encontrar una respuesta inmediata en el tramo final del campeonato peruano.

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Cienciano apunta a volver a la Sudamericana

Cienciano se ubica en el séptimo puesto de la tabla acumulada con 41 puntos. Su principal objetivo es obtener una clasificación a un torneo internacional para la siguiente temporada. La pelea permanece abierta, aunque la distancia con los competidores directos obliga al equipo a conseguir resultados favorables en las siete jornadas que quedan.

Alianza Atlético se encuentra a solo un punto del cuadro cusqueño, mientras que Sporting Cristal está a tres unidades. Melgarejo reconoció que el margen se redujo, pues su equipo tenía seis puntos disponibles para acercarse a los primeros lugares y solo consiguió uno entre la derrota ante ADT y la igualdad con Los Chankas.

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El 'papá' sigue sin ganar en el campeonato y ahora solo pudo igualar 1-1 en choque pendiente - Crédito: L1MAX.

“Sabemos que es muy difícil porque los demás también juegan, teníamos seis puntos para achicar diferencias y solo sacamos uno, pero vamos a seguir peleando”, declaró el entrenador. El argentino descartó que el equipo haya renunciado a su meta, aunque admitió que necesita corregir aspectos deportivos y anímicos.

“Tenemos 41 puntos, más allá del gran trabajo que hicimos en la Sudamericana, estamos ahí, en el pelotón”, explicó. El DT consideró que, si Cienciano quiere despegar, debe haber modificaciones desde el comando técnico. “Primero en el cuerpo técnico, la actitud, la forma de pensar. Si hay que cambiar la forma de trabajar, hay que cambiarla”, añadió.

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Melgarejo pidió evitar extremos al momento de evaluar la campaña. “Ni antes éramos tan fenómenos y ahora no somos tan malos”, manifestó. También señaló que la eliminación internacional afectó a todos, aunque remarcó que el equipo debe dejar atrás ese episodio para competir por sus objetivos locales.

Carlos Garcés celebró con Neri Bandiera la apertura del marcador ante Los Chankas. Crédito: Liga 1.

Melgarejo sobre su continuidad

Consultado por una posible renovación, Melgarejo indicó que la decisión corresponde a la dirigencia. “El tema de la renovación se lo tienes que preguntar a los directivos”, expresó. El entrenador aseguró que se siente conforme con el club, los jugadores, la ciudad y los hinchas, pero sostuvo que su prioridad es trabajar.

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Cienciano visitará a CD Moquegua el jueves 8 de octubre, a las 13:00, en el estadio 25 de Noviembre, por la fecha 11 del Torneo Clausura. El partido será una oportunidad para que el plantel responda a las críticas de su técnico y recupere terreno en la tabla acumulada.